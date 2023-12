Nordkorea will keine Wiedervereinigung mit Südkorea mehr anstreben und wird 2024 neue Spionagesatelliten starten

Kim sagte, die innerkoreanischen Beziehungen seien zu "einer Beziehung zwischen zwei feindlichen Ländern und zwei Krieg führenden Parteien" geworden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

"Es ist an der Zeit, dass wir die Realität anerkennen und unsere Beziehungen zum Süden klären", sagte Kim und fügte hinzu, dass Washington und Seoul, sollten sie eine militärische Konfrontation mit Pjöngjang anstreben, "nicht zögern werden, mit ihrer nuklearen Abschreckungswaffe ernsthaft einzugreifen".

"Ich glaube, es ist ein Fehler, dass wir uns nicht länger mit Leuten abgeben, die uns zum 'Hauptfeind' erklären und nur nach Möglichkeiten suchen, 'unser Regime zu stürzen' und 'die Vereinigung durch Aufnahme' zu erreichen, indem wir für Versöhnung und Vereinigung zusammenarbeiten", fügte Kim hinzu.

Nord- und Südkorea sind seit dem Ende des Koreakriegs im Jahr 1953, der mit einem Waffenstillstand endete, voneinander abgeschnitten. Technisch gesehen befinden sich beide Seiten immer noch im Krieg, aber beide Regierungen streben seit langem das Ziel an, sich eines Tages wieder zu vereinigen.

Die Beziehungen haben sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder verändert, aber die Spannungen sind in den letzten Jahren besonders hoch geblieben, nachdem Kim Jong Un das Atomwaffenprogramm des Landes trotz internationaler Sanktionen vorangetrieben hat.

Letzte Woche meldete die KCNA, Kim habe die Armee, die Rüstungsindustrie, die Atomwaffen und den Zivilschutz des Landes angewiesen, die Kriegsvorbereitungen als Reaktion auf "Konfrontationsmaßnahmen" der USA zu beschleunigen.

Damals bezeichnete die KCNA die politische und militärische Lage auf der koreanischen Halbinsel als "ernst" und erklärte, sie habe wegen Washington einen "extremen" Punkt erreicht.

Kims jüngste Äußerungen zur Wiedervereinigung seien bedeutsam, so Hoo Chiew-Ping, Senior Fellow am East Asian International Relations CAUCUS (EAIR) und Mitglied des Asia Pacific Nuclear Advisory Panel (APNAP), der sagte, der nordkoreanische Führer habe sich in den letzten Jahren zunehmend von den innerkoreanischen Beziehungen" entfernt.

"Dies ist ein kritischer Meilenstein auf der koreanischen Halbinsel, an dem die südkoreanische Regierung den Olivenzweig vehement zurückweisen wird", so Hoo gegenüber CNN.

Pjöngjang wolle stattdessen die Beziehungen zu seinen derzeitigen Verbündeten wie China und Russland sowie zu einem ausgewählten Netzwerk von Ländern auf der ganzen Welt ausbauen, die es ihm ermöglichen, seine Proliferation und seine finanziellen Aktivitäten fortzusetzen", so Hoo weiter.

"Die USA, Südkorea und Japan sind von Kims strategischer Reichweite vorerst ausgeschlossen".

Ja Ian Chong, außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft und nicht ortsansässiger Wissenschaftler bei Carnegie China, sagte, dass Kims Rede "die Realität widerspiegelt, dass eine Wiedervereinigung keine kurz- oder sogar mittelfristige Möglichkeit (für die Koreaner) ist".

"Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, ob die Nichtvereinigung eine Fortsetzung des Status quo bedeutet oder ob Nordkorea glaubt, sich selbst aktiver schützen oder sogar einer möglichen Aggression Südkoreas zuvorkommen zu müssen", so Chong weiter.

"Ersteres ist tolerierbar, auch wenn Nordkorea seine Verteidigungsfähigkeit verbessern will, da es den Status quo aufrechterhält und besser ist als der Glaube an eine bewaffnete Vereinigung. Im letzteren Fall werden die Reibungen und sogar die Spannungen mit Südkorea und Nordostasien wahrscheinlich zunehmen", warnte er.

Spionagesatelliten

Nach wiederholten Fehlschlägen erklärte Nordkorea im November, es habe seinen ersten Spionagesatelliten in die Umlaufbahn gebracht.

Analysten zufolge könnte der Satellit, wenn er funktioniert, die militärischen Fähigkeiten Nordkoreas erheblich verbessern und es dem Land unter anderem ermöglichen, die gegnerischen Streitkräfte genauer ins Visier zu nehmen.

Kim begrüßte die Leistung und feierte mit den Arbeitern am Startplatz, wie aus Bildern hervorgeht, die von staatlichen Medien veröffentlicht wurden. Südkorea bezeichnete den Start als "klaren Verstoß" gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die Nordkorea die Nutzung ballistischer Raketentechnologie untersagt.

Am Sonntag meldete KCNA, Nordkorea plane, sein Programm im neuen Jahr mit drei weiteren Spionagesatelliten zu verstärken.

"Ausgehend von den Erfahrungen mit dem erfolgreichen Start und Betrieb des ersten Aufklärungssatelliten im Jahr 2023 wurde der Start von drei weiteren Aufklärungssatelliten im Jahr 2024 beschlossen, um die Entwicklung der Weltraumwissenschaft und -technologie energisch voranzutreiben", hieß es in der Erklärung.

Im Laufe des Jahres 2023 startete Pjöngjang außerdem eine Reihe von Tests mit ballistischen Interkontinentalraketen, darunter am 17. Dezember eine Langstreckenrakete mit Flüssigtreibstoff namens Hwasong-17 ICBM, die nach Ansicht von Verteidigungsexperten und Beobachtern der Region ein "ausgereiftes" nordkoreanisches Raketenprogramm zeigt.

"Auch wenn in Nordkorea, wie in jedem Land, Raketentests fehlschlagen, so ist doch klar, dass die Zuverlässigkeit der nordkoreanischen Raketen insgesamt recht beachtlich ist", erklärte Jeffrey Lewis, Professor am James Martin Center for Nonproliferation Studies am Middlebury Institute of International Studies, gegenüber CNN.

Nordkoreas Tests und seine scharfe Rhetorik könnten Washington in die Hände spielen, so Leif-Eric Easley, Professor an der Ewha-Universität in Seoul.

"Die nordkoreanische Bedrohung motiviert die USA, Japan und Südkorea zu einer stärkeren trilateralen Zusammenarbeit, einschließlich des Echtzeitaustauschs von Daten zur Raketenverfolgung. Beamte in Seoul wussten, dass dieser ICBM-Test bevorstand, und hatten sich im Vorfeld mit ihren Partnern in Washington und Tokio abgestimmt", sagte er.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com