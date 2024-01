Nick Kyrgios legt Rechtsstreit mit Wimbledon-Fan bei, den er beschuldigt hat, "betrunken zu sein", sagen ihre Anwälte

"Am 10. Juli 2022, während des Wimbledon-Finales der Herren, sagte ich dem Schiedsrichter, dass ein Fan, von dem ich jetzt weiß, dass es sich um Anna Palus handelt, mich während des Matches ablenkte, weil ich glaubte, dass sie betrunken war", sagte Kyrgios in einer Erklärung, die von Knights Temple Law veröffentlicht und an CNN gesendet wurde.

"Ich akzeptiere, dass das ein Irrtum war, und entschuldige mich. Als Wiedergutmachung habe ich 20.000 Pfund (etwa 22.000 Dollar) an die Great Ormond Street Hospital Charity gespendet, eine von Frau Palus gewählte Wohltätigkeitsorganisation. Ich werde mich zu dieser Angelegenheit nicht mehr äußern".

Das Great Ormond Street Hospital ist ein spezialisiertes Kinderkrankenhaus in London, das sich hauptsächlich um Kinder kümmert, die von anderen Krankenhäusern im Vereinigten Königreich und in Übersee überwiesen werden, und das außerdem Forschungen über Kinderkrankheiten durchführt.

Kyrgios, der an diesem Tag im Finale von Wimbledon von Novak Djokovic besiegt wurde, hatte sich während des Wettkampfs über den Lärm der Zuschauer geärgert.

Er drückte seine Wut gegenüber dem Vorsitzenden des Schiedsrichters aus und verlangte, dass der Fan aus dem Stadion verwiesen wird, weil er während des Spiels ständig mit ihm sprach.

"Sie ist völlig betrunken, also schmeißen Sie sie raus", sagte er.

Auf die Frage des Schiedsrichters, um welchen Fan es sich handelte, gestikulierte Kyrgios in Richtung der Tribüne und sagte: "Diejenige, die aussieht, als hätte sie etwa 700 Drinks gehabt."

Palus sagt, sie sei daraufhin vorübergehend aus der Arena entfernt worden.

Sie hat im August rechtliche Schritte eingeleitet und behauptet, Kyrgios' Behauptung habe ihr und ihrer Familie "erheblichen Schaden und Kummer" zugefügt, wie ihre Anwälte gegenüber CNN erklärten.

Nachdem der Fall nun beigelegt wurde, erklärten Palus' Anwälte gegenüber CNN, dass sie keine weiteren Kommentare abgeben werde.

