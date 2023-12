Novak Djokovic nach Abschiebung aus Australien wieder in Belgrad angekommen

Djokovic reiste von Melbourne über Dubai nach Belgrad, nachdem er am Sonntag eine Klage gegen die Entscheidung der australischen Regierung verloren hatte, sein Visum aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und Ordnung aufzuheben.

Am Montag versammelte sich eine Menschenmenge am Flughafen, um den 34-jährigen Serben in seiner Heimat willkommen zu heißen - mit Sprechchören, Transparenten und Fahnen. Am Abend zuvor war ein Gebäude in Belgrad mit der Aufschrift "Nole [Djokovics Spitzname], du bist der Stolz Serbiens" beleuchtet worden.

Das serbische Olympische Komitee erklärte, es sei "sehr enttäuscht" über die "skandalöse Entscheidung" Australiens, Djokovic auszuweisen, und fügte hinzu, es sei eine "große Ungerechtigkeit" begangen worden, während die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic die Aufhebung des Visums als "skandalös" bezeichnete.

"Ich bin enttäuscht und ich denke, es hat gezeigt, wie die Rechtsstaatlichkeit in einigen anderen Ländern funktioniert, nämlich nicht", sagte Brnabic in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Beta in Belgrad.

"Ich freue mich darauf, Djokovic in seinem eigenen Land, in Serbien, zu sehen und ihm in dieser für ihn schwierigen Zeit beizustehen", fügte sie hinzu.

Nach australischem Recht kann Djokovic für drei Jahre mit einem Einreiseverbot belegt werden, doch Innenministerin Karen Andrews schloss eine Ausnahme nicht aus. "Jeder Antrag wird auf seine Begründetheit hin geprüft", sagte sie.

Die Australian Open sind das erste Grand-Slam-Turnier der Tennissaison. Das zweite sind die French Open in Roland Garros, die vom 22. Mai bis zum 5. Juni ausgetragen werden.

Alle Profisportler, die in Frankreich an Wettkämpfen teilnehmen wollen, müssen sich gegen Covid-19 impfen lassen, erklärte das französische Sportministerium am Montag gegenüber CNN.

Das französische Gesetz über den Impfpass, das am Sonntag vom Parlament gebilligt wurde, schreibt vor, dass man ein Impfzertifikat vorweisen muss, um öffentliche Orte wie Restaurants, Cafés, Kinos und Sportstadien zu betreten.

"Die Regel ist einfach. Der Impfpass wird ab Inkrafttreten des Gesetzes in Einrichtungen verlangt, die bereits dem Gesundheitspass unterliegen (Sport oder Kultur). Dies wird für alle gelten (Zuschauer, Profisportler)", sagte eine Sprecherin des französischen Sportministeriums gegenüber CNN.

Diese neue Gesetzgebung gefährdet die Chancen von Djokovic, der nicht gegen Covid-19 geimpft ist, bei den French Open anzutreten.

Bisher durften ungeimpfte Spieler bei den French Open antreten, da sie sich in einer Blase um das Turnier herum bewegten.

Wie der spanische Premierminister Pedro Sanchez am Montag erklärte, muss er auch die spanischen Gesundheitsvorschriften erfüllen, um an den Ende April beginnenden Madrid Open teilnehmen zu können.

Sanchez lobte die Entscheidung Australiens, Djokovic auszuweisen, und sagte, er habe "vollen Respekt vor der Entscheidung der australischen Regierung".

Spanien verlangt derzeit von seinen Besuchern den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, eines kürzlich durchgeführten negativen Covid-Tests innerhalb von 72 Stunden vor der Einreise oder eine Bescheinigung, dass sie sich von Covid-19 erholt haben, so das Gesundheitsministerium.

Bei internationalen Sportereignissen im Land könnten zusätzliche Regeln für die Teilnehmer eingeführt werden, wie z. B. tägliche Covid-19-Tests während des Turniers, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Montag gegenüber CNN.

Djokovic ist der amtierende Einzelmeister der Herren auf den Sandplätzen von Roland Garros. Zusammen mit Roger Federer und Rafael Nadal hat er 20 Grand-Slam-Titel gewonnen.

"Was Roland Garros angeht, so ist das im Mai. Bis dahin kann sich die Situation ändern, und es ist zu hoffen, dass sie dann günstiger sein wird. Wir werden also abwarten, aber jetzt ist es eindeutig keine Ausnahme [von den Regeln]", fügte die Sprecherin hinzu.

Al Goodman, Joseph Ataman, Aleks Klosok, Sharon Braithewaite, Biljana Brise und Stephanie Halasz haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com