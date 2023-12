NFL-Superstar JJ Watt und Haas-F1-Teamchef Günther Steiner, die unwahrscheinlichste aller Bromanzen

Aber JJ Watt und Günther Steiner brechen diese Form.

Der dreimalige NFL-Defensivspieler des Jahres Watt verliebte sich durch den Netflix-Hit "Drive to Survive" in die Formel 1, und seine Lieblingsfigur war kein Geringerer als Haas-Teamchef Steiner.

Der avuncular 57-Jährige wurde während der Dokumentation der Formel-1-Saison zum Fan-Liebling und zog insbesondere die Aufmerksamkeit des Star-Defensivspielers der Arizona Cardinals, Watt, auf sich.

Im März dieses Jahres, nachdem die Haas-Fahrer Kevin Magnussen und Mick Schumacher beim Großen Preis von Bahrain Fünfter bzw. Elfter geworden waren, twitterte Watt: "Jemand soll Günther Steiner vor eine Kamera setzen und es mir in die Venen spritzen. KMag 5 und Mick 11?!? Schlagt alle Türen ein!"

Daraufhin wurden Watt und sein jüngerer Bruder TJ - ebenfalls ein Star-Defensivspieler der Pittsburgh Steelers und derzeit amtierender Defensivspieler des Jahres - vor dem Großen Preis von Miami in die Haas-Garage und in die Boxenanlage eingeladen.

Während ihres Aufenthalts in den Boxen verbrachten die Watt-Brüder Zeit mit den Ingenieuren und versuchten sich an den schnellen Boxenstopps, die die Fans begeistern.

Watt sagte Amanda Davies von CNN Sport, dass er zwar "daran arbeiten" müsse, aber er glaube, wenn er "ein paar Mal zurückkäme und noch etwas mehr hätte, könnte ich ein Rockstar sein."

Steiner hingegen sah einen gesunden Wettbewerb zwischen den beiden NFL-Star-Brüdern.

"Ich glaube, seine größte Herausforderung war es, seinen Bruder zu schlagen. Ich konnte es sehen, ich habe ihn beobachtet, als sie es taten", sagte er Davies.

"Sie wollten sich einfach nur gegenseitig schlagen. Ich war besser als du', weißt du? Und da er der Ältere war, wollte er natürlich der Mann sein. Es ist nicht leicht. Jeder denkt, dass diese Boxenstopps einfach sind, aber sie sind eine ziemliche Herausforderung."

Nach dem fesselnden Wochenende, das Watt hatte, twitterte er noch einmal sein Lob für Steiner.

"Welches Team auch immer Günther Steiner leitet, ich bin ein Fan", schrieb er. "Ein großes Dankeschön an Guenther, KMag, Mick, Stu und alle in der Haas-Garage für die Gastfreundschaft und dafür, dass wir unsere Boxenstopp-Fähigkeiten testen durften.

"Wir passen vielleicht nicht in das Auto, aber wir können das verdammte Ding anheben."

Lernen

Watt und Steiner sind die beiden Enden der körperlichen Skala.

Der eine ist ein massiver, imposanter Goliath von einem Mann, der andere ein kleiner, leicht ergrauter Europäer mit einem markanten Schnurrbart.

"Er ist ein Superstar", sagt Steiner über Watt. "Er ist der wahre Mann. Sehen Sie sich nur unsere Größe an. Im Vergleich zu ihm bin ich eine kleine Maus."

Aber was Steiner an körperlicher Größe fehlt, macht er mit seiner Persönlichkeit wieder wett.

Watt hat sich in seine charismatische Art verguckt und geht sogar so weit, ihn eine "ziemlich große Berühmtheit hier" zu nennen. Aber es ist seine Ehrlichkeit, die das Herz des 33-Jährigen wirklich erobert hat.

"Ich denke, es ist die Leidenschaft, die Aufregung, die Teamarbeit und die Energie, die dahinter steckt. Ich denke, speziell hier", erklärte Watt. "Und ich denke, der Grund, warum sich die Leute mit Guenther identifizieren, ist seine Energie und wie viel er in sein Team und seine Jungs steckt, wie sehr er sich kümmert, und auch ein bisschen Fackel und ein bisschen Charakter und eine farbenfrohe Sprache.

"Aber es ist echt, es ist ehrlich, es ist wahr. Und man merkt, dass es etwas bedeutet, und ich denke, das ist es, was daran so cool ist."

Während seiner Zeit beim GP von Miami - dem ersten Rennen auf der neuen Rennstrecke in Florida - wurde Watt das Innenleben des Haas F1-Teams gezeigt.

Er verbrachte Zeit mit Magnussen und Schumacher und erhielt Einblicke in die Arbeitsweise des amerikanischen Teams.

Und selbst für jemanden, der seinen Beruf in einem detailorientierten Sport ausübt - mit Spielbüchern und exakten Diäten - gab Watt zu, dass er von der Präzision beeindruckt war, die in diesem Sport erforderlich ist, um erfolgreich zu sein.

"Es gibt so viele Dinge, die richtig laufen müssen, damit diese Sache erfolgreich ist. Ich meine, jede einzelne kleine Mutter und Schraube, und es gibt einen Kerl mit Windex, der den Flügel abwischt, und einfach die Menge an Dingen und die Menge an Leuten, die es braucht, um erfolgreich zu sein, und wenn eine Person einmal Mist baut, kann die ganze Sache zusammenbrechen. Ich finde es unglaublich, das zu beobachten."

Wachstum

Die Watt-Brüder waren nicht die einzigen NFL-Superstars, die beim GP von Miami in der Boxengasse gesichtet wurden.

Der siebenfache Super-Bowl-Champion und aktuelle Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, wurde zusammen mit anderen Sportlegenden wie Michael Jordan und David Beckham gesichtet.

Die mit Stars gespickte Veranstaltung wurde Anfang der Woche von Lewis Hamilton gegenüber Brady als "F1's Super Bowl" bezeichnet, und mit den anwesenden A-Listen-Prominenten hatte sie sicherlich den Charakter einer Vorzeigeveranstaltung.

Obwohl Max Verstappen mit einer dominanten Leistung den ersten Titel holte, war es ein Vorzeige-Event im F1-Kalender, und Steiner glaubt, dass es einen positiven Effekt auf das Wachstum des Sports in den USA haben kann.

"Können wir es weiter wachsen lassen? Ich weiß es nicht, denn nächstes Jahr steht Las Vegas auf dem Programm, aber ich denke, Liberty Media weiß genau, was zu tun ist", sagte Steiner.

"So wie sie die Formel 1 bis zu diesem Punkt gebracht haben, werden sie auch wissen, wie man die nächste Sache angeht. Und ich denke, das Nächste ist, sie hier zu stabilisieren, wo sie jetzt ist. Und dann, wenn wir soweit sind, können wir uns vielleicht wieder verbessern.

"Aber im Moment, denke ich, sind wir auf einem hohen Niveau. Und selbst wenn es in den nächsten Jahren etwas weniger wird, halte ich das nicht für ein Drama, weil das Interesse im Moment so groß ist. Und ich finde es großartig und was Liberty mit seinem Sport in den USA gemacht hat, ist einfach fantastisch."

