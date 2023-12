Novak Djokovic sagt, dass seine "guten Absichten" nach den Reaktionen auf die Vorschlagsliste "missverstanden" wurden

Die Vorschläge des Serben hätten die Beschränkungen für die in Quarantäne befindlichen Tennisspieler vor den Australian Open im nächsten Monat gelockert und ihnen die Eingewöhnung auf einem Tennisplatz erleichtert, sobald die Zeit der Selbstisolierung vorbei ist.

Dazu gehörten Fitness- und Trainingsgeräte in jedem Zimmer, Essen, das dem Standard der Australian Open entspricht, die Verringerung der Anzahl der Tage, die die Spieler in Quarantäne bleiben müssen, die Erlaubnis, Trainer zu besuchen, sofern beide negative Covid-19-Tests vorgelegt haben, und die Unterbringung möglichst vieler Spieler in Privathäusern mit Tennisplätzen.

Derzeit befinden sich 72 Spieler in Quarantäne, nachdem auf drei separaten Charterflügen nach Melbourne in der vergangenen Woche bei allen Passagieren ein positiver Covid-19-Test festgestellt wurde, so dass alle an Bord der drei Flugzeuge bei der Ankunft isoliert werden mussten.

Djokovics Anträge wurden vom Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, rundheraus abgelehnt.

"Meine guten Absichten gegenüber meinen Mitstreitern in Melbourne wurden als egoistisch, schwierig und undankbar missverstanden", erklärte der achtmalige Australian-Open-Champion in einer Erklärung auf Twitter. "Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

"Ich kümmere mich aufrichtig um meine Mitspielerinnen und verstehe auch sehr gut, wie die Welt funktioniert und wer größer und besser wird und warum. Ich habe mir meine Privilegien auf die harte Tour verdient, und deshalb fällt es mir sehr schwer, nur Zuschauer zu sein, wenn ich weiß, wie viel mir jede Hilfe, jede Geste und jedes gute Wort bedeutet hat, als ich klein und unbedeutend in der Hackordnung der Welt war.

"Daher nutze ich meine privilegierte Stellung, um so viel wie möglich zu helfen, wo und wann immer es nötig ist. "Es gab ein paar Vorschläge und Ideen, die ich von anderen Spielern aus unserer Chat-Gruppe aufgeschnappt habe, und es war nicht böse gemeint, wenn ich versuchte zu helfen."

Sloane Stephens betrauert den Tod von drei Familienmitgliedern

Während sie sich an das Leben in Quarantäne vor den Australian Open gewöhnt, hat Tennisstar Sloane Stephens enthüllt, dass sie den Tod ihres Großvaters betrauert, weniger als eine Woche nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass ihre Großmutter und ihre Tante an Covid-19 verstorben waren.

Die US-Open-Siegerin von 2017 befindet sich derzeit in einem Hotel in Melbourne in einer strengen 14-tägigen Quarantäne vor dem Grand Slam im nächsten Monat.

In einem Social-Media-Post in der vergangenen Woche teilte Stephens mit, dass ihre Tante Anna am 26. Dezember und ihre Großmutter am 10. Januar verstorben seien.

"Ich habe mir dieses Video aus New York heute etwa 100 Mal angesehen", schrieb sie am Dienstag auf Twitter, begleitet von einem Clip, der sie nach ihrem US-Open-Triumph mit ihrem Großvater am Telefon zeigt. "Mein Großvater ist zu Gott und der Liebe seines Lebens gegangen. Eine Woche getrennt von meiner Oma. Sie zu verlieren, war zu viel für sein Herz.

"Mein Großvater war die freundlichste Seele und ich werde ihn für immer vermissen. Ich kann nur hoffen, dass ich so viele Leben mit der Liebe und dem Glück füllen kann, die er hatte. Er ist die Definition von Liebe, Freundlichkeit, Großzügigkeit und ein wahres Beispiel für Familie.

"Alles, was ich jemals tun wollte, war, meine Großeltern stolz zu machen! Ich bin sehr stolz darauf, dass sie miterleben durften, wie meine Tennisträume wahr wurden und sich erfüllten. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit beiden hatte, und dankbar dafür, dass ich in meiner Mutter, die nach wie vor mein Fels in der Brandung ist, so viel von ihnen sehen kann. Von ihrer großen Liebe werden noch viele Geschichten erzählt werden. Mögen sie gemeinsam in ewigem Frieden ruhen."

Stephens ist eine von 72 Spielerinnen, die bei den Australian Open antreten werden und sich derzeit einer strengen Hotelquarantäne unterziehen müssen.

Am Mittwoch gab die Polizeiministerin des Bundesstaates Victoria, Lisa Neville, bekannt, dass drei weitere Teilnehmer der Australian Open - darunter zwei Spieler - positiv auf Covid-19 getestet wurden, womit sich die Gesamtzahl auf 10 erhöhte.

Neville sagte, die Behörden seien "sehr zuversichtlich", dass es sich bei einer der beiden Neuinfektionen von Spielern um einen Fall von Virusausscheidung handele.

"Einer davon ist ein Spieler, bei dem wir absolut davon ausgehen, dass er das Virus ausscheidet, der aber trotzdem unter strenger Beobachtung steht, weil er mit einem der Flüge kam, bei denen wir positive Ergebnisse hatten", sagte Neville. "Einer ist ein anderer Spieler. Einer ist eine Unterstützungsperson für diesen Spieler.

"In der Zwischenzeit werden der Spieler, die Betreuungsperson und ihre Blase, also die andere Betreuungsperson und der Spieler, mit dem sie zusammen sind, nicht trainieren, bis wir eine endgültige Bestätigung haben, dass sie ausscheiden oder dass sie positiv sind. Wenn sie positiv sind, kommen die beiden in ein Gesundheitshotel, und die beiden Betreuer gelten als enge Kontaktpersonen und werden für 14 Tage unter Verschluss gehalten.

Die Virusausscheidung ist die Freisetzung des Virus aus dem Körper in die Umwelt und kann auch dann auftreten, wenn eine Person negativ auf Covid-19 getestet wurde.

Bevorzugte Behandlung

Die Spieler, die derzeit in der Quarantäne festsitzen, haben sich kreative Möglichkeiten ausgedacht, um in ihren Hotelzimmern zu trainieren, wobei einige ihre Betten als behelfsmäßige Schlagpartner benutzen.

Einige Spieler, die es normalerweise gewohnt sind, vor einem Grand Slam täglich mehrere Stunden auf einem Tennisplatz zu trainieren, sind jedoch der Meinung, dass diejenigen, die unter Quarantäne standen, körperlich im Nachteil sein werden, wenn die Australian Open am 8. Februar beginnen.

Daniel Vallverdu, der Trainer des dreimaligen Grand-Slam-Siegers Stan Wawrinka, hat vorgeschlagen, dass die Spieler, die in ihren Hotelzimmern festsaßen, zu Beginn des Turniers bevorzugt behandelt werden sollten, unter anderem durch mehr Trainingszeit und Spiele zu kühleren Tageszeiten.

"Alles, was wir tun können, um es ein bisschen fairer für sie zu machen, wird nie ganz fair sein", sagte er gegenüber Reuters. "Sobald sie aus der Quarantäne kommen, haben sie nur ein oder zwei Tage Zeit, um auf den Platz zu gehen, bevor sie ihr erstes Spiel haben.

"Ich denke also, dass jeder zusätzliche Tag, den sie bekommen können, sowie eine Bevorzugung und einige Privilegien bei der Terminplanung mehr als fair wären, und ich hoffe, dass der Rest des Spielfeldes das auch so sieht. Terminplanung, zusätzliches Training, Vorzugsbehandlung bei den Trainingszeiten, zusätzliche Zeit auf dem Platz.

"Spieltermine, nicht in der Sonne spielen, sondern wenn es etwas abkühlt, späterer Turnierbeginn, das Turnier kann ein oder zwei Tage später beginnen, wenn möglich.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com