Oleksandr Usyk sagt, verletzte ukrainische Soldaten hätten ihn gedrängt, im Anthony Joshua-Rückkampf "für sein Land zu kämpfen

Usyk kehrte in die Ukraine zurück, griff zu den Waffen und schloss sich nach dem Einmarsch Russlands in sein Heimatland einem Territorialverteidigungsbataillon in Kiew an, wo er wochenlang bei den Kriegsanstrengungen half.

Im März erklärte der ukrainische Sportminister, dass Usyk die Erlaubnis erhalten würde, im Vorfeld seines Kampfes gegen Joshua wieder zu trainieren, doch der 35-Jährige zögerte noch immer.

"Ich wollte unser Land wirklich nicht verlassen, ich wollte unsere Stadt nicht verlassen", sagte Usyk laut Reuters gegenüber Reportern. "Ich ging in das Krankenhaus, in dem Soldaten verwundet wurden und sich vom Krieg erholten.

"Sie baten mich zu gehen, zu kämpfen, für das Land zu kämpfen, für deinen Stolz zu kämpfen und wenn du dorthin gehst, wirst du unserem Land noch mehr helfen.

"Ich weiß, dass viele meiner Freunde, die mir nahe stehen, gerade an der Front sind und kämpfen. Was ich im Moment tue, ist, sie zu unterstützen, und mit diesem Kampf wollte ich ihnen eine Art Freude bereiten."

Usyk verblüffte die Welt im vergangenen September, als er Joshua in seinem eigenen Revier komplett besiegte und ihm die Gürtel der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO abnahm. Am Mittwoch wurde der Rückkampf für den 20. August in Saudi-Arabien bestätigt.

Nichts konnte Usyk auf das vorbereiten, was in den kommenden Monaten auf ihn zukommen würde, und er sagt, er habe sich Sorgen gemacht, dass er es nicht zurückschaffen würde.

"Jeden Tag habe ich gebetet und Gott gebeten: 'Bitte Gott, lass nicht zu, dass jemand versucht, mich zu töten'", so Usyk. "Bitte lass nicht zu, dass jemand auf mich schießt. Und bitte lass nicht zu, dass ich irgendjemanden erschieße, keine andere Person.'"

Usyk sprach im März über eine Videoverbindung aus einem Keller in Kiew mit CNN und sagte, dass er sich nicht nur vor eindringenden Truppen in Acht nehmen müsse, sondern auch vor Plünderern. Er sagte, er sei bereit, sich notfalls das Leben zu nehmen.

"Wenn sie mir oder meinen Angehörigen das Leben nehmen wollen, werde ich das tun müssen", sagte er. "Aber ich will das nicht. Ich will nicht schießen, ich will niemanden töten, aber wenn sie mich töten wollen, dann habe ich keine Wahl."

Usyks Manager, Egis Klimas, half bei der Koordination des Interviews und übersetzte für Usyk, der kein Englisch spricht. Trotz der beängstigenden Situation, in der sich viele Ukrainer derzeit befinden, sagte Usyk, dass er keine Angst habe.

"Vielleicht klingt das sentimental", erklärte er, "aber meine Seele gehört dem Herrn und mein Körper und meine Ehre gehören meinem Land, meiner Familie. Es gibt also keine Angst, absolut keine Angst. Ich bin nur verblüfft - wie kann das im 21. Jahrhundert sein?"

Quelle: edition.cnn.com