- Neue Sommer-Graces NRW am Anfang der Woche

Nach dem vergangenen Wochenende mit Regen und wechselhaften Bedingungen soll die Sonne ab Montag in Nordrhein-Westfalen wieder hervorkommen und angenehme Temperaturen bringen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen wird es am Montag überwiegend sonnig sein, wobei die Temperaturen auf rund 22 bis 25 Grad Celsius steigen werden. Die Luft wird weniger schwül und warm sein als in der vergangenen Woche.

Am Dienstag wird eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, wobei die Temperaturen auf zwischen 25 und 28 Grad Celsius steigen werden. Es besteht die Möglichkeit von Niederschlägen am Dienstagabend und Donnerstag. Laut Wettervorhersage werden die Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad Celsius schwanken.

In Nordrhein-Westfalen werden die sonnigen Bedingungen am Montag voraussichtlich dazu führen, dass die Temperaturen auf rund 22 bis 25 Grad Celsius steigen. Während die Bewohner von Nordrhein-Westfalen das warme Wetter genießen, könnten sie auch eine weniger schwüle Luft als in der vergangenen Woche spüren.

