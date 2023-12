Neue CDC-Studie: Asthma-bedingte Notaufnahmebesuche in den USA während der kanadischen Waldbrände 17 % höher als erwartet

Laut einer neuen Studie, die am Donnerstag von den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention veröffentlicht wurde, wurden in den Vereinigten Staaten 17 % mehr Notaufnahmen wegen Asthma aufgesucht als erwartet, als der Rauch von Waldbränden auftrat.

Von April bis August war der Rauch von Waldbränden in Kanada auf die meisten benachbarten Regionen der Vereinigten Staaten übergegriffen. Während dieser Zeit wurde für Millionen von Menschen in den USA eine Luftqualitätswarnung ausgegeben, da der Rauch durch den Mittleren Westen und die Ostküste zog.

Die Forscher der Studie, die vom CDC und anderen US-Institutionen stammen, analysierten Daten des National Syndromic Surveillance Program über die Anzahl und den Prozentsatz der asthmabedingten Besuche in der Notaufnahme, die in den USA an Tagen mit Waldbrandrauch im Vergleich zu Tagen ohne Waldbrandrauch zwischen dem 30. April und dem 4. August stattfanden.

Als Tage mit Waldbrandrauch galten Tage, an denen die Konzentration von Feinstaub - einer Mischung aus festen Partikeln und flüssigen Tröpfchen in der Luft, die im Allgemeinen einen Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger haben - einen Luftqualitätsindex von 101 oder höher auslöste, was bedeutet, dass die Luftqualität für Menschen mit Empfindlichkeiten als "ungesund" eingestuft wurde. Der Luftqualitätsindex ist der Index der US-Umweltschutzbehörde zur Angabe der Luftqualität.

Die Forscher fanden heraus, dass die Zahl der asthmabedingten Besuche in der Notaufnahme an den 19 Tagen, an denen in den USA Waldbrandrauch auftrat, um 17 % höher war als erwartet.

Bei der Analyse der Daten in den verschiedenen Regionen des Landes stellten die Forscher fest, dass in der Region, die Delaware, den District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia und West Virginia umfasst, fünf Tage mit Waldbrandrauch auftraten, die höchste Gesamtzahl für jede Region.

In New Jersey und New York sowie in Teilen des Mittleren Westens - Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio und Wisconsin - gab es insgesamt vier Tage mit Waldbrandrauch.

Die Forscher stellten fest, dass New Jersey und New York den größten Anstieg der asthmaassoziierten Notaufnahmebesuche verzeichneten.

"Veränderungen bei asthmaassoziierten Besuchen in Notaufnahmen während und nach Perioden mit Waldbrandrauch können von Gesundheitsexperten, Klinikern, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit genutzt werden, um die Belastung durch Waldbrandrauch für Personen mit Asthma zu überwachen und zu reduzieren", schreiben die Forscher.

In der Zeit vom 1. bis 14. Juni wurden in New York insgesamt 1.310 Besuche in der Notaufnahme im Zusammenhang mit Asthma festgestellt, wie aus einer separaten Studie hervorgeht, die ebenfalls am Donnerstag von der CDC veröffentlicht wurde.

Darin stellten Forscher des New York State Department of Health und der CDC fest, dass im Vergleich zur durchschnittlichen Zahl der Besuche in der Notaufnahme zwischen dem 1. und 5. Juni die Zahl der Besuche in der Notaufnahme im Zusammenhang mit Asthma am 7. Juni landesweit um 81,9 % anstieg.

"Kinder und nicht-hispanische Schwarze oder Afroamerikaner sind überproportional häufig von Asthmaverschlechterungen betroffen, die eine Notfallversorgung erforderlich machen; extreme Wetterereignisse könnten diese gesundheitlichen Ungleichheiten noch verschärfen", schreiben die Forscher in ihrem Papier. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die öffentliche Gesundheit Strategien bevorzugt, die diese Bevölkerungsgruppen erreichen und die gesundheitliche Chancengleichheit fördern".

In den letzten Monaten hatten die Waldbrände in Kanada und auf Hawaii erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit.

Anfang dieses Monats erklärte Xavier Becerra, Sekretär des US-Gesundheitsministeriums, den Gesundheitsnotstand für den Bundesstaat Hawaii, um die gesundheitlichen Auswirkungen der dortigen Waldbrände zu bekämpfen.

Erhalten Sie den wöchentlichen Newsletter von CNN Health

Melden Siesich hier an, um jedenDienstag den CNN Health-NewsletterThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaezu erhalten.

Schlechte Luftqualität, wie sie bei Waldbränden vorkommt, "verursacht bei Menschen mit Asthma oder Allergien fast sofort Probleme, wenn sie sich längere Zeit im Freien aufhalten", sagte Dr. Aida Capo, Lungenärztin am Hackensack Meridian Palisades Medical Center in New Jersey, im Juni.

"Diese Luft ist besonders gefährlich für sehr junge, ältere und schwangere Frauen. Es wird daher empfohlen, dass sie sich nicht im Freien aufhalten", sagte sie.

Für Menschen mit Asthma, Allergien oder Herzproblemen, die nach draußen gehen müssen, gilt die Empfehlung, 15 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien bei dieser Luftqualität ein Inhalationsgerät zu benutzen", so Capo. "Wenn Sie irgendeine Art von Krankheit haben - sei es Asthma, Allergie oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen - und Sie in Behandlung sind und einen Arzt haben und Ihre Medikamente benutzen, können Sie Ihr Risiko einer Verschlechterung der Krankheit bei dieser Art von Luftqualität verringern.

Jen Christensen von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com