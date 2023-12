Novak Djokovic wird bei den Australian Open gegen Miomir Kecmanovic ausgelost, da die Visumfrage unklar ist

Djokovic, der in diesem Monat in Melbourne seinen 10. Titel bei den Australian Open gewinnen will, wartet darauf, dass der australische Einwanderungsminister Alex Hawke entscheidet, ob sein wiederhergestelltes Visum vor dem Turnier widerrufen wird.

Dem 34-jährigen Djokovic war sein Visum entzogen worden, nachdem er ohne gültige Ausnahmegenehmigung für die Impfvorschriften des Landes nach Australien eingereist war, doch ein Richter entschied am Montag, dass er bleiben darf.

Rafael Nadal, der gemeinsam mit Djokovic und Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen hat, ist an Position sechs gesetzt und trifft in der ersten Runde auf den Amerikaner Marcos Giron.

Nadal ist in der gleichen Hälfte der Auslosung wie Djokovic, aber die beiden würden erst im Halbfinale aufeinandertreffen, falls sie es so weit schaffen.

Der an Nummer 2 gesetzte Daniiel Medvedev, US-Open-Champion des letzten Jahres, trifft in der ersten Runde auf Henri Laaksonen, während der an Nummer 3 gesetzte Alexander Zverev auf seinen deutschen Landsmann Daniel Altmaier trifft.

Bei den Damen könnte es in der vierten Runde zu einem Duell zwischen der Weltranglistenersten Ashleigh Barty und Titelverteidigerin Naomi Osaka kommen.

Osaka, die an Position 13 gesetzt ist, beginnt ihre Titelverteidigung gegen Camila Osorio, während Bartys Erstrundengegnerin eine Qualifikantin sein wird.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Barty erreichte 2020 bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier das Halbfinale.

Weitere Grand-Slam-Siegerinnen in der diesjährigen Auslosung sind Iga Swiatek, Garbine Muguruza und Simona Halep; Emma Raducanu und Sloane Stephens, US-Open-Siegerinnen von 2021 bzw. 2017, wurden in der ersten Runde gegeneinander gelost.

Gedeckter Eintritt

Der Bundesstaat Victoria kündigte am Donnerstag an, dass der Kartenverkauf für das diesjährige Turnier auf 50 % begrenzt wird, sofern er nicht bereits bis zu diesem Niveau verkauft wurde.

Die Änderung wurde vorgenommen, "um die Gesundheit und Sicherheit der Fans im Melbourne Park zu gewährleisten", heißt es in einer Erklärung.

Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und werden weder storniert noch geändert. Auch beim Zugang zum Stadion gibt es keine Änderungen.

Das Tragen von Gesichtsmasken ist obligatorisch, außer beim Essen oder Trinken, und es werden Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in Innenräumen gemäß den staatlichen COVIDSafe-Einstellungen eingeführt.

"Da die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte und -Fälle in Victoria weiter ansteigt, sind diese Maßnahmen verhältnismäßig und sollen dazu beitragen, die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen", heißt es weiter.

Letztes Jahr wurden die Australian Open wegen der Pandemie bis Februar verschoben. Eine Abriegelung im Bundesstaat Victoria bedeutete, dass die Spiele fünf Tage lang ohne Fans stattfinden mussten. Nach der Aufhebung der Sperre wurde die Kapazität auf 30.000 Zuschauer pro Tag begrenzt.

CNN hat Tennis Australia um einen Kommentar gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Die Australian Open 2022 beginnen am Montag, 17. Januar, und enden am 30. Januar.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com