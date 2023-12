Novak Djokovic zieht mit einem komfortablen Sieg gegen Miomir Kecmanovic in die vierte Runde von Wimbledon ein

Nach seinem klaren Sieg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis Anfang der Woche zeigte sich Djokovic auf dem Centre Court erneut in bester Spiellaune und fegte Kecmanović vom Platz.

"Ehrlich gesagt denke ich, dass ich im Laufe des Turniers immer besser gespielt habe, was man sich immer wünscht", sagte Djokovic in seinem Interview nach dem Spiel auf dem Platz.

"Man möchte das Niveau des Tennisspiels mit jedem Match ein Stückchen höher schrauben, und das ist es, was passiert.

"Ich weiß, dass ich es immer besser machen kann und ich erwarte immer das Höchste von mir, aber so weit so gut und ich freue mich auf die nächste Runde."

Der Topgesetzte brauchte für den ersten Satz nur 24 Minuten, um seinen vierten Wimbledon-Titel in Folge zu gewinnen.

Erst im zweiten Spiel des zweiten Satzes kam Kecmanović, der an Position 30 der Weltrangliste geführt wird, auf die Anzeigetafel. Zu einem Zeitpunkt war der Satz beim Stand von 3:3 ausgeglichen, aber Djokovic zog mit einem Aufschlagdurchbruch zum 4:3 davon.

Im letzten Satz gelang Djokovic zweimal ein Break, bevor Kecmanović mit einem eigenen Break zurückschlug - seinem ersten in diesem Match.

Es erwies sich jedoch als zu wenig und zu spät, und der 20-fache Grand-Slam-Champion hatte den klaren Sieg innerhalb von zwei Stunden in der Tasche, sehr zur Freude des Publikums.

"Ich halte Ihre Anwesenheit nicht für selbstverständlich, daher danke ich Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Unterstützung des Tennissports und beider Spieler, wir wissen das zu schätzen", sagte er auf dem Centre Court.

Djokovic wird in der vierten Runde auf den Niederländer Tim van Rijthoven treffen. Die Nummer 104 der Weltrangliste, eine Wildcard für Wimbledon, ist in den letzten Wochen vor seinem ersten Auftritt bei einem Grand Slam in der Rangliste nach oben geschossen.

Van Rijthoven besiegte am Freitag den Georgier Nikoloz Basilashvili mit 6:4, 6:3, 6:4 und hat damit seine Siegesserie auf acht Matches ausgebaut.

Quelle: edition.cnn.com