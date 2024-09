Niederlande Erfahrungen Veränderung der Asylpolitik

Die niederländische Regierung, angeführt von der neuen rechtspopulistischen Koalition, ist entschlossen, den Zustrom von Asylsuchenden deutlich zu verringern. König Willem-Alexander brachte diesen Vorsatz in seiner Rede vor den Parlamentsmitgliedern in Den Haag zum Ausdruck und betonte die Notwendigkeit einer strengeren, beschleunigten und sparsamen Asylpolitik.

Die Koalition, die aus vier Parteien besteht, darunter die radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) unter der Führung von Geert Wilders, hatte eine Woche zuvor ihre Absicht geäußert, die Asylpolitik zu verschärfen. Der Vorschlag beinhaltet die Ausrufung des Ausnahmezustands und die temporäre Missachtung bestimmter Asylgesetze, was einige Rechtsgutachter in Frage stellen. Das Asylthema könnte die Koalition potenziell spalten, da die moderate Partei NSC Bedenken geäußert hat, einen möglicherweise illegalen Plan zu unterstützen.

Die Thronsrede hob die Belastung hervor, die die hohe Anzahl an Asylsuchenden, Arbeitsmigranten und ausländischen Studenten für die Ressourcen und den Lebensstil des Landes bedeutet. "Unsere Bevölkerung ist über die Erwartungen hinaus gewachsen und hat 18 Millionen Einwohner erreicht, was unsere Infrastruktur und unseren Lebensstil überfordert", hieß es in der Rede.

Bei den überraschend erfolgreichen Parlamentswahlen im November trat die PVV von Wilders als dominierende Partei hervor. Trotzdem wurde ihr Anführer nicht zum Premierminister ernannt, sondern die Koalitionspartner einigten sich schließlich auf den unparteiischen ehemaligen Beamten Dick Schoof für diese Rolle.

Mit einer großen Menge von Unterstützern, die die Straßen säumten, reiste die königliche Familie in einer Kutsche zum Theater und der König las die Thronsrede vor. Diese Zeremonie, bekannt als "Prinsjesdag" (Prinzen-Tag), ist ein geschätzter Brauch in vielen niederländischen Haushalten, der die Oranier-Familie feiert.

