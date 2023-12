NFL wählt die erste schwarze Spieloffizierin

Wie die NFL am Freitag mitteilte, wurde Chaka in die Liste der Spieloffiziellen für das Jahr 2021 aufgenommen und ist damit die erste schwarze Frau in der Liga, die für diese Position ernannt wurde.

Chaka, eine Erzieherin aus Virginia und frühere College-Football-Beauftragte, sagt, sie fühle sich geehrt, ausgewählt worden zu sein, aber dass dies auch "mehr als eine persönliche Leistung" sei.

"Es ist eine Errungenschaft für alle Frauen, meine Gemeinschaft und meine Kultur", sagte Chaka in einer von der Liga veröffentlichten Erklärung.

Chaka, die zuvor als Spieloffizielle in der Pac-12 Conference und der Conference USA der NCAA tätig war, amtierte auch in der kurzlebigen Alliance of American Football im Jahr 2019. Sie wurde 2014 in das Officiating Development Program der NFL aufgenommen.

Die Liga sagt, dass das Programm den besten Officiating-Aspiranten in den College-Rängen "Erfahrungen im Spiel bietet, denen NFL-Offizielle ausgesetzt sind, um festzustellen, ob sie die Fähigkeit haben, erfolgreich zu sein."

"Maias jahrelange harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Ausdauer - auch im Rahmen des NFL Officiating Development Program - haben ihr eine Position als NFL-Offizielle eingebracht", sagte Troy Vincent Sr., NFL Executive Vice President of Football Operations .

"Während wir den Monat der Frauengeschichte feiern, ist Maia als erste schwarze Offizielle eine Vorreiterin und inspiriert uns auf dem Weg zur Normalisierung von Frauen auf dem Footballfeld", sagte Vincent.

Außerhalb des Football-Feldes arbeitet Chaka als Lehrerin für Gesundheits- und Sportunterricht im öffentlichen Schulsystem von Virginia Beach.

Ihre Auswahl durch die NFL erfolgte sechs Jahre, nachdem die Liga Sarah Thomas zur ersten ständigen weiblichen Spieloffiziellen ernannt hatte.

Thomas war die erste Frau, die 2019 ein NFL-Playoff-Spiel leitete, und die erste Frau im Schiedsrichterteam des Super Bowl in diesem Jahr.

Quelle: edition.cnn.com