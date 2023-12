Nikola Jokic ist zum zweiten Mal in Folge zum NBA-MVP gewählt worden

Der 27-jährige Serbe, der im Draft 2014 an 41. Stelle gewählt wurde, wurde nach einem weiteren dominanten Jahr auf der Center-Position zum vierten Mal in Folge zum All-Star ernannt. Er setzte sich vor Philadelphia 76ers-Center Joel Embiid und Milwaukee Bucks-Stürmer Giannis Antetokounmpo durch.

Jokic ist der 15. Spieler, der den MVP mehrfach gewinnt, und nach Antetokounmpo in den Jahren 2018-19 und 2019-20 der zweite, der die Auszeichnung zweimal hintereinander erhält.

Jokic nahm die Auszeichnung in seinem Pferdestall in Serbien entgegen.

Auf die Frage von TNT's Ernie Johnson nach dem Gewinn des Preises, ob er sich jemals als Außenseiter betrachtet habe, stimmte Jokic zu und fügte hinzu: "Es gibt keine Möglichkeit, dass ich in die NBA komme und Basketball aus dieser Stadt, aus diesem Stall, im Grunde genommen, spiele, und jetzt spiele ich Basketball in der besten Liga der Welt und spiele auf einem hohen Niveau."

Als kleiner Junge, so Jokic, habe er "nicht daran gedacht, Basketball zu spielen, ich werde nicht einmal lügen."

"Ich war hier im Stall", sagte er. "Ich habe die Boxen geputzt. Ich habe die Pferde geputzt. In diesem Alter habe ich überhaupt nicht an Basketball gedacht."

Jokic hat sich im Vergleich zu seiner MVP-Saison im letzten Jahr verbessert: In 74 regulären Saisonspielen erzielte er in diesem Jahr durchschnittlich 27,1 Punkte, 13,8 Rebounds und 7,9 Assists. Im vergangenen Jahr kam er auf durchschnittlich 26,4 Punkte, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists pro Spiel.

In der regulären Saison war Jokic der erste Spieler in der NBA-Geschichte, der in einer einzigen Saison 2.000 Punkte, 1.000 Rebounds und 500 Assists erzielte.

Außerdem erzielte er in der regulären Saison 19 Triple-Doubles und liegt damit in seiner Karriere bei 76, womit er unter den Centern nur von Wilt Chamberlain (78) übertroffen wird.

"Die Entwicklung von Nikola zu einem der wenigen Back-to-Back-MVP, die diese Liga je gesehen hat, war wirklich unglaublich", sagte Tim Connelly, President of Basketball Operations der Denver Nuggets. "Es ist bezeichnend dafür, wer Nikola als Mensch und als Basketballspieler ist - hart arbeitend, extrem motiviert und darauf bedacht, sich selbst und alle seine Teamkollegen auf jede erdenkliche Weise zu verbessern."

Nuggets kämpften in den Playoffs gegen die Warriors

Jokics Nuggets waren in dieser Saison extrem unterbesetzt. Point Guard Jamal Murray verpasste das gesamte Jahr wegen eines Kreuzbandrisses, während Michael Porter Jr. wegen einer Rückenverletzung nur neun Spiele bestritt.

Doch trotz aller Widrigkeiten, die sich ihm in den Weg stellten, gelang es Jokic, Denver in die Playoffs zu bringen, wo sie den sechsten Platz in der Western Conference belegten.

Das brachte den Nuggets ein Aufeinandertreffen mit den Golden State Warriors ein, das sie schließlich in fünf Spielen in der Best-of-seven-Serie verloren.

In der Serie erzielte Jokic durchschnittlich 31,0 Punkte, 13,2 Rebounds, 5,8 Assists, 1,6 Steals und einen Block pro Spiel bei einer Trefferquote von 57,5 % aus dem Feld und hielt die Nuggets damit fast im Alleingang im Spiel.

In den fünf Spielen lieferte er sich einige harte Duelle mit Warriors-Forward Draymond Green, der allgemein als einer der besten Defensivspieler der NBA gilt.

Nachdem die Warriors in Spiel 5 den Sieg in der Serie errungen hatten, umarmten sich Jokic und Green in der Halbzeitpause und wechselten einige Worte, die Green in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte.

"Ich habe mich bei ihm dafür bedankt, dass er mich besser gemacht hat. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, gegen einen so fähigen Spieler zu spielen. Wenn man so talentierte und erfahrene Spieler hat, sind sie normalerweise weich. Und er ist weit, weit davon entfernt, weich zu sein. Er ist ein absolut unglaublicher Spieler", sagte Green.

