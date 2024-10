New England Patriots-Chef Jabrill Peppers wegen Angriffs, Erstickung und Drogenverbrauch verhaftet.

Braintree, MA (AP)— Der Mannschaftskapitän der New England Patriots, Jabrill Peppers, wurde am Wochenende festgenommen, nachdem er wegen Körperverletzung, Würgegriff und weiterer Delikte angeklagt worden war, wie die Behörden am Montag mitteilten.

Peppers, 29, erschien am Montag im Quincy District Court zu seinem Haftprüfungstermin. Er wird auch der Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe und des Besitzes einer Klasse "B"-Droge, bei der es sich mutmaßlich um Kokain handelt, beschuldigt, wie es in den Gerichtsdokumenten heißt.

Die Polizei von Braintree wurde am Samstag zu einem Streit zwischen zwei Personen in einem Wohnhaus gerufen. Die Anklagepunkte deuten darauf hin, dass Peppers seine Freundin auf den Boden gezwungen, ihren Kopf gegen die Wand gestoßen und sie am Hals gewürgt haben soll. Die Frau wurde zu Hause wegen Verletzungen im Gesicht und an den Knien behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Peppers wurde festgenommen und gegen eine Kaution von 2.500 Dollar freigelassen. Sein nächstes Gerichtstermin ist für den 22. November angesetzt, und er hat auf seine Anwesenheit verzichtet.

Peppers' Anwalt, Marc Brofsky, äußerte Zweifel an den Vorwürfen, einschließlich der Existenz belastender Videoaufnahmen. Brofsky erwähnte, dass Peppers sich einverstanden erklärt hat, die Frau nicht zu kontaktieren.

Der Head Coach der New England Patriots, Jerod Mayo, sprach am Montag mit Journalisten und sagte, dass sie noch Informationen über die Festnahme von Peppers sammeln. Mayo fügte hinzu, dass Peppers weiterhin die Einrichtungen des Teams nutzen dürfe.

"Wir haben nicht genug Informationen, um zu sagen, dass er nicht im Gebäude sein sollte", sagte Mayo.

Mayo erklärte, dass das Team die Situation mit den Spielern besprochen und betont hat, wie wichtig es ist, über die Lage informiert zu sein.

Die Patriots verlängerten Peppers, einen Safety in seiner dritten Saison bei dem Team, im Sommer. Peppers wurde ursprünglich von Cleveland im Jahr 2017 ausgewählt und spielte zwei Saisons bei den Browns, bevor er drei Saisons bei den New York Giants spielte.

Peppers fiel aufgrund einer Schulterverletzung aus und nahm nicht an der 15:10-Niederlage der Patriots gegen die Miami Dolphins am Sonntag teil.

Mayo bestätigte, dass das Team am Samstag über die Festnahme informiert wurde.

Die Festnahme von Peppers wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt hat seine Beteiligung am Sport in Frage gestellt und viele fragen sich, wie er sich auf und abseits des Feldes verhält. Der Vorfall hat auch BedenkenRegarding the Patriots' Umgang mit solchen Angelegenheiten aufkommen lassen, da sie Peppers weiterhin unterstützen, obwohl die Untersuchung noch läuft.

