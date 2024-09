Neue Erkenntnisse über Ryan Wesley Routh sind bekannt geworden.

Vor seinem Aufsehen erregenden Verhalten auf einem Golfplatz von Trump führte Ryan Wesley Routh in der Ukraine für Aufsehen. Verschiedene Nachrichtenmedien sprachen mit dem Amerikaner, der später scheinbar in einen Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten verwickelt war. Sie zeichneten ein beunruhigendes Bild.

Der Mann, von dem glaubt wird, dass er eine Verschwörung gegen Donald Trump in Florida angezettelt hat, nahm an seiner ersten Anhörung teil. Reporter der AP beobachteten, dass gegen Ryan Wesley Routh während der achtminütigen Anhörung zwei Anklagepunkte erhoben wurden: Besitz einer Waffe als vorbestrafter Straftäter und Besitz einer Waffe mit entfernten Seriennummer. Die erste Anklage hat eine Höchststrafe von 15 Jahren Gefängnis, die zweite eine fünfjährige Haftstrafe.

Eine Entscheidung über die Kaution wird bei einer späteren Anhörung am 23. September getroffen. Eine Anklageerhebung könnte am 30. September erfolgen, wenn die Staatsanwaltschaft diese Anklagepunkte bis dahin formalisiert hat.

Während der Anhörung behauptete der Verdächtige, etwa 3000 USD im Monat zu verdienen und keine Ersparnisse zu haben. Er behauptete auch, keine Immobilien oder andere wertvolle Vermögenswerte zu besitzen, außer zwei Autos in Hawaii. Routh erwähnte seinen 25-jährigen Sohn, den er finanziell unterstützt, und betrat den Gerichtssaal in einem blauen Overall, mit Handschellen und an beiden Füßen gefesselt.

Artikelinhalt: Tötet Trump

Sein Motiv bleibt unbekannt, wie die AP berichtete. Die Nachrichtenagentur enthüllte, dass Routh im Vorjahr ein Buch selbst veröffentlicht hat, in dem er eingesteht, einst für Trump gestimmt zu haben und sich teilweise für seine Wahl zum Präsidenten verantwortlich fühlt. Er beschrieb Trump als "den einfältigen individuo, den wir zu unserem nächsten Präsidenten gewählt haben." Das Buch trug den Titel "Der ungewinnbare Krieg der Ukraine."

Im Buch fordert der Verdächtige Iran auf, den Ex-Präsidenten zu ermorden: "Ihr könnt Trump eliminieren." Routh beschrieb Trump als Idioten wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 und seinem Rückzug aus dem Atomdeal mit Iran.

Laut Berichten postete Routh nach der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 auf dem X-Online-Dienst: "Ich bin bereit, nach Krakau zu reisen und mich in Richtung der ukrainischen Grenze zu begeben, um zu helfen und zu sterben." Einige Wochen später interviewte die AFP-Nachrichtenagentur den Mann in Kiew, wo er an einer Demonstration teilnahm, die die ukrainischen Soldaten in Mariupol unterstützte. "Putin ist ein Terrorist, der gestoppt werden muss. Jeder auf der ganzen Welt, der das verhindern kann, sollte jetzt hierher kommen", sagte er damals.

Die AP filmte Routh auch auf einer Demonstration in Kiew im April 2022. Ein Schild, das er trug, trug die Aufschrift: "Wir können Korruption und Böses für weitere 50 Jahre nicht mehr hinnehmen. Stoppt Russland, für unsere Kinder."

Ein "Tagesspiegel"-Reporter behauptete, im Mai 2022 mit Routh in Kiew gesprochen zu haben. Routh wollte der ukrainischen Armee in ihrem Verteidigungskrieg beitreten, wurde aber abgelehnt. Während ihres Gesprächs fiel er durch haltlose Theorien auf und wirkte wie ein instabiler Extremist, der die ukrainische Armee für zu vorsichtig kritisierte. Er soll gesagt haben: "Wir müssen Moskau eliminieren, bevor Putin Kiew eliminiert." Er selbst war bereit zu schießen.

Ob seine Aussagen Aufschluss über seine Motivation geben, bleibt unklar, da die Untersuchungen weitergehen. Doch es ist klar, dass Rouths Ansichten im starken Gegensatz zu denen Trumps standen. Der Rechtspopulist pries oft den russischen Präsidenten Wladimir Putin und war ein entschiedener Gegner der Milliarden an US-Hilfen für Kiew.

Wenn Trump erneut gewinnen sollte, wird erwartet, dass die USA, der Hauptfinanzier von Kiew, die Unterstützung zurückzieht. Ein schnelles Ende des Kriegs bedeutet wahrscheinlich, dass Trump die Ukraine zwingt, eine beträchtliche Konzession an Russland zu machen.

Ukrainische Armee bezeichnet R. als "verrückt"

Unterdessen erklärte die ukrainische Armee, dass der festgenommene Routh nie in den ukrainischen Streitkräften gedient habe und keine Zusammenarbeit stattgefunden habe, wie Oleksandr Shakhuri, ein Vertreter des Departments für die Koordination von Ausländern in den Bodenkräften, mitteilte. Allerdings habe Routh in den letzten zweieinhalb Jahren häufig die International Legion kontaktiert und "lächerliche Ideen" geäußert. Seine Pläne seien am besten als unfassbar beschrieben, sagte Shakhuri der AP.

Die Internationale Legion der Ukraine wurde von ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky fast unmittelbar nach Beginn des Kriegs gegründet. Sie besteht aus ausländischen Bürgern, die sich der Résistance gegen die russischen Invasoren angeschlossen und für die globale Sicherheit kämpfen wollten, wie das ukrainische Außenministerium erklärte.

