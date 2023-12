Novak Djokovic wird am Samstag vor einer neuen Gerichtsverhandlung inhaftiert

Einwanderungsminister Alex Hawke gab die Entscheidung, das Visum des Tennisstars zu widerrufen, am Freitag in einer Erklärung bekannt, nachdem tagelang darüber beraten worden war, ob der 34-jährige Serbe aus Australien ausgewiesen werden sollte.

Die Hoffnungen des weltbesten Tennisspielers, bei den Australian Open anzutreten und einen Rekord von 21 Grand-Slam-Turnieren zu gewinnen, hängen nun am seidenen Faden, da sein Anwaltsteam darum kämpft, ihn im Land zu behalten.

Djokovics Fall, in Australien zu bleiben, wird am Samstag vor dem Bundesgerichtshof des Landes verhandelt, nachdem am Freitag eine Dringlichkeitsanhörung vor Richter Anthony Kelly im Bundesgerichtshof für Familienangelegenheiten stattgefunden hat. Das australische Bundesgericht ist eine höhere Instanz als das Gericht, vor dem Kelly den Vorsitz führte.

"Ich habe heute von meiner Befugnis gemäß Abschnitt 133C(3) des Migrationsgesetzes Gebrauch gemacht und das Visum von Herrn Novak Djokovic aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung aufgehoben, da dies im öffentlichen Interesse liegt", so Hawke in einer Erklärung vom Freitag.

"Bei dieser Entscheidung habe ich die mir vom Innenministerium, der Australian Border Force (ABF) und Herrn Djokovic vorgelegten Informationen sorgfältig geprüft. Die Morrison-Regierung ist fest entschlossen, die Grenzen Australiens zu schützen, insbesondere in Bezug auf die Covid-19-Pandemie."

Die Entscheidung erging vier Tage nach dem Urteil von Richter Kelly, dass die Beamten der Australian Border Force (ABF) "unangemessen" gehandelt hatten, als sie Djokovics ursprüngliches Visum für die Einreise nach Australien bei seiner Ankunft im Land am 5. Januar annullierten. Der Richter ordnete an, dass Djokovic innerhalb von 30 Minuten aus dem Einwanderungsgewahrsam entlassen werden muss.

Die zweite Annullierung ist die jüngste Wendung in einer Geschichte, die weltweit für Schlagzeilen sorgt und Australiens Einreise- und Einwanderungspolitik auf den Prüfstand stellt.

Nach den geltenden australischen Gesetzen müssen alle internationalen Einreisenden gegen Covid-19 geimpft sein, was Djokovic nicht ist, es sei denn, sie haben eine medizinische Ausnahmegenehmigung.

Djokovic sagte, er habe den Eindruck gehabt, er könne einreisen, weil zwei unabhängige Gremien, die mit Tennis Australia und der Regierung des Bundesstaates Victoria zusammenarbeiten, ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt hätten, weil er im Dezember mit Covid-19 infiziert worden sei.

Die Bundesregierung argumentierte, dass nach ihren Vorschriften eine frühere Infektion mit Covid-19 kein gültiger Grund für eine Ausnahmegenehmigung ist.

Trotz des Urteils vom Montag behielt der Einwanderungsminister die ministerielle Befugnis, persönlich in den Fall einzugreifen, und hatte letztlich das letzte Wort bei der Entscheidung, ob Djokovic bleiben darf, obwohl gegen seine Entscheidung Berufung eingelegt werden kann.

In seinem Urteil stellte der Richter fest, dass Djokovic im Falle einer Abschiebung ein dreijähriges Einreiseverbot für Australien erhalten hätte. Dies kann jedoch unter besonderen Umständen aufgehoben werden.

Australiens Premierminister Scott Morrison sagte, die Entscheidung des Ministers, Djokovics Visum zu annullieren, schütze die "Opfer", die Australien während der Pandemie gebracht habe.

In einer Erklärung sagte Morrison, die Pandemie sei für alle Australier unglaublich schwierig gewesen, aber wir hätten zusammengehalten und Leben und Existenzen gerettet.

"Die Australier haben während dieser Pandemie viele Opfer gebracht und erwarten zu Recht, dass das Ergebnis dieser Opfer geschützt wird", sagte er. "Das ist es, was der Minister mit seiner heutigen Maßnahme tut.

Djokovic wird festgenommen

Djokovic wird am Samstag um 8.00 Uhr Ortszeit (Freitag 16.00 Uhr ET) von der ABF an einem ungenannten Ort befragt, der "zwischen den Parteien vereinbart wurde".

Zu diesem Zeitpunkt wird Djokovic offiziell von zwei Grenzschutzbeamten in Gewahrsam genommen und zu seinem Anwaltsbüro begleitet, während sein Fall vor dem Bundesgericht verhandelt wird.

Der Ort, an dem Djokovic von den Grenzbeamten abgeholt wird, bleibt geheim, um die Sicherheit des Tennisstars zu gewährleisten und einen "Medienzirkus" zu vermeiden.

"Wir machen uns ernsthafte Sorgen um die Sicherheit und einen möglichen Medienzirkus", sagte Djokovics Anwalt Nick Wood dem Gericht, als er Richter Kelly bat, die Übergabe Djokovics an die Grenzbeamten unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu erlauben.

Der Fall Novak Djokovic gegen den Minister für Einwanderung wurde am Freitag offiziell vom Federal Circuit Court an den Federal Court of Australia verwiesen.

Wood erklärte vor dem Bundesgericht, Hawke habe seine persönliche Befugnis genutzt, um Djokovics Visum mit der Begründung zu annullieren, er würde "Anti-Vax-Stimmung" schüren, wenn er in Australien bliebe, und bezeichnete dies als einen "radikal anderen Ansatz" in der Argumentation der Regierung.

Wie es zu dieser Entscheidung kam

Djokovic kam am 5. Januar in Melbourne an und sein Visum wurde prompt annulliert, weil er ohne triftigen Grund nicht gegen Covid-19 geimpft werden konnte.

Er verbrachte mehrere Nächte in einem Hafthotel in Melbourne, in dem auch Dutzende von Flüchtlingen untergebracht sind, von denen einige seit mehr als acht Jahren in Einwanderungshaft sitzen.

Seine Anwälte fochten die Entscheidung an und gewannen den Rechtsstreit am Montag, doch seither sind Fragen über Djokovics Verhalten nach dem positiven Test auf Covid-19 am 16. Dezember aufgetaucht.

In einer Erklärung, die am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, räumte Djokovic ein, dass er sich nach Erhalt der positiven Diagnose nicht sofort isoliert habe, bestritt aber, dass er von dem Virus gewusst habe, als er an mehreren öffentlichen Veranstaltungen teilnahm.

Er entschuldigte sich auch für die offenbar falschen Angaben in seiner Visumserklärung für Australien, insbesondere dafür, dass er in den 14 Tagen vor seiner Ankunft im Land nicht gereist war. Fotos, die in diesem Zeitraum aufgenommen wurden, zeigen ihn offenbar sowohl in Spanien als auch in Serbien.

Djokovic sagte, ein Mitglied seines Betreuungspersonals habe die Informationen eingereicht und die Auslassung sei ein "menschliches Versehen" gewesen.

In der Erklärung gab Djokovic auch zu, ein Interview und ein Fotoshooting mit einer französischen Sportzeitung gemacht zu haben, während er Covid-positiv war, was er als "Fehlentscheidung" einräumte.

Der Visastreit und die Entscheidung, ob Djokovic, der sich in der Vergangenheit gegen Covid-19-Impfstoffe und Impfvorschriften ausgesprochen hat, in das Land einreisen darf, fällt in eine Zeit , in der die Zahl der Covid-19-Fälle sprunghaft ansteigt.

Am Freitag meldete der Bundesstaat Victoria - die Stadt Melbourne, in der die Australian Open stattfinden - 34.836 Fälle, wobei eine Rekordzahl von 976 Menschen mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurde. In dieser Woche überschritt das Land die Zahl von einer Million Fällen während der gesamten Pandemie.

Was als nächstes kommen könnte

Maria Jockel, Leiterin der Rechtsabteilung von BDO Migration Services, sagte, Djokovics Anwälte hätten 28 Tage Zeit, dem Minister zu erklären, warum er seine Entscheidung rückgängig machen sollte.

Trotz der erneuten Annullierung seines Visums ist es nach Ansicht von Experten immer noch möglich, dass Djokovic mit einem anderen Visum zu den Australian Open antreten darf.

"Wenn es einen unglaublichen Aufschrei darüber gibt, dass die Nummer 1 der Welt in Haft sitzt, während die Australian Open stattfinden, würde die Regierung vielleicht einlenken und ihn mit einem Überbrückungsvisum entlassen", sagte Abul Rizvi, ein ehemaliger stellvertretender Sekretär der Einwanderungsbehörde.

Ein Überbrückungsvisum würde es Djokovic erlauben, zu arbeiten - oder in diesem Fall zu spielen -, aber die politischen Auswirkungen dieser Entscheidung sind unklar, da sie der Botschaft zu widersprechen scheint, dass Djokovic ein Gesundheitsrisiko für die australische Bevölkerung darstellt.

Der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, sagte am Freitag, es gebe eine einfache Lösung für dieses Problem: "Lassen Sie sich einfach impfen."

"Das ist der Schlüssel ... Das ist es, was ich jedem einzelnen Victorianer sage. Das ist es, was ich getan habe. Das ist es, was meine Kinder getan haben", sagte er und fügte hinzu, dass die Australian Open größer seien als ein einzelner Spieler und das Problem viel größer als eine Person.

CNN-Tennisredakteur Ben Rothenberg und die CNN-Mitarbeiter Angus Watson, Jessie Yeung und Ivana Kottasová leisteten Beiträge.

