Novak Djokovic ist "der beste Spieler in der Geschichte des Herrentennis", doch abseits des Platzes hinterlässt er ein "kompliziertes" Erbe

"Ich sehe das Leben als eine große Lernkurve", sagte Djokovic letztes Jahr in einem Interview mit CNN, "und ich habe das Gefühl, dass ich im Laufe der Jahre gelernt habe, wieder aufzustehen."

Diese Fähigkeit wird in den kommenden Tagen auf die Probe gestellt werden, denn die Nummer 1 der Welt hat einen turbulenten Start ins Jahr hinter sich.

Nach seiner Ankunft in Australien, wo er ungeimpft, aber mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach einem positiven Covid-19-Test am 16. Dezember antreten durfte, verbrachte Djokovic die ersten fünf Tage in einer Haftanstalt in Melbourne, da er gegen den Entzug seines Visums vor Gericht zog.

Seine Anwälte argumentierten erfolgreich, dass Djokovic mit seiner jüngsten Covid-Infektion "absolut alle Kriterien" für eine Impfstoffbefreiung erfüllt habe, doch vier Tage später gab Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke die Entscheidung bekannt, Djokovics Visum zum zweiten Mal "aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung" zu widerrufen.

Es bleibt unklar, ob Australien Djokovic ausweisen wird, da die Entscheidung von seinem Anwaltsteam angefochten wird.

Aber es ist ein weiterer Rückschlag für den 34-jährigen Serben in seinem Bestreben, Rafael Nadal und Roger Federer an der Spitze der ewigen Bestenliste der Männer mit 21 Grand-Slam-Titeln abzulösen.

Ein solcher Erfolg wäre wohl der krönende Abschluss von Djokovics ohnehin schon rekordverdächtiger Karriere - der Zeitpunkt, an dem er seinen Status als bester Spieler in der Geschichte des Männerfußballs untermauert.

"Streng genommen ist Novak Djokovic der beste Spieler in der Geschichte des professionellen Herrentennis", so der Journalist Ben Rothenberg.

"Er hat zusammen mit Federer und Nadal die meisten Grand-Slam-Titel, aber Djokovic dominiert so ziemlich jede denkbare Tiebreak-Kategorie: die meisten Wochen auf Platz 1, eine Siegesserie gegen die beiden anderen, und er hat jedes Grand-Slam- und Masters-1000-Turnier mindestens zweimal gewonnen (kein anderer hat sie alle einmal gewonnen).

"Djokovic ist ein Konterspieler mit einem großartigen Aufschlag, ein außerordentlich flexibler Athlet, und obwohl er wahrscheinlich nicht als der stilistisch ansprechendste Spieler aller Zeiten gilt, ist er doch derjenige, der auf dem Platz am effektivsten und dominantesten über einen langen Zeitraum ist.

Djokovics phänomenale Bilanz bei den Australian Open, ein Turnier, das er bereits neunmal gewonnen hat, hatte ihn im Vorfeld des diesjährigen Turniers zum Favoriten gemacht, selbst wenn man seine Haftzeit berücksichtigt.

Nadal hat seine Rückkehr von der Verletzung letzte Woche mit dem Gewinn des 89. Titels seiner Karriere beim Sommerturnier in Melbourne beschleunigt, während Daniil Medvedev, der Djokovic letztes Jahr im Finale der US Open besiegte, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas ebenfalls Anwärter auf den Titel sind.

Novak ist Serbien, und Serbien ist Novak

Aber nur wenige hätten gegen Djokovic gewettet, der im Laufe seiner Visa-Saga von seinen Fans - sowohl in Melbourne als auch in seinem Heimatland Serbien - lautstark unterstützt wurde.

Letzte Woche versammelte sich eine Menschenmenge vor dem Park Hotel in Melbourne, um gegen Djokovics Aufenthalt dort zu protestieren, während vor dem Büro seiner Anwälte Unterstützungsrufe zu hören waren, nachdem ihm der Aufenthalt in Australien genehmigt worden war.

Ähnliche Szenen ereigneten sich vor der serbischen Nationalversammlung in Belgrad, wo der Tennisstar von seiner Familie als Nationalheld gefeiert wurde.

"Sie halten ihn gefangen. Unser Novak, unser Stolz", wetterte Djokovics Vater Srdjan letzte Woche zur Unterstützung seines Sohnes. "Novak ist Serbien, und Serbien ist Novak ... Wenn sie Novak mit Füßen treten, dann treten sie auch Serbien und das serbische Volk mit Füßen."

Trotz der leidenschaftlichen Unterstützung seiner Fans bleibt Djokovic eine gespaltene Persönlichkeit - innerhalb der Tennisgemeinschaft und darüber hinaus.

Die Entscheidung, ihm eine medizinische Ausnahmegenehmigung für die Australian Open zu erteilen, stieß auf Kritik. Stephen Parnis, einer der bekanntesten Notfallmediziner der Stadt, sagte, dies sei "eine entsetzliche Botschaft an die Öffentlichkeit".

"Ich bin natürlich kein Experte und werde nicht darüber sprechen, was die Vor- und Nachteile einer Impfung sind", sagte Djokovic im August gegenüber CNN, "aber ich bin ein Befürworter der Entscheidungsfreiheit".

Er fügte hinzu: "Ich glaube wirklich, dass es einem Spieler überlassen werden sollte, eine Entscheidung zu treffen.

"Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ich glaube nicht, dass irgendeine Branche wirklich sicher ist, was die Zukunft bringt.

"Wir werden sicherstellen, dass wir so viele Experteninformationen wie möglich sammeln, mit den Spielern zusammenarbeiten und ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um eine bewusste Entscheidung treffen zu können.

In der Zwischenzeit wurden auch Fragen zu Djokovics Verhalten nach seinem positiven Covid-Test im vergangenen Monat aufgeworfen .

Am Mittwoch räumte er ein, dass er sich nach dem positiven Ergebnis nicht sofort isoliert habe, bestritt aber, dass er gewusst habe, dass er das Virus hatte, als er an öffentlichen Veranstaltungen teilnahm.

Er sagte auch, dass er eine "Fehlentscheidung" getroffen habe, als er am 18. Dezember, zwei Tage nach seinem positiven Test, ein Medieninterview und ein Fotoshooting mit der französischen Zeitung L'Equipe gab.

Ich habe immer noch meine Ängste, meine Unsicherheiten".

Es ist nicht das erste Mal, dass Djokovics Handeln während der Pandemie in Frage gestellt wird.

Im Juni 2020 wurde sein Turnier auf der Adria-Tour abgesagt, nachdem er zusammen mit seiner Frau, drei anderen Spielern, drei Trainern und der schwangeren Frau eines Spielers positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Im Gegensatz zu anderen Tennisturnieren, die zu dieser Zeit stattfanden, gab es auf der Adria Tour nur eine begrenzte soziale Distanzierung, da das Turnier in überfüllten Stadien ausgetragen wurde, in denen sich die Spieler umarmten und gegenseitig abklatschten.

"Ich bedaure zutiefst, dass unser Turnier Schaden angerichtet hat", sagte Djokovic nach seinem positiven Test und fügte hinzu, dass die Wohltätigkeitsveranstaltung "mit reinem Herzen und aufrichtigen Absichten" organisiert wurde.

Neun Monate vor der Adria-Tour geriet Djokovic in Schwierigkeiten, als er bei den US Open wegen eines Balls, der einen Linienrichter getroffen hatte, vom Turnier ausgeschlossen wurde. Er entschuldigte sich erneut und sagte, er sei durch die Situation "traurig und leer".

In einem Interview mit CNN im vergangenen Jahr sprach Djokovic über diese Zeit und zog seine Lehren daraus.

"Ich bin immer noch ein Mensch wie jeder andere, ich habe immer noch meine Ängste, meine Unsicherheiten, ich mache immer noch Fehler und Irrtümer", sagte er. "Tennis ist so etwas wie mein Lernfeld. Meine stärksten und schönsten Emotionen kommen dort zum Vorschein, aber auch meine schlimmsten Emotionen kommen dort zum Vorschein."

Während der diesjährigen Australian Open und darüber hinaus wird Djokovics Haltung zu Impfstoffen wahrscheinlich weiter unter die Lupe genommen werden. Nach Angaben der ATP-Tour ist er einer von drei ungeimpften Spielern unter den Top 100.

"Djokovics Erbe ist äußerst kompliziert und wird immer komplizierter", sagte Rothenberg.

"Bei aller Professionalität und Großzügigkeit (er ist großartig bei Wohltätigkeitsorganisationen und im Umgang mit seinen Fans) bringt ihn sein Urteilsvermögen oft in Schwierigkeiten und führt ihn oft ... zu Randideen, wie sein jüngstes Engagement gegen Impfungen.

"Im Tennis geht es viel um Persönlichkeit und Anmut auf und neben dem Platz, und Djokovic hat sich in diesen Bereichen wiederholt selbst sabotiert."

CNN hat Djokovics Vertreter im Vorfeld der Australian Open mehrfach um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Djokovic gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open im Jahr 2008, danach musste er drei Jahre auf seinen nächsten großen Triumph warten, ebenfalls bei den Australian Open.

In den sechs Jahren zwischen 2011 und 2016 häuften sich die Grand-Slam-Titel - insgesamt 11 - und gipfelten darin, dass Djokovic den "Nole Slam" als Titelverteidiger bei allen vier Grand-Slam-Turnieren gleichzeitig gewann.

Doch eine Ellbogenverletzung im Jahr 2017 brachte Djokovics Fortschritte ins Wanken. Seine anfängliche Weigerung, sich einer Operation zu unterziehen, frustrierte seinen ehemaligen Trainer Andre Agassi, der dem Guardian sagte, er glaube, Djokovic habe gehofft, sein Ellbogen würde "natürlich und ganzheitlich heilen".

Djokovic entschied sich schließlich Anfang 2018 für eine Operation und kehrte einige Monate später auf den Platz zurück, aber es war ein Rückschlag, der ihn fast dazu gebracht hätte, das Tennis ganz aufzugeben.

"Die Operation zu machen, war gegen seine Grundwerte", sagte seine Frau Jelena 2019 gegenüber CNN. "Es war wirklich riesig, es ist, als hätte er mit dieser Entscheidung einen Teil von sich selbst begraben. Er sagte: 'Ich bin fertig, ich spiele kein Tennis mehr, ich habe das verloren, ich habe keinen Spaß mehr, das war's.'"

Seit der Ellbogenoperation hat Djokovic innerhalb von vier Jahren acht Grand-Slam-Titel gewonnen und im vergangenen Jahr in Wimbledon den Rekord von Federer und Nadal eingestellt.

Viele sehen es nur noch als eine Frage der Zeit an, bis er den Rekord für sich beansprucht und sich als der größte Spieler in der Geschichte des Herrentennis etabliert - ein Titan auf dem Platz mit einem komplizierten, umstrittenen Erbe abseits des Platzes.

