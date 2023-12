Novak Djokovic verlässt Australien, nachdem das Gericht die Anfechtung seines Visums abgelehnt hat

Der Tennisstar verließ Australien mit einem Emirates-Flug nach Dubai, nachdem er seine Klage gegen die Entscheidung, sein Visum zum zweiten Mal aufzuheben, verloren hatte.

In einer virtuellen Anhörung lehnten drei Richter des Bundesgerichts einstimmig Djokovics Antrag ab, die Entscheidung des Einwanderungsministers, sein Visum zu annullieren, aufzuheben, veröffentlichten aber keine Gründe für die Entscheidung.

Der Weltranglistenerste sollte am Montagabend bei den Australian Open in Melbourne antreten, wo der Titelverteidiger hoffte, einen rekordverdächtigen 21.

Herren-Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Die öffentlichkeitswirksame Geschichte abseits des Tennisplatzes, in der sich einer der größten Tennisstars mit der australischen Regierung und den Gesundheitsbehörden anlegt, überschattete die Vorbereitung auf den ersten Tennis-Grand-Slam des Jahres.

In einer Erklärung sagte Djokovic, er sei "extrem enttäuscht" über die Entscheidung und werde mit den Behörden bei seiner Ausreise kooperieren.

"Es ist mir unangenehm, dass der Fokus in den letzten Wochen auf mir lag, und ich hoffe, dass wir uns jetzt alle auf das Spiel und das Turnier konzentrieren können, das ich liebe", heißt es in der Erklärung weiter.

"Ich möchte den Spielern, Turnierfunktionären, Mitarbeitern, Freiwilligen und Fans alles Gute für das Turnier wünschen."

Djokovics endgültiges Reiseziel nach der Landung in Dubai steht noch nicht fest, aber die serbische Premierministerin Ana Brnabic sagte, sie freue sich auf die Rückkehr des Stars des Landes.

"Ich halte die Entscheidung für einen Skandal. Ich bin enttäuscht, und ich denke, sie hat gezeigt, wie die Rechtsstaatlichkeit in einigen anderen Ländern funktioniert, nämlich gar nicht", sagte Brnabic in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Beta in Belgrad.

"Ich freue mich darauf, Djokovic in seinem eigenen Land, in Serbien, zu sehen und dies gemeinsam mit ihm durchzustehen und ihm in dieser für ihn schwierigen Zeit unsere Unterstützung zu geben."

Unterdessen begrüßte Einwanderungsminister Alex Hawke die Entscheidung des Gerichts und betonte, dass sich die Regierung weiterhin für eine strenge Grenzpolitik einsetzen werde.

Australien hat in der Vergangenheit einige der strengsten Grenzkontrollen der Welt durchgeführt, um Covid-19 fernzuhalten. Hawke sagte, diese Regeln hätten die Australier während der Pandemie "sicher" gemacht und seien "grundlegend" für den "Schutz des sozialen Zusammenhalts in Australien".

"Die Australier haben große Opfer gebracht, um an diesen Punkt zu gelangen", hieß es in der Erklärung.

Der australische Premierminister Scott Morrison bekräftigte seine Botschaft in einer Erklärung an die Medien.

"Die Entscheidung über die Aufhebung der Einreiseverbote wurde aus Gründen der Gesundheit, der Sicherheit und der guten Ordnung getroffen, da dies im öffentlichen Interesse lag. Ich begrüße diese Entscheidung, um unsere Grenzen zu schützen und die Sicherheit der Australier zu gewährleisten", sagte er.

"Ich danke dem Gericht für seine prompte Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und für die Geduld, die alle Beteiligten bei der Lösung dieses Problems aufgebracht haben. Jetzt ist es an der Zeit, mit den Australian Open fortzufahren und den Tennissport im Sommer wieder zu genießen."

Obwohl die Zahl der Covid-19-Fälle in Australien zunimmt, hat das Land eine hohe Impfrate und die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 ist im Vergleich zu anderen Ländern relativ niedrig.

Letzte Woche hat das Land die Zahl von 1 Million Covid-19-Fällen während der gesamten Pandemie überschritten - mehr als die Hälfte davon allerdings in den letzten zwei Wochen.

Was vor Gericht geschah

Bei der eilig einberufenen Anhörung vor dem Bundesgericht am Sonntag ging es darum, ob Hawkes Entscheidung, Djokovics Visum zu annullieren, "unangemessen" war.

Der 34-jährige serbische Tennisstar hatte die Entscheidung des Einwanderungsministers aus drei Gründen angefochten, unter anderem weil der Minister die Folgen der Annullierung seines Visums nicht angemessen berücksichtigt hatte.

Djokovics Anwalt Nick Wood bezeichnete Hawkes Entscheidung als "irrational", da die Ministerin nicht bedacht habe, dass das Gesetz selbst Anti-Vaxx-Anhänger auf den Plan rufen könnte - genau das, was die Regierung verhindern wollte.

Stephen Lloyd, der Anwalt von Hawke, sagte jedoch, dass die Ministerin nach dem australischen Einwanderungsgesetz nicht beweisen müsse, dass Djokovic eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstelle, sondern nur, dass er eine solche sein "könnte".

Er sagte, Djokovics Anti-Vax-Haltung zeige sich darin, dass er sich nicht habe impfen lassen, obwohl er vor seiner Ankunft in Australien die Möglichkeit dazu gehabt habe.

Er fügte hinzu, dass der Eindruck, Djokovic sei gegen die Impfung, ausreiche, um die Impfgegner im Land anzustacheln, und dass die offensichtliche Missachtung der Covid-19-Regeln durch den Tennisstar die Gefahr berge, dass andere seinem Verhalten nacheifern und die Anordnungen der öffentlichen Gesundheit ignorieren würden.

Tennis Australia, der nationale Dachverband des Tennissports und Organisator der Australian Open, erklärte, er respektiere die Entscheidung des Bundesgerichts bezüglich Djokovics Visum.

Djokovic wurde in der Auslosung durch den Italiener Salvatore Caruso ersetzt, der auf den Serben Miomir Kecmanović treffen wird.

Die ATP bezeichnete die Entscheidung, die Annullierung von Djokovics Visum aufrechtzuerhalten, als "das Ende einer zutiefst bedauerlichen Serie von Ereignissen" und sagte, seine Abwesenheit bei den Australian Open sei "ein Verlust für den Sport".

Eine langwierige Saga

Die Geschichte begann vor fast zwei Wochen, als Djokovics Visum kurz nach seiner Ankunft am 5. Januar zum ersten Mal widerrufen wurde.

Nach den geltenden australischen Gesetzen müssen alle internationalen Einreisenden gegen Covid-19 geimpft sein - was Djokovic nicht ist - es sei denn, sie haben eine medizinische Ausnahmegenehmigung.

Djokovic sagte, er habe den Eindruck gehabt, er könne einreisen, weil zwei unabhängige Gremien, die mit Tennis Australia und der Regierung des Bundesstaates Victoria zusammenarbeiten, ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt hätten, weil er im Dezember mit Covid-19 infiziert worden sei.

Die Bundesregierung argumentierte, dass nach ihren Regeln eine frühere Infektion mit Covid-19 kein gültiger Grund für eine Ausnahmegenehmigung ist.

Nach seiner Ankunft in Australien wurde Djokovic in das Park Hotel in Melbourne gebracht, das auch als Auffanglager für Flüchtlinge genutzt wird, während seine Anwälte eine Klage vorbereiteten, um die Entscheidung aufzuheben.

Am Montag entschied Richter Anthony Kelly, dass die Grenzbeamten "unangemessen" gehandelt hatten, als sie sein ursprüngliches Visum für die Einreise nach Australien annullierten, und ordnete an, dass Djokovic aus der Einwanderungshaft entlassen wird.

Das Visum von Djokovic wurde am Freitag von Hawke zum zweiten Mal widerrufen, aber die Regierung erklärte sich am Wochenende bereit, den Tennisstar nicht abzuschieben, bevor sein Verfahren abgeschlossen war.

Trotz des endgültigen Gerichtsurteils spalten die Ereignisse der letzten zwei Wochen noch immer die Gemüter, und es ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen noch tagelang anhalten werden.

Es ist unklar, wann Djokovic wieder auf dem Tennisplatz stehen wird, nachdem er erklärt hat, dass er sich "einige Zeit ausruhen und erholen will, bevor er weitere Kommentare abgibt."

Bei den French Open im Mai wird er die Chance haben, den Rekord bei den Grand-Slam-Titeln der Männer zu brechen, aber die Geschichte hat Fragen darüber aufgeworfen, wie ungeimpfte Spieler auf der Tour der Saison antreten werden.

Es droht auch, Djokovics unglaubliche Leistung in diesem Sport zu trüben, denn das Thema spaltet immer noch die Gemüter in der ganzen Welt.

Wayne Sterling, Helen Regan, David Tunnicliffe und Ray Sanchez von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com