Ohio Republikaner gehen sorgfältig vor, sich von Trumps und Vance's Aussagen zu distanzieren.

Er halfte bei der Gründung einer Schule in Haiti mit, die nach seiner verstorbenen Tochter Becky benannt wurde, die Jahre zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Er schätzt die gesetzestreuen Haitianer, die in Springfield leben und dort arbeiten.

In einem Interview auf "PBS Newshour" am Dienstagabend sagte er: "Sie sind legal. Sie wollen arbeiten. Tatsächlich wollen sie sogar Überstunden machen."

Darüber hinaus betonte DeWine, dass die Haitianer Springfield aufgrund von Arbeitskräftemangel nach der COVID-19-Pandemie gewählt haben.

Allerdings möchte DeWine, während er sich für die Haitianer mit Temporary Protected Status in Springfield einsetzt, die das Gebiet aufgrund von Gewalt und humanitären Krisen aufgrund von Stürmen und Erdbeben verlassen haben, das Thema von der breiteren Einwanderungs- und Grenzdebatte abgrenzen, die die republikanische politische Erzählung für die Wahlen 2024 prägt.

"Das Einwanderungsthema sowie das Grenzthema sind sicherlich ein gültiges Thema", gab DeWine in dem PBS-Interview zu. Er erweiterte das Thema in späteren Pressekonferenzen und Interviews.

Aber, betonte er, dies ist eine andere Situation als in Springfield.

Obwohl er sich zurückhielt, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump oder seinen Vizekandidaten Sen. JD Vance direkt zu kritisieren, verurteilte er die Verbreitung von falschen Vorwürfen von Tiermissbrauch innerhalb der haitianischen Gemeinschaft durch sie.

"Das ist tief beunruhigend für diese hart arbeitenden Menschen", remarked DeWine.

Diese giftige Rhetorik hat auch die breitere Gemeinschaft beeinflusst, was dazu führte, dass Ohio-Staatspolizisten diese Woche in Springfield-Schulen eingesetzt wurden, nachdem eine Reihe von Bombendrohungen gemeldet wurde. Einige dieser Drohungen stammten aus dem Ausland, während andere innerhalb der USA entstanden und Besorgnis unter den Einwohnern von Springfield auslösten.

Auf die Frage nach diesem Zusammenhang distanzierte sich DeWine.

"Die Personen, die für diese Drohungen verantwortlich sind, sind die böswilligen", sagte er.

Trotz allem gibt es kein Anzeichen dafür, dass Trump oder Vance ihre Verbreitung von nicht verifizierten Vorwürfen von Tiermissbrauch innerhalb der haitianischen Gemeinschaft einstellen werden.

"If I must fabricate tales so that the American media becomes interested in the American people's suffering, then that's what I'll do", sagte Vance zu CNN's Dana Bash am Sonntag.

Er klärte auf: "Ich spreche davon, mediales Interesse zu wecken, nicht davon, die 20.000 unerlaubten Migranten nach Springfield zu bringen."

Während dieses Durcheinanders argumentieren republikanische Führer in Ohio, dass die Haitianer einen kritischen Bedarf in Springfield gedeckt haben, während Trump und Vance beharren, dass "das Leben von Tausenden von Einwohnern ruiniert" worden sei aufgrund der Ankunft der Haitianer.

Ähnlich wie DeWine hat der Bürgermeister von Springfield, Rob Rue, versucht, die Rolle der Haitianer in der Stadt zu klären. In einem Interview mit CNN war er besonders bemüht, die von Vance verbreitete Erzählung zu widerlegen.

"It has brought a lot of detrimental attention towards our community", sagte Rue und fügte hinzu, dass er zahlreiche Interviews führte, um sicherzustellen, dass authentische und genaue Geschichten über Springfield verbreitet werden.

Während er zugibt, dass die Stadt unter einigen Belastungen leidet - von der Schulpersonalbesetzung bis zur Impfstoffabdeckung und dem Erhalt von Führerscheinen - betont Rue auch ein größeres Bild.

"We are a marvelous city. We are not a dysfunctional city. We are not disintegrating. We are grappling with stress and strains, but none of this media attention directed at Springfield, Ohio, is aiding our situation", sagte Rue und erwähnte die Anwesenheit von Staatspolizisten in Springfield-Schulen aufgrund jüngster Drohungen.

In einer Pressekonferenz am Dienstag äußerten Rue und DeWine Vorsicht gegenüber Trumps Besuch in der Stadt.

DeWine gab zu, dass Stadt und Staat in Bezug auf Ressourcen belastet sind, aber er wäre willkommen, wenn Trump käme.

"If President Trump decides to visit, he will be warmly received", sagte DeWine.

Rue hingegen nahm eine andere Haltung ein und betonte den Einfluss eines Besuchs des Präsidenten auf die Ressourcen von Springfield.

"A presidential candidate's tour would be extremely demanding on our resources", sagte Rue und deutete an, dass er genehmigen würde, wenn Trump seinen Besuch in diesem Moment verschieben würde.

DeWine glaubt, dass die Diskussion über die Haitianer in Springfield von den breiteren Einwanderungsdebatten getrennt werden sollte aufgrund der einzigartigen Umstände, die sie erlebt haben. Im Bereich der Politik möchte DeWine die Situation auf eine Weise angehen, die keine Spannungen erhöht oder die politische Erzählung rund um die Einwanderung verschärft.

Lesen Sie auch: