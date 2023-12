Olivier Rousteing: "Wenn man die Liebe seiner leiblichen Mutter verliert ... hat man vor nichts mehr Angst".

Ich kenne meine leiblichen Eltern nicht, und ich weiß nicht, warum sie mich verlassen haben, aber ich glaube, das macht mich heute stark. Wenn man die Liebe seiner leiblichen Mutter verliert, hat man in gewisser Weise das Gefühl, vor nichts Angst haben zu müssen. Man muss sich einfach durchsetzen, an sich selbst glauben und keine Angst haben.

Im Rahmen meiner Gastredaktion möchte ich über unterschiedliche Hintergründe, Vielfalt und Kindheit sprechen. Themen, die für mich und die Welt, in der wir heute leben, sehr wichtig sind.

Meine Adoptiveltern liebten mich und brachten mich dazu, an mich selbst zu glauben, aber ich merkte mit etwa 11 Jahren, dass ich anders war, als ich in der Schule gemobbt wurde - Kinder sagten Dinge wie "Du bist ein Bastard, deine Mutter ist eine Prostituierte, dein Vater ist nicht dein Vater".

Die Mode hat mir geholfen, sie war wie eine Therapie. Durch die Mode konnte ich mich mit etwas identifizieren. Wenn man sich anzieht, versucht man, eine Rolle zu spielen - und diese Rolle habe ich als Kind so oft gespielt.

Wenn mich Freunde nach der Schule fragten, warum ich anders aussah als meine Eltern, sagte ich: "Oh, ich bin ein Prinz aus Ägypten oder Marokko oder Brasilien."

Jugend, Rasse und Tradition

Als die Presse verkündete, dass ich der neue Kreativdirektor von Balmain sei, war das, was viele Leute am meisten schockierte, nicht mein Alter (ich war damals 26), sondern meine Hautfarbe, und das hat mich wirklich überrascht. Plötzlich gab es all diese Geschichten darüber, dass ich die erste schwarze Designerin in einem luxuriösen, traditionsreichen Modehaus bin.

Manchmal hält sich die Modewelt für sehr modern und avantgardistisch, aber ich denke, das System kann auch ziemlich altmodisch sein. Ich bin heute stolz darauf, über eine Welt zu sprechen, in der man auf der Straße so viel Vielfalt sieht, verschiedene Menschen, verschiedene Farben, verschiedene Rassen.

Das möchte ich mit meinem Laufsteg, mit meinem Casting zum Ausdruck bringen. Alle meine Mädchen, unabhängig von ihrem Alter, können Mütter sein, sie können 20 Jahre alt sein, sie können verschiedene Körperformen haben und verschiedene Farben haben. Asiatisch, amerikanisch, afrikanisch, europäisch - es sind schöne, starke Frauen, die stolz darauf sind, auf dem Laufsteg zu sein.

Eine moderne Muse

Ich denke, das ist der Grund, warum ich Musen auswähle, die wirklich anders und modern sind - ich habe sie ausgewählt, weil sie zeitgemäß sind, weil sie Teil dieser neuen Welt sind.

Sie sind Teil der Gegenwart und der Zukunft. Zum Beispiel Kim Kardashian. Sie ist meine Freundin, sie ist eine Frau, die ich aus verschiedenen Gründen liebe. Erstens finde ich sie stark, sie repräsentiert die neue Welt und sie repräsentiert die neue Familie: Kim, Kanye, North. Ich denke, das ist eine moderne Familie. Als ich ein Kind war, hatte ich dieses Beispiel nicht, als ich aufwuchs.

Ich finde auch, dass sie die Grenzen der weiblichen Form verschiebt. Ich liebe es, sie einzukleiden, sie ist ein anderer Körpertyp als die Models auf meinem Laufsteg. Ich liebe es, verschiedene Körperformen, verschiedene Mädchen, verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Hintergründe zu sehen - sie ist ein Teil meiner Welt.

#Diversität

Ich habe mich für den Beruf des Designers entschieden, weil ich Kleidung, Mode und den Glamour der Modewelt liebe. Aber mir wurde klar, dass ich nicht nur der ersten Reihe und der Industrie gefallen wollte.

Ich habe die Möglichkeit, viel mehr als das auszudrücken: meine Vision der Welt und der Vielfalt. Das war schon immer Teil meines Lebens, Teil meines Blutes und meines Geistes, aber es ist ein Thema, das man wirklich ausdrücken kann, wenn man erwachsen geworden ist und weiß, wer man ist.

Ich möchte Menschen erreichen, die große Träume haben, und deshalb ist Vielfalt für mich ein so wichtiges Thema. Es ist etwas, das ein Teil von mir ist und für das ich immer kämpfen werde.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com