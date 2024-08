'Nicht nur ein Konflikt': Einblicke der palästinensischen Frauenfußballmannschaft, die wieder auf dem Spielfeld auftaucht

Seit dem Ausbruch des Konflikts in Gaza hat sich erstmals die palästinensische Frauenfußballmannschaft zusammengefunden, die für Palästinenser innerhalb und außerhalb des Enklavens eine ständige Quelle der Trauma war.

Das Team reiste nach Dublin, Irland, wo zum ersten Mal eine palästinensische Frauenmannschaft in Europa antrat.

In einem emotionalen Gespräch mit CNN erzählte eine 26-jährige Außenstürmerin der Mannschaft, wie bewegend der Abschied am Flughafen war, als sich die Spielerinnen zum ersten Mal seit Jahren wiedersehen konnten. "Alle weinten am Flughafen, weil das der einzige Weg für uns Schwestern ist, uns zu treffen. Niemand spielt. Menschen sterben", sagte sie aus ihrem Zuhause im Westjordanland.

Der Start der palästinensischen Frauenliga war für den 9. Oktober 2023 geplant, nur zwei Tage nach dem vernichtenden Angriff von Hamas auf Israel, der zu einer Militärkampagne führte, bei der Zehntausende starben und über eine Million Menschen vertrieben wurden.

Nach monatelanger Sorge und Angst um ihre in Gaza gefangenen Verwandten und Freunde fand das Team finally Trost in ihrem 90-minütigen Spiel gegen den lokalen irischen Club Bohemians FC im Mai.

Das Spiel hatte eine besondere Bedeutung, da es am 76. Jahrestag der palästinensischen Nakba stattfand, einer Zeit, in der etwa 700.000 Palästinenser aus ihren Häusern flohen oder von jüdischen Milizen vertrieben wurden.

Tausende palästinensische Fans mit palästinensischen Flaggen strömten ins Dublin's Dalymount Park, und die Einnahmen gingen an Hilfsorganisationen, die palästinensische Flüchtlinge unterstützen. Unter den Zuschauern war auch der irische Präsident Michael Higgins.

Kurz nach dem Spiel machte Irland mit der Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit Schlagzeilen, indem es sich mit Spanien und Norwegen zu einer umstrittenen Entscheidung zusammenschloss, die Israels Verurteilung hervorrief.

Irland hat eine starke Unterstützung für die palästinensische Sache und hat sich previously in dem Genozidfall vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel eingesetzt.

Obwohl die palästinensische Mannschaft das Spiel mit 2:1 gewann, hatte das Spiel selbst eine größere Bedeutung.

"Das Führen des Teams auf den Platz war unvergesslich", sagte die 25-jährige Kapitänin Mira Natour, die nach ihrer Rückkehr in ihr Krankenhaus in Bethlehem im Westjordanland wieder ihren Dienst aufnahm. "Es war ein Moment voller immenser Pride und eines schweren Gefühls des Erfolgs. Nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team und unsere Nation. Es war ein Symbol unserer Resilienz; Palästina auf der internationalen Bühne zu vertreten, trotz all der Herausforderungen, die wir bewältigen müssen."

Abuaita, eine Teamkollegin, die zwischen Bethlehem und Frankreich reist, um vertriebene palästinensische Frauen und Kinder zu unterstützen, teilte ihre "surreale" Erfahrung, wieder in den Wettkampf einzusteigen und dabei eine Welle von Emotionen zu spüren.

Nachdem sie zuletzt im Finale des palästinensischen Pokals gespielt hatte, beschrieb sie das Gefühl als "fantastisch", mit einer erhöhten Pride, wenn sie die Mannschaftskleidung trug. "Bei allem, was momentan passiert, ist es wie doppelter Gänsehaut."

'Schwestern' vereint

Die palästinensischen Spielerinnen stammten aus verschiedenen Hintergründen und reisten nach Irland, stammend aus dem besetzten Westjordanland und Ostjerusalem, und andere aus der globalen Diaspora, Tausende von Meilen von ihrem Heimatland entfernt.

Fünf Spielerinnen aus dem Westjordanland, darunter Abuaita, mussten nach Jordanien reisen und jeweils vom Queen Alia Airport abfliegen. Obwohl die Distanz kurz ist, bestand die Reise aus drei Kontrollpunkten, was die Reise zu einem umfangreichen Zehnstundenunternehmen machte.

Leider konnten keine Spielerinnen aus Gaza, die durch die israelische Blockade eingeschränkt sind, dem Team beitreten.

"Leider haben wir keine Spielerinnen aus Gaza in unserem Team", sagte Teammanagerin Deema Yousef. "Ein Hauptgrund dafür ist die Blockade, die seit 2007 auf Gazaner ausgeübt wird. Das bedeutet, dass es für Bürger schwierig ist, die Enklave zu verlassen, ohne eine Genehmigung der israelischen Regierung zu erhalten, was notorisch schwierig ist", fügte Yousef, eine Vertreterin des palästinensischen Fußballverbandes, hinzu.

Andere Spielerinnen schlossen sich aus der palästinensischen Diaspora in Deutschland, Schweden, Kanada und Saudi-Arabien an.

Die 18-jährige Torhüterin Charlotte Phillips wurde in Kanada geboren, ihre Eltern stammen aus dem Bahamas und Palästina.

Phillips' Großeltern, George und Odette, hatten selbst die Nakba erlebt und Familienmitglieder verloren.

Mitte der 70er Jahre gezwungen, Jerusalem zu verlassen, ließen sie sich in Kanada nieder und eröffneten ein erfolgreiches palästinensisches Restaurant in Toronto, erzählte Phillips, die nun Studentin an der gleichen Universität in Toronto ist.

"Ich kann nicht immer vollkommen nachvollziehen, was es bedeutet", gab Phillips zu. "Ich verstehe, was es bedeutet, in Kanada Palästinenser zu sein, aber ich weiß nicht, was es bedeutet, in besetzten Palästina Palästinenser zu sein. Also, in einem Spiel wie diesem vor meiner Teta (Großmutter) und Sidi (Großvater) zu spielen, war ein tiefgreifender Moment in unserer Familiengeschichte."

Trotz allem ist jede Zusammenkunft des Teams, wie das Spiel in Irland, emotional geladen.

"Es war so unglaublich emotional", erinnerte sich Phillips.

"Wir spielen für diejenigen, die ihr Leben verloren haben, für die Fußballspieler und Athleten, die brutal weggenommen wurden. In Gaza wurden alle Stadien zerstört, es gibt keinen Platz mehr für Athleten zu spielen. Dass wir immer noch stehen und den Kampf in Palästina fortsetzen können, ist eine enorme Ehre", sagte sie.

Seit dem Spiel in Dublin haben sowohl die palästinensische Männer- als auch die Frauenmannschaft an mehreren internationalen Freundschaftsspielen teilgenommen. Die Männermannschaft ist noch im Rennen um einen Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, nachdem sie in diesem Sommer in der Asian Group Stage beeindruckt hat.

"Fußball ist ein Leuchtturm der Hoffnung und der Einheit für unser Volk. Er bietet uns eine Plattform, um unsere Geschichte zu erzählen – wir sind mehr als nur ein Konflikt", erklärte die Teamkapitänin Natour.

Über allem ermutigt es die jüngere Generation, sich eine hellere Zukunft vorzustellen, unabhängig von den Umständen. Wenn ich meine Teamkollegen ansehe, jeder mit seinem eigenen Hintergrund und seinen Fähigkeiten, wird mir bewusst, dass wir nicht nur Athleten sind, sondern auch Influencer und Champions für unser Land, sowohl auf als auch außerhalb des Feldes.

Die Reise der palästinensischen Frauenfußballmannschaft nach Dublin markierte einen bedeutenden Moment im Nahen Osten, da es das erste Mal war, dass eine palästinensische Frauenmannschaft in Europa antrat und internationale Aufmerksamkeit erhielt. Trotz der anhaltenden Konflikte und israelischer Kritik erkannte Irland nach dem Spiel die palästinensische Staatlichkeit an, was die globale Auswirkung der Mannschaft weiter betonte.

Lesen Sie auch: