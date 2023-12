Olympische Goldmedaillen-Turnerin Suni Lee durch Nierenerkrankung außer Gefecht gesetzt

"Ich hatte mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen, das nichts mit dem Turnen zu tun hat, sondern meine Nieren betrifft", sagte Lee am Montag.

"Zu meiner Sicherheit hat das medizinische Team mir in den letzten Wochen keine Freigabe für Training und Wettkämpfe erteilt. Ich bin gesegnet und dankbar, dass ich mit dem besten spezialisierten medizinischen Team zusammenarbeite, um meine Diagnose zu behandeln und zu managen. Mein Hauptaugenmerk liegt derzeit auf meiner Gesundheit und Genesung".

Die 20-Jährige bedankte sich bei ihren Ärzten, Trainern und der Auburn-Gemeinschaft und sagte, dass sie trotz des vorzeitigen Endes ihrer College-Turnkarriere immer noch hofft, für die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris antreten zu können.

Im November hatte Lee angekündigt, dass dieses Jahr ihr letztes Jahr in Auburn sein würde, damit sie sich auf die Spiele in Paris konzentrieren könne.

Die olympische Goldmedaillengewinnerin sagte in einem Video, das sie im November auf Twitter gepostet hatte: "Ich freue mich so sehr, mitteilen zu können, dass ich nach dieser Saison in den Spitzensport zurückkehren werde. Ich habe Paris 2024 im Visier und ich weiß, was ich tun muss, um dorthin zu gelangen."

Lees jüngster Tweet fügte hinzu: "Es war eine Herausforderung, meine Auburn-Karriere vorzeitig zu beenden, aber ich bin dankbar für all die Liebe und Unterstützung. Ich werde nicht aufhören, meinen Traum von einer Bewerbung für Paris 2024 zu verfolgen. Vielmehr hat diese Erfahrung meinen Blick für die Zukunft geschärft."

Als Studienanfängerin im Jahr 2022 hatte Lee laut der Website der Tigers das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Auburn-Programms. Sie gewann acht All-America-Auszeichnungen, die nationale Meisterschaft am Schwebebalken und wurde zum Freshman of the Year der Southeastern Conference ernannt.

Auburns Cheftrainer Jeff Graba sagte in einer Erklärung: "Wir sind sehr glücklich und gesegnet, dass Suni in den letzten zwei Jahren Teil unseres Teams war. Es war eine Ehre, eine Weltklasse-Athletin zu trainieren, und es war lohnend zu sehen, wie sie nicht nur viele ihrer College-Ziele erreicht hat, sondern auch zu einer großartigen Teamkollegin wurde.

"Wir sind bestrebt, das Wohlergehen unserer Athleten über die sportliche Leistung zu stellen, und in diesem Fall hatten wir das Gefühl, dass wir die beste Entscheidung für ihre Gesundheit und Zukunft getroffen haben. Wir freuen uns, Suni bei der Verfolgung eines weiteren olympischen Traums anzufeuern, und können es kaum erwarten, zu sehen, was noch alles auf sie zukommt."

Als erste Hmong-Amerikanerin, die an den Olympischen Spielen teilnahm, holte Lee in Tokio drei Medaillen für das Team USA und gewann neben ihrem Mehrkampf-Gold auch Mannschaftssilber und Bronze am Stufenbarren.

Thomas Schlachter von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Quelle: edition.cnn.com