Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis erobern die Australian Open im Sturm

Wenn dich dann jemand korrigiert hätte und gesagt hätte, dass das Geräusch von einem Einzelspiel bei den Australian Open stammt, hättest du vielleicht gedacht, dass Ashleigh Barty oder Rafa Nadal spielen.

In Wirklichkeit kam das Geräusch von einem Viertelfinale der Australian Open im Herren-Doppel. Der Hauptdarsteller? Special K", auch bekannt als Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis.

Das australische Wildcard-Duo hat die Fans während ihrer unwahrscheinlichen Reise ins Halbfinale ihres Heim-Grand-Slams in einen Rausch versetzt und gipfelte in einem rauschenden 7:5, 3:6, 6:3-Viertelfinalsieg über Tim Puetz und Michael Venus am Dienstag in der voll besetzten Kia Arena.

Anfeuerungsrufe an das Publikum, Brustklopfen, Cristiano-Ronaldo-Tribute - allein das Tennis hervorzuheben, würde dem Spektakel, das die beiden Australier geboten haben, nicht gerecht werden.

Das Doppel hat in der Tenniswelt einen schweren Stand, da die Einzelwettbewerbe sowohl beim Preisgeld als auch bei der Berichterstattung stets den Vorrang haben, was die Aufmerksamkeit und Bewunderung für das Duo umso beeindruckender macht.

Doch für Kyrgios und Kokkinakis ist ihre Beziehung zum Publikum eine symbiotische, die den Kern ihrer Leistungsmotivation bildet.

Bei den Australian Open geht es für uns ehrlich gesagt mehr um die Leute - für sie zu spielen ist wichtiger als unser Erfolg im Doppel", sagte Kyrgios.

"Wir haben uns keine Ziele gesetzt, was wir in diesem Jahr im Doppel erreichen wollen. Ich will einfach nur spielen und den Menschen in Australien und den Australian Open eine Show bieten und wirklich versuchen, den Tennissport zu fördern.

"Deshalb spiele ich, und ich weiß, dass Thanasi es einfach genießt - so viel Spaß hatten wir noch nie auf dem Platz.

"Der Nervenkitzel für uns ist ehrlich gesagt, dass wir da rausgehen. Es hört sich dumm an, aber wir machen uns Sorgen, was im Match danach passiert", fügte Kokkinakis hinzu.

"Die Unterstützung zu sehen, die wir bekommen, und dann das Publikum, das jedes Mal ausflippt, wenn wir auf den Platz gehen, und wie sehr sie es genießen, das spornt uns an und motiviert uns, es für sie besser zu machen."

Tränen und Jubel

Die Verbundenheit der beiden mit dem Publikum in Melbourne - wie auch Kyrgios' rätselhafte Persönlichkeit - wurde zu Beginn des ersten Satzes des Viertelfinales deutlich, als der 26-Jährige nach einem verschlagenen Aufschlag einen zurückkommenden Ball mit voller Wucht in die Menge schleuderte.

Der Ball traf ein Kind und rührte es zu Tränen, woraufhin sich Kyrgios vor Schreck den Mund zuhielt.

Nach einem kurzen Gespräch mit Kokkinakis joggte Kyrgios zur Tribüne und überreichte dem Jungen, der zugegebenermaßen immer noch etwas wässrige Augen hatte, ein Lächeln, einen neuen Schläger und eine unglaubliche Geschichte, die er in der Schule erzählen kann.

Der darauf folgende warme Applaus des Publikums war eine Reaktion, die der oft als "böser Junge des Tennis" bezeichnete Junge nicht immer erhalten hat.

Die Eskapaden auf dem Platz haben seine zweifellos talentierte Karriere manchmal getrübt - eine Unreife, zu der er sich bekennt. Letztes Jahr sagte Kyrgios gegenüber CNN, dass er eine Hassliebe" zu diesem Sport habe.

Doch diese Doppelrunde scheint Kyrgios wirklich beflügelt zu haben, und es besteht kein Zweifel daran, auf welcher Seite der "Hassliebe" das diesjährige Publikum steht - vor allem die vielen jungen Fans, die zu den Spielen des Duos im Melbourne Park gekommen sind.

"Es führt kein Weg daran vorbei, ich und Thanasi sind definitiv Vorbilder für die Jugend in Australien, wir ziehen offensichtlich dieses Publikum an", sagte Kyrgios.

"Ich weiß, dass ich über die Jahre nicht das beste Vorbild war, aber ich habe gerade gelernt, mit allem umzugehen, und ich denke, dass ich jetzt mit 26 Jahren reifer geworden bin und definitiv erkannt habe, dass viele junge Kinder und Leute - sogar Leute, die wenig Selbstvertrauen haben - zu uns schauen, wenn wir da rausgehen.

"Wir sind keine besonderen Leute, wir sind normale Menschen, die man vielleicht in Australien spazieren gehen sieht ... Ich denke, wir sind einfach sympathisch, das ist das Beste daran."

Vergleichbar

Für den 26-jährigen Krygios ist der Unterschied das Schlüsselwort für seinen Platz in diesem Sport.

"Im Tennis gab es schon immer Persönlichkeiten, ich habe das schon oft gesagt, aber ich glaube, sie haben einfach nicht verstanden, dass es verschiedene Wege gibt, um den Sport zu betreiben.

"Es gibt Roger Federer und diese Typen, die einfach nur einmalige Athleten sind - ich kann nicht so sein, wir sind nicht so, es muss Leute geben, die ein bisschen zugänglicher sind.

Abgesehen von den Fähigkeiten werden Krygios und Kokkinakis bei den Australian Open ein einmaliges Spektakel veranstalten - denken Sie aber auch an die Liebhaber der Ruhe und des Friedens in Melbourne, sollten sie es bis zum Ende schaffen.

Quelle: edition.cnn.com