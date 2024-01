Nicki Minaj gibt ihr Debüt auf dem Cover der US Vogue

Minaj war bereits auf den Titelseiten der arabischen und der japanischen Ausgabe der Vogue zu sehen (2018 bzw. 2019), aber die Dezember-Ausgabe der US-amerikanischen Vogue ist ihr Debüt in den USA. Es ist ein Moment, der auch einen Meilenstein markiert: Nach fast 15 Jahren Dominanz in der Rap-Branche setzte sich die Künstlerin mit der Vogue zusammen, um über ihr neues Album, den Druck des Ruhms und die Herausforderungen und Freuden der Erziehung ihres dreijährigen Sohnes zu sprechen, den sie öffentlich als "Papa Bear" bezeichnet. (Minaj hat den Geburtsnamen ihres Sohnes noch nicht offiziell bekannt gegeben.)

"Es gibt eine Unbeschwertheit, die man um sich herum hat, wenn man am besten ist, wenn man sein Ding auf dem Höhepunkt macht", sagte Minaj dem Magazin. "Aber sobald man weiß, dass man beurteilt wird, ist dieser freie Geist nicht mehr da. Menschen, die in etwas überragend sind, lassen es einfach aussehen, aber sie haben auch viel Angst, andere und sich selbst zu enttäuschen. Sobald man es geschafft hat, kann alles, was man sagt, gegen einen verwendet werden.

(Ein typischer Fall: Minaj sprach kurz über die Kontroverse, die 2021 nach einem Tweet entstand, in dem sie die Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen anscheinend skeptisch beurteilte. "Ich gehöre zu den Menschen, die nicht mit der Masse gehen", sagte sie und fügte hinzu: "Ich mag es, meine eigene Einschätzung vorzunehmen.")

Mit dieser Perspektive - gewachsen aus der langen Zeit in der Öffentlichkeit, aber immer noch misstrauisch - sprach Minaj auch an, dass sie für andere farbige Frauen mit Kurven als Sinnbild für "Body Positivity" gesehen wird, sich selbst aber nicht immer so positiv fühlt.

"Ich habe mir gerade ein Video angesehen, das ich auf Instagram gepostet habe, als ich 25 war, und ich würde f**kingpay dafür bezahlen, jetzt so auszusehen", gab Minaj zu. "Aber heute kann ich sagen, dass ich in Frieden damit bin, wer ich bin und wie ich aussehe."

Die Rapperin verriet auch, dass sie sich vor kurzem einer Brustverkleinerung unterzogen hat und sagte der Vogue über ihre neue Figur: "Eigentlich liebe ich es."

"Früher wollte ich einen größeren Hintern haben, und jetzt schaue ich zurück und merke, wie dumm das war", sagte sie. "Liebe deine Kurven und liebe deine Nicht-Kurven. Es ist nichts falsch an irgendetwas davon.

"Wenn man sich umschaut und versucht, eine dankbare Haltung einzunehmen... die Dinge, für die man dankbar sein kann, scheinen sich zu summieren", erklärte Minaj weiter. "Das ist die Sache, die sich in mir verändert hat. Es geht nicht darum, dass ich diese unglaublichen Schritte gemacht habe. Es geht nur darum, endlich mit dem glücklich zu sein, was man ist, im Gegensatz zu dem, wo man ist."

