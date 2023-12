Persönlich

Omar al-Bashir Schnelle Fakten

Geburtsdatum: 1. Januar 1944

Geburtsort: Hosh Bannaga, Sudan

Geburtsname: Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Vater: Name nicht öffentlich bekannt

Mutter: Name nicht öffentlich bekannt

Eheschließungen: Fatima Khalid; Widad Babiker Omer

Ausbildung: Sudanische Militärakademie, 1966

Militärischer Dienst: Sudanesische Streitkräfte

Religion: Islam

Zeitleiste

1960 - Beitritt zu den sudanesischen Streitkräften.

1966 - Er schließt die sudanesische Militärakademie ab.

1973 - Dient während des arabisch-israelischen Krieges im Oktober 1973 bei den ägyptischen Streitkräften.

1973-1987 - bekleidet verschiedene militärische Ämter.

1989-1993 - Dient als sudanesischer Verteidigungsminister.

30. Juni 1989 - Führt einen Putsch gegen den sudanesischen Premierminister Sadiq al-Mahdi an. Er gründet den Revolutionären Kommandorat und ernennt sich selbst zum Vorsitzenden. Löst die Regierung, die politischen Parteien und die Gewerkschaften auf.

April 1990 - Überlebt einen Putschversuch. Er ordnet die Hinrichtung von über 30 Armee- und Polizeioffizieren an, die in den Putschversuch verwickelt waren.

16. Oktober 1993 - Wird Präsident des Sudan, als der Revolutionäre Kommandorat aufgelöst wird und der Sudan wieder unter ziviler Herrschaft steht.

März 1996 - Wird mit mehr als 75 % der Stimmen als Präsident wiedergewählt.

Dezember 1999 - Löst das Parlament auf, nachdem der Vorsitzende der Nationalen Kongresspartei Hassan al-Turabi Gesetze vorgeschlagen hat, die die Befugnisse des Präsidenten einschränken.

Dezember 2000 - Wiederwahl des Präsidenten mit über 85 % der Stimmen.

Februar 2003 - Rebellen in der Region Darfur im Sudan erheben sich gegen die sudanesische Regierung.

2004 - Wird kritisiert, weil er nicht gegen die Janjaweed-Miliz vorgeht, eine regierungsnahe Miliz, die beschuldigt wird, Menschen in Darfur zu ermorden und zu vergewaltigen.

September 2007 - Nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon erklärt sich Bashir zu Friedensgesprächen mit den Rebellen bereit. Die Friedensgespräche beginnen im Oktober, werden jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem die meisten der Hauptakteure nicht erschienen sind.

14. Juli 2008 - Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH ) erhebt Anklage gegen Bashir wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen in Darfur.

4. März 2009 - Der IStGH erlässt einen Haftbefehl gegen Bashir.

26. April 2010 - Die nationale Wahlkommission des Sudan erklärt Bashir mit 68 % der Stimmen zum Sieger der jüngsten Präsidentschaftswahlen.

12. Juli 2010 - Der IStGH stellt einen zweiten Haftbefehl gegen Bashir aus. In dem Haftbefehl werden insgesamt 10 Anklagepunkte gegen Bashir aufgeführt.

12. Dezember 2014 - Der IStGH setzt das Verfahren gegen Bashir wegen fehlender Unterstützung durch den UN-Sicherheitsrat aus.

9. März 2015 - Der IStGH bittet den UN-Sicherheitsrat, Maßnahmen zu ergreifen, um den Sudan zur Auslieferung von Bashir zu zwingen.

27. April 2015 - Die sudanesische Wahlkommission gibt bekannt, dass Bashir mit mehr als 94 % der Stimmen zum Präsidenten wiedergewählt wurde. Viele große Oppositionsgruppen boykottieren die Wahl.

15. Juni 2015- Bashir verlässt Südafrika, als ein südafrikanischer Gerichtshof beschließt, seine Verhaftung anzuordnen. Die Menschenrechtsgruppe Southern Africa Litigation Centre, die das Gericht ersucht hatte, Bashirs Verhaftung anzuordnen, erklärt in einer Erklärung, sie sei enttäuscht, dass die Regierung dem sudanesischen Präsidenten die Ausreise vor dem Urteil erlaubt habe.

23. November 2017 - Agence France Presse und andere Medien berichten, dass Bashir während einer Reise nach Russland Putin gebeten hat, den Sudan vor den Vereinigten Staaten zu schützen, und dass er engere militärische Beziehungen zu Russland wünscht.

16. Dezember 2018 - Bashir besucht Syrien. Es ist das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt der Arabischen Liga Syrien seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 besucht.

22. Februar 2019 - Verhängung des einjährigen Ausnahmezustands als Reaktion auf monatelange Proteste im ganzen Land und Forderungen nach seinem Rücktritt.

1. März 2019 - Tritt als Vorsitzender der Nationalen Kongresspartei zurück.

11. April 2019 - Nach drei Jahrzehnten an der Macht wird Bashir verhaftet und durch einen Militärputsch von der Macht verdrängt. Bashirs Regierung wird aufgelöst, und ein Militärrat übernimmt für zwei Jahre die Kontrolle, um einen Machtwechsel zu überwachen, so eine im Fernsehen übertragene Erklärung des sudanesischen Verteidigungsministers Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf.

13. Mai 2019 - Diesudanesische Staatsanwaltschaft ordnete an, Bashir im Zusammenhang mit der Ermordung von Demonstranten imSchnellverfahren anzu klagen, heißt es in einer an CNN übermittelten Erklärung.

19. August 2019 -Bashir erscheint zum ersten Tag seines Korruptionsprozesses vor einem Gericht in Khartum. Nach einem gescheiterten Versuch seiner Anhänger, ihn aus dem Gefängnis zu befreien, werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

14. Dezember 2019- Bashir wird zu zwei Jahren Haft in einer Justizvollzugsanstalt verur teilt, nachdem er der Korruption und des unerlaubten Besitzes von Devisen für schuldig befunden wurde.

11. Februar 2020 - Ein Mitglied des regierenden sudanesischen Staatsrats kündigt an, dass alle vom IStGH gesuchten Sudanesen ausgeliefert werden, einschließlich Bashir.

21. Juli 2020 - In Khartum beginnt der Prozess gegen Bashir wegen seiner Rolle bei dem Staatsstreich von 1989, der ihn an die Macht gebracht hat. Ihm droht als Höchststrafe die Todesstrafe.

11. August 2021 - In einer Erklärung gegenüber CNN kündigt das sudanesische Ministerkabinett an, dass die Regierung Bashir zusammen mit anderen im Zusammenhang mit dem Darfur-Konflikt gesuchten Amtsträgern an den IStGH ausliefern wird.

26. April 2023 - Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich Bashir unter den aus dem Kober-Gefängnis entlassenen Gefangenen. Das Medienbüro der sudanesischen Polizei und mit der Angelegenheit vertraute Quellen erklären jedoch gegenüber CNN, dass Bashir vor einem Jahr aufgrund gesundheitlicher Probleme in das Alia Specialized Hospital verlegt wurde.

