Obama unterstützt Bidens Kampagne bei der Beschaffung von fast 4 Millionen Dollar von Spendern an der Basis

Die wichtigste Aktion - ein Wettbewerb, bei dem man Obama und Präsident Joe Biden treffen konnte - brachte der Kampagne 2,6 Millionen Dollar ein und war damit der erfolgreichste Wettbewerb in diesem Zyklus, wie ein Wahlkampfleiter gegenüber CNN erklärte. Die beiden Männer trafen die Gewinnerin des Wettbewerbs, Cynthia Driscoll und ihren Sohn Nicholas, Anfang des Monats.

"Es war großartig, gemeinsam mit meinem Freund und Bruder @BarackObama einige Zeit mit den Unterstützern Cynthia und Nick zu verbringen", sagte Biden am Freitag auf X, der früher als Twitter bekannten Social-Media-Plattform.

Der Wettbewerb, der im dritten Fundraising-Quartal stattfand, unterstreicht eine der Möglichkeiten, mit denen die Kampagne versucht hat, ihre Kleinspenden zu erhöhen, während sie ihre Kriegskasse auf dem Weg ins Jahr 2024 aufbaut.

Die Verantwortlichen haben nach Möglichkeiten gesucht, die Anziehungskraft des ehemaligen Präsidenten zu nutzen, der innerhalb der Demokratischen Partei nach wie vor sehr beliebt ist. Die Biden-Kampagne hat ihn in Spendenvideos, E-Mails und digitalen Anzeigen vorgestellt, und Obama ist der erfolgreichste E-Mail-Unterzeichner außerhalb von Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Ehepartnern, sagte der Beamte.

Geplant ist auch eine Direktmailing-Kampagne in Obamas Namen, die über die Feiertage in den Briefkästen landen soll, so der Beamte. Das gesammelte Geld soll in das erste Spendenquartal von 2024 fließen.

Biden hat sich vor kurzem mit seinem ehemaligen Chef für ein Video zusammengetan, in dem er verspricht, Obamacare zu schützen und zu erweitern, und das zu einer Zeit, in der der ehemalige Präsident Donald Trump, der Spitzenkandidat für die GOP-Kandidatur 2024, damit droht, das Gesundheitsgesetz aufzuheben, falls er seine Comeback-Kandidatur gewinnt.

Quellen zufolge strebt Bidens Team für das vierte Spendenquartal, das am 31. Dezember endet, ein Ziel von etwa 67 Millionen Dollar an. Dies entspräche dem, was Obama bei seinen Bemühungen um die Wiederwahl im gleichen Dreimonatszeitraum 2011 einnahm. Bidens Kampagne und die Demokratische Partei sammelten im dritten Quartal 71 Millionen Dollar und übertrafen damit Trump und andere republikanische Präsidentschaftskandidaten.

Anfang dieses Monats startete Biden einen fünftägigen Spendensammelmarathon, der mehr als 15 Millionen Dollar einbringen sollte - eine seiner lukrativsten Veranstaltungen in diesem Wahlkampf.

Aufbauend auf der Popularität des Wettbewerbs, Biden und Obama zu treffen, hat die Kampagne auch andere Wettbewerbe durchgeführt, um Biden und die First Lady Dr. Jill Biden zu treffen, sowie einen für einen Kaffee mit Biden und Harris.

Der "Meet the Presidents"-Wettbewerb begann im August an Obamas Geburtstag und lief bis September.

Driscoll aus Harrisville, Rhode Island, die an der Rhode Island School of Design arbeitet, spendete 100 Dollar, um an dem Wettbewerb teilzunehmen und Obama und Biden zu treffen. Sie brachte ihren Sohn Nicholas mit, der im Vertrieb einer Edelmetallraffinerie arbeitet. Nicholas überlebte eine Krebserkrankung in der Kindheit und besuchte mit seiner Mutter das Weiße Haus während der Clinton-Regierung, nachdem er eine Einladung erhalten hatte, weil er eine Krebserkrankung überlebt hatte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com