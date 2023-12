Olympische Winterspiele: Was Sie vor Peking 2022 wissen müssen

Peking wird die erste Stadt sein, die nach ihrem Olympiade-Debüt 2008 sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele ausrichten wird, und im letzten Monat erklärten die Organisatoren, dass die Vorbereitungen für die Spiele "sehr gut laufen" und sie wie geplant stattfinden werden.

Aber es war nicht ganz einfach. Wie bei den Olympischen Sommerspielen im letzten Jahr wurden im Vorfeld der Spiele, die wieder in einem Covid-sicheren System stattfinden werden, eine Reihe von Covid-19-Gegenmaßnahmen ergriffen.

Wenn die Spiele schließlich mit der Eröffnungsfeier am 4. Februar beginnen und bis zur Schlussfeier am 20. Februar andauern, werden fast 3.000 Athleten in 15 Disziplinen und 109 Veranstaltungen antreten.

Peking wird dann auch Gastgeber der Paralympischen Spiele sein, die vom 4. bis 13. März stattfinden.

Wie werden die Spiele inmitten der Pandemie stattfinden?

Die Organisatoren beabsichtigen, die Spiele 2022 in Peking in einem geschlossenen Kreislauf abzuhalten, der nur für die Teilnehmer der Spiele zugänglich ist - ein Plan, der trotz der raschen Ausbreitung der Omicron-Variante beibehalten wurde.

Wie in einem im Dezember veröffentlichten Plan für die Spiele dargelegt, wird das geschlossene Kreislaufsystem die Veranstaltungsorte, die offiziellen Hotels und den veranstaltungseigenen Transportdienst umfassen.

Vollständig geimpfte Teilnehmer können den geschlossenen Kreislauf ohne Quarantäne betreten, während nicht geimpfte Teilnehmer bei ihrer Ankunft in Peking 21 Tage lang in Quarantäne bleiben müssen.

Nicht geimpften Personen können medizinische Ausnahmen gewährt werden, die von Fall zu Fall geprüft werden. Einige Länder, wie die USA und Kanada, haben vorgeschrieben, dass alle Teammitglieder geimpft sein müssen.

Während der Spiele werden die Teilnehmer täglich gesundheitlich überwacht und getestet und haben keinen Kontakt mit der Öffentlichkeit.

"Der Loop ist sehr sicher. Ich würde sagen, dass man diesen Ort zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer mit anderen Orten auf der Welt vergleichen kann, denn wir haben hier eine vollständig geimpfte, oft aufgeputschte Bevölkerung, die täglich mit einem PCR-Test getestet wird und in einem geschlossenen Kreislauf lebt", sagte Pierre Ducrey, Direktor für die Olympischen Spiele beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), am 12. Januar gegenüber Reportern.

Ducrey fügte hinzu: "Aus genau diesem Grund wird es als geschlossener Kreislauf bezeichnet. Das bedeutet, dass es keinen Kontakt zwischen Menschen außerhalb der Schleife und innerhalb der Schleife geben wird. Sie wurde gebaut, um die Bevölkerung innerhalb und auch die Bevölkerung außerhalb zu schützen".

Ein bestätigter positiver Test bedeutet, dass die Teilnehmer nicht an den Wettkämpfen teilnehmen oder ihre Rolle bei den Spielen fortsetzen können; diejenigen, die symptomatisch sind, werden zur Behandlung in einem ausgewiesenen Krankenhaus bleiben, während diejenigen, die asymptomatisch sind, in eine Isoliereinrichtung verlegt werden.

Letzten Monat räumte Huang Chun, ein Mitglied des lokalen Organisationskomitees, ein, dass die Spiele "Covid-19-Fälle oder kleine Gruppen von Infektionen" nach China bringen könnten, da "eine große Anzahl von Übersee-Personal zusammenkommen wird, was ein sehr hohes Übertragungsrisiko darstellt".

Im Laufe der Pandemie hat das Land eine Null-Covid-Politik mit Massentests, weitreichenden Quarantänen und kurzfristigen Abriegelungen eingeführt, um jegliches Auftauchen des Virus auszumerzen.

Werden die Fans teilnehmen?

Wie das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele in Peking am 17. Januar mitteilte, werden die Eintrittskarten für die Spiele aufgrund der Pandemie nicht an die breite Öffentlichkeit verkauft, sondern von den Behörden verteilt.

"Angesichts der düsteren und komplexen Situation der Epidemieprävention und -kontrolle [und] zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit des olympischen Personals und der Zuschauer haben wir beschlossen, den ursprünglichen Plan des öffentlichen Kartenverkaufs zu ändern", erklärte das Komitee.

Von den Zuschauern wird weiterhin verlangt, dass sie sich vor, während und nach den Spielen streng an die Vorschriften zur Prävention und Kontrolle von Covid-19 halten", so das Komitee weiter.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem in Peking am 15. Januar der erste Fall der hoch ansteckenden Omicron-Variante aufgetreten war.

Wo sind die Austragungsorte?

Die chinesische Hauptstadt Peking ist zwar der offizielle Austragungsort der Spiele, doch die Spielorte sind auf drei Gebiete verteilt: Peking, Yanqing - ein gebirgiger Bezirk 75 Kilometer nordwestlich von Peking - und Zhangjiakou, ein Ski- und Snowboardzentrum 100 Kilometer hinter Yanqing.

Von den 13 Austragungsorten wurde einer - das Nationale Eisschnelllauf-Oval - in Peking neu gebaut, während bestehende Austragungsorte für die Spiele ebenfalls renoviert wurden.

Im Pekinger Nationalstadion, das gemeinhin als Vogelnest bezeichnet wird, finden die Eröffnungs- und die Abschlussfeier statt.

Jede der drei Zonen verfügt über ein eigenes olympisches Dorf, und alle drei sind durch eine neu gebaute Intercity-Bahn miteinander verbunden.

Wer sind die olympischen und paralympischen Maskottchen?

Das Maskottchen für die Olympischen Winterspiele ist Bing Dwen Dwen - ein Panda mit einem Ganzkörper-"Panzer" aus Eis - und Shuey Rhon Rhon für die Paralympics, ein chinesisches Laternenkind.

Bing Dwen Dwen (Bing bedeutet auf Mandarin-Chinesisch "Eis", während Dwen Dwen "Kind" bedeutet) wurde aus über 5 800 Einsendungen aus aller Welt ausgewählt.

Das "Muschel"-Design ermöglicht dem Panda - Chinas Nationaltier - Schlittschuhlaufen, Snowboarden und Skifahren.

Laut der paralympischen Website ist Shuey die gleiche Aussprache wie das chinesische Zeichen für "Schnee", das erste Rhon bedeutet "einschließen, tolerieren" und das zweite "schmelzen, verschmelzen und erwärmen".

Was ist die politische Kontroverse um Peking 2022?

Die USA, Kanada, Australien und das Vereinigte Königreich gehören zu den Ländern, die einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele angekündigt haben.

Das bedeutet, dass Athleten aus diesen Ländern zwar an den Wettkämpfen in Peking teilnehmen können, aber keine Regierungsvertreter anwesend sein werden.

Im Dezember erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, dass der Boykott eine "klare Botschaft" gegen Chinas "andauernden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang" sein werde.

Nach Angaben des US-Außenministeriums sollen bis zu zwei Millionen Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Xinjiang inhaftiert sein. Die chinesische Regierung behauptet, es handele sich dabei um "Berufsbildungszentren", die der Armutsbekämpfung und der Bekämpfung des religiösen Extremismus dienen.

Nach der Ankündigung des diplomatischen Boykotts durch die USA sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, die USA sollten "aufhören, den Sport zu politisieren und den so genannten 'diplomatischen Boykott' hochzuspielen, um den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen China und den USA in wichtigen Bereichen nicht zu beeinträchtigen".

Für die Sportler können die Kontroversen rund um die Spiele ein moralisches Dilemma darstellen. Letztes Jahr sagte die dreimalige Olympiamedaillengewinnerin Mikaela Shiffrin dem Sender CNN: "Man möchte sicher nicht in die Lage kommen, zwischen Menschenrechten und Moral und der Fähigkeit, seinen Job zu machen, wählen zu müssen."

Welche Athleten sind zu beobachten?

Shiffrin, die vor kurzem nach ihrer Erkrankung an Covid-19 in den alpinen Skiweltcup zurückgekehrt ist, wird in Peking eine der bekanntesten Athletinnen sein. Bei den letzten Olympischen Winterspielen in PyeongChang, Südkorea, gewann sie Gold im Riesenslalom und Silber in der alpinen Kombination.

Weitere bekannte Gesichter im US-Team sind der Snowboarder Shaun White, der davon ausgeht, dass dies seine letzten Olympischen Spiele sein werden, die Halfpipe-Goldmedaillengewinnerin von 2018, Chloe Kim - die jüngste Frau, die je olympisches Gold im Snowboarden gewonnen hat - und der beliebte Eiskunstläufer Nathan Chen.

Der zweifache Eiskunstlauf-Goldmedaillengewinner Yuzuru Hanyu aus Japan wird gegen Chen antreten, um seine dritte Goldmedaille in Folge im Einzelwettbewerb der Männer zu gewinnen.

Mikael Kingsbury, der meistdekorierte Buckelpistenfahrer aller Zeiten, wird ebenfalls nach Peking reisen und versuchen, seinen Titel von 2018 zu verteidigen.

China, das bei den Olympischen Winterspielen nicht so dominant ist wie bei den Sommerspielen, hat 2018 neun Medaillen gewonnen.

Zu den besten Aussichten der Gastgebernation auf Gold gehört diesmal die in Amerika geborene Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu, die im vergangenen Jahr die Weltmeistertitel in der Halfpipe und im Slopestyle gewann.

Nach Angaben des Sportdatenanbieters Gracenote wird Norwegen, dessen Athleten oft im Skilanglauf und Biathlon glänzen, mit 45 Medaillen an der Spitze des Medaillenspiegels liegen, vor dem Russischen Olympischen Komitee mit 32, Deutschland mit 25 und den USA und Kanada mit 22 Medaillen.

Warum wird Nordkorea die Spiele verpassen?

Ein Land, das angekündigt hat, keine Sportler nach Peking zu schicken, ist Nordkorea.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, werden in einem Schreiben des nordkoreanischen Olympischen Komitees und des Ministeriums für Körperkultur und Sport an die chinesische Regierung "feindliche Kräfte" und die weltweite Pandemie als Gründe für die Nichtteilnahme genannt und die USA und ihre Verbündeten beschuldigt, die erfolgreiche Eröffnung der Olympischen Spiele verhindern zu wollen.

Die USA und ihre Verbündeten würden "immer unverhohlener gegen China vorgehen, um die erfolgreiche Eröffnung der Olympischen Spiele zu verhindern", hieß es in dem Schreiben, in dem nicht ausdrücklich von einem diplomatischen Boykott die Rede war.

Letztes Jahr hatte das IOC das Nordkoreanische Olympische Komitee bis Ende 2022 suspendiert, um es für seine "einseitige Entscheidung" zu bestrafen, aus den Olympischen Spielen in Tokio auszusteigen, wodurch das Land offiziell von der Teilnahme an den Spielen in Peking ausgeschlossen wurde.

Das IOC erklärte damals, dass es für den Fall, dass sich nordkoreanische Athleten im Rahmen der bereits laufenden Verfahren für die Olympischen Winterspiele qualifizieren sollten, zu gegebener Zeit eine angemessene Entscheidung für den/die betreffenden Athleten treffen wird".

Nordkoreanische Athleten traten bei den Spielen 2018 an, wobei Athleten aus dem Norden und dem Süden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam unter einer Flagge marschierten. Eine nordkoreanische Delegation wurde während der Spiele auch nach Südkorea entsandt.

Nectar Gan von CNN hat zu diesem Beitrag beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com