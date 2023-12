Novak Djokovic verlässt enttäuscht die French Open und beendet seine Siegesserie bei Grand Slams

Thiems 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5-Sieg beendete die 26 Spiele andauernde Serie des Weltranglistenersten bei Majors, die letztes Jahr in Wimbledon begann.

Damit wurden auch seine Hoffnungen zunichte gemacht, zum zweiten Mal in Folge vier Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Thiem ist derjenige, der Rafael Nadal zum zweiten Mal in Folge im Finale gegenübersteht. Er ist der erste Spieler außerhalb der großen Drei (Nadal, Djokovic und Roger Federer ), der seit dem Schweden Robin Söderling in den Jahren 2009 und 2010 zum zweiten Mal in Folge das Finale in Roland Garros erreicht hat.

Thiems Aufgabe gegen den 11-fachen Champion - Nadal gewann 2018 in einfachen Sätzen - war schon immer schwierig, aber angesichts des kräftezehrenden Sieges gegen Djokovic und des fehlenden freien Tages zwischen Halbfinale und Finale war sie es jetzt noch mehr.

Der Viertplatzierte verbrachte am Samstag fast drei Stunden auf dem Platz, nachdem das Verfahren unterbrochen wurde, nachdem der 25-Jährige am Freitag im dritten Satz mit 3:1 in Führung lag.

"Ich fühle mich gut", sagte Thiem. "Ich bin natürlich noch voller Adrenalin vom heutigen Match und das werde ich auch morgen haben. Ich werde nicht müde sein. Das kommt alles erst nach dem Turnier.

"Ich bin also bereit, morgen alles oder alles, was ich habe, auf dem Platz zu lassen."

Vor zwölf Monaten bei den French Open schied Djokovic ebenfalls tief frustriert aus, als er in einem Viertelfinale, in dem er eine Chance nach der anderen hatte, gegen den relativ unbekannten Marco Cecchinato verlor.

Djokovic stößt mit Schiedsrichter zusammen

Bei immer noch stürmischen Bedingungen in Paris - wenn auch nicht annähernd so windig wie am Freitag - geriet Djokovic in Aufregung, als der Stuhlschiedsrichter Jaume Campistol ihm eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung erteilte, während er beim Stand von 5:6, 30:15 im dritten Satz aufschlug. Djokovic ist wie Nadal dafür bekannt, dass er sich zwischen den Aufschlagpunkten Zeit lässt.

Später schien er Campistol zu sagen, er solle warten, bis sich das Publikum beruhigt hat, bevor er seine Schlaguhr startet.

Kurz nachdem Thiem beim vierten Satzball einen Rückhand-Return versenkt hatte, erhielt der 15-fache Major-Champion eine Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens. Seine Frustration wuchs.

Djokovic fragte Campistol: "Haben Sie jemals Tennis gespielt?"

Campistol antwortete "ja".

"Sie wissen also, wie es in dieser Situation ist: 5:6, langer Punkt, das Publikum klatscht immer noch, oder?"

"Sie haben sich jetzt zu erkennen gegeben", sagte er weiter.

Für Djokovic war es letztlich genau diese Art von Halbfinale.

"Wenn man unter solchen Bedingungen spielt, ist es natürlich schwer, sein Bestes zu geben", sagte Djokovic den Reportern kurz nachdem er den Platz verlassen hatte.

"Es geht wirklich nur darum, unter diesen Bedingungen zu überleben und zu versuchen, den Aufschlag zu halten und einen Ball mehr als der Gegner zu spielen.

"So hat sich das Spiel gestern angefühlt."

Wegen des extremen Windes bat Djokovic den Supervisor Andreas Egli, den Wettkampf im ersten Satz zu unterbrechen. Er erhielt eine Abfuhr.

"Er sagte, solange keine fliegenden Gegenstände auf den Platz kommen, ist alles in Ordnung", sagte Djokovic. "Ich wusste nicht, dass ein Regenschirm kein fliegendes Objekt ist, der im ersten Spiel des Matches hineinflog, aber das ist ihre Entscheidung. Ich denke, sie kennen Tennis besser."

Nach einer zweiten Regenpause unterbrachen die Organisatoren das Spiel um 18.30 Uhr Ortszeit, obwohl der Regen aufhörte und die Sonne zum Vorschein kam.

Einige meinten, Djokovic habe den Platz verlassen, bevor das Turnier offiziell die Entscheidung getroffen hatte, aber er sagte, das sei nicht der Fall gewesen.

"Ich bin gegangen, als sie das Spiel für den Tag abgesagt haben", sagte er.

Auf die Frage, warum die Verschiebung erfolgte, antwortete Djokovic: "I don't know. Sie können sie fragen."

Nach dem Wiederanpfiff setzte Djokovic Thiem konstant unter Druck und wurde belohnt, als er im dritten Satz auf 3:4 davonzog.

Beim Stand von 4:4 und einer weiteren Breakchance endete ein Ballwechsel mit 21 Schlägen, den der Österreicher mit einem Drop Shot Winner - über das Netz - abschloss.

Es folgte das Drama des verlängerten 12. Spiels, in dem Thiem beim ersten Satzball einen routinierten Rückhand-Slice ins Aus schlug. Ein erster Aufschlag in den Körper und ein Ass wehrten zwei weitere Satzbälle ab, bevor Thiem Djokovics Aufschlag antizipierte, einen Volley schlug und eine Rückhand versenkte.

Djokovic holte sich im vierten Durchgang eine frühe Breakführung, doch Thiem glich aus und ging sogar mit 5:4 in Führung.

Vorübergehende Gnadenfrist

Ein Spiel vor dem Sieg und beim Stand von 0:15 bei Aufschlag Djokovic halfen Thiems Fehler einem erleichterten Djokovic, durchzuhalten.

Als die Spannung eskalierte, gelang Djokovic im nächsten Spiel ein Break durch einen Doppelfehler.

Es gab ausgedehnte, atemberaubende Ballwechsel, unter anderem als der schnelle Thiem eine weitere Breakchance heraufbeschwor, indem er zu einem Dropshot rannte und seine Rückhandantwort geschickt an Djokovic vorbeischob.

Djokovic blieb standhaft, vergab dann aber beim Stand von 1:1 im fünften Satz einen Breakball. Und was für eine Chance das war.

Als sich die Rückschläge häuften, kam Djokovic bequem an einen von Thiems Schlägen heran, aber seine Vorhand war zu lang.

Das forderte offensichtlich seinen Tribut, denn diesmal knickte Djokovic im nächsten Spiel ein, als sein Volley das Band streifte und auf die Seite fiel.

Man könnte sagen, dass das Netz Thiem die Daumen drückte, denn ein weiteres Mal traf ein Passierschlag des Österreichers das Band und wurde zu einem Lob über den gestrandeten Djokovic.

Djokovic wehrte beim Stand von 1:4 einen Breakball ab, als der Regen erneut das Spiel unterbrechen musste.

Dramatischer letzter Satz

Der erste Punkt nach der einstündigen Unterbrechung - durch die das für 15 Uhr Ortszeit angesetzte Damenfinale zwischen Ashleigh Barty und Marketa Vondrousova unterbrochen wurde - führte zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Djokovic und Campistol über eine Ballmarke, als der Serbe einen Thiem-Ball nahe der Grundlinie nicht mehr abspielte.

Der Punkt ging somit an Thiem, Djokovic wehrte den zweiten Breakball mit einem guten Aufschlag ab und breakte dann zum 3:4.

Mit all dem Schwung stotterte Djokovic jedoch - und geriet von 30:0 auf 5:3 ins Hintertreffen.

Das Drama war damit aber noch nicht zu Ende.

Beim Stand von 40:15 schien Thiem auf dem Weg zum Sieg zu sein, doch bei zwei Matchbällen vergab er zwei Rückhand-Slices - einen ins Netz und einen ins Aus.

Beim Breakball schnappte er sich seine Rückhand und schickte sie ins Netz.

Doch Djokovic konnte den dritten Matchball beim Stand von 5:6 nicht abwehren, als Thiem mit einem Vorhand-Winner das Duell mit Nadal entschied.

"Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich das ganze Match über in Führung lag, und dann wurde es am Ende so hart", sagte Thiem. "Am Ende konnten wir beide gewinnen, und ich habe zum Glück gewonnen.

Thiem verbesserte sich bei den French Open auf 2:1 gegen Djokovic, hat aber in den drei Pariser Duellen gegen Nadal noch keinen Satz abgegeben.

Und zum Pech für Thiem spielt Nadal sein bestes Tennis auf der aktuellen Sandplatzrunde.

"Ich versuche, all die positiven Emotionen zu bewahren, die ich im Moment durch dieses unglaubliche Match heute habe", sagte Thiem. "Und gehe mit einem wirklich positiven Geist in das morgige Match.

"Dann werden wir sehen."

Quelle: edition.cnn.com