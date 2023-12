Nahost - Netanjahu: Krieg mit Hamas „bis zum Ende“

Die internationale Kritik am Krieg in Gaza nimmt aufgrund der hohen Zahl ziviler Opfer weiter zu, doch ein baldiges Ende der Militäroffensive gegen die islamistische Hamas im blockierten Küstenstreifen schließt der israelische Regierungschef aus. „Wir werden den Krieg bis zum Ende fortsetzen. Er wird weitergehen, bis die Hamas eliminiert ist – bis zum Sieg“, sagte Benjamin Netanjahu in einer Videoansprache.

Unterdessen forderte US-Außenminister Antony Blinken einen „zielgerichteteren“ Militäreinsatz. „Wir erwarten und wollen eine Verlagerung hin zu gezielteren Operationen mit kleineren Truppenstärken sehen, die sich wirklich auf die Führung und das Tunnelnetzwerk der Hamas konzentrieren (...)“, sagte Blinken in Washington. „Wenn dies geschieht, wird es zivile Opfer in Gaza geben.“ wird auch abnehmen.

Der Gaza-Krieg wurde durch das schlimmste Massaker in der israelischen Geschichte ausgelöst, das am 7. Oktober von der Hamas und anderen extremistischen Terrororganisationen in Israel verübt wurde. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und startete Ende Oktober eine Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Küstenblockadegebiet ist Israel in letzter Zeit zunehmendem internationalen Druck ausgesetzt. Nach Angaben der islamistischen Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 20.000 Palästinenser in Gaza getötet.

Netanyahu: „Hamas-Terroristen sind dazu bestimmt, zu sterben“

Der israelische Premierminister bekräftigte, dass das israelische Militär die Feindseligkeiten nur dann einstellen werde, wenn Israel seine Kriegsziele erreiche. „Wer glaubt, dass wir aufhören, ist weit von der Realität entfernt“, sagte Netanyahu. Israel werde nicht aufgeben, bis alle Ziele erreicht seien.

Dabei handelt es sich um „die Eliminierung der Hamas, die Freilassung unserer Geiseln und die Beseitigung der Bedrohung aus dem Gazastreifen.“ Netanjahu betonte noch einmal, dass alle Hamas-Terroristen „vom ersten bis zum letzten sterben müssen“. Israel greift die Hamas und ihre Verbündeten „von nah und fern“ an. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: „Ergeben oder sterben“, fuhr Netanjahu fort.

Die USA fordern die internationale Gemeinschaft auf, auf die Aktionen der Hamas zu reagieren

Angesichts der weltweiten Kritik am Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen haben die USA auch die internationale Gemeinschaft zu einer klareren Haltung zum Vorgehen der islamistischen Hamas aufgefordert. „Ich bin beeindruckt, wie viele Länder, die wir immer wieder hören, auf ein Ende dieses Konflikts drängen, was wir alle sehen wollen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken.

Aber: „Ich habe fast keine Aufrufe gehört, die Hamas solle aufhören, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Sie legen ihre Waffen nieder und ergeben sich.“ Wenn die Hamas-Terroristen an Ort und Stelle bleiben und ihre Absicht erklären, die Anschläge vom 7. Oktober zu wiederholen, wird der Krieg in Gaza zunehmen. Es ist kein Ende. „Das ist nicht im Interesse Israels. Das ist nicht im Interesse der Region. Das ist nicht im Interesse der Welt.“

Huthi-Führer warnt USA

Der Anführer der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz hat die USA davor gewarnt, das Rote Meer in ein neues Kriegsgebiet zu verwandeln. Abdul-Malik Houthi sagte, wenn die Vereinigten Staaten Truppen in den Jemen schicken würden, würden sie mit einer schlimmeren Situation konfrontiert sein als in Afghanistan und Vietnam. Er forderte auch andere Länder auf, sich dem von den USA gebildeten Militärbündnis anzuschließen. Houthi-Milizen haben angekündigt, weiterhin Schiffe anzugreifen, die Israel gehören oder Israel unterstützen.

Der israelische Verteidigungsminister Joaaf Galant warnte die Huthi-Rebellen vor weiteren Angriffen. „Wir bereiten uns vor und unsere Truppen hier sind für jede Mission und jedes Kommando bereit“, sagte er. US-Außenminister Antony Blinken sprach mit Außenministerin Annalena Berbock sowie den französischen und britischen Außenministern Catherine Colonna und David Cameron forderte alle Partner auf, zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten.

Die israelische Armee veröffentlicht Einzelheiten zum Tunnelsystem

Das israelische Militär hat neue Informationen über das ausgedehnte Tunnelsystem der Hamas im nördlichen Gazastreifen veröffentlicht. Das Militär sagte, der Palästina-Platz im Zentrum von Gaza spiele eine entscheidende Rolle. Von dort aus soll es Zugang zu den unterirdischen „Büros und Wohnungen der politischen und militärischen Führung der Hamas“ geben. Berichten zufolge nutzten die hochrangigen Funktionäre der Organisation Ismail Haniya (Ismail Haniya), Jihia Sinwar (Jihia Sinwar), Mohammed Deif (Mohammed Deif) und andere das Tunnelnetzwerk, um „die Aktionsaktivitäten der Hamas zu kontrollieren“.

Israel greift libanesische und syrische Ziele an

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben des Militärs erneut Stellungen der schiitischen Miliz Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Das Militär sagte, die „Terror-Infrastruktur“ und militärische Einrichtungen der Hisbollah seien angegriffen worden. Nach einem weiteren Raketenstart wurden auch Ziele in Syrien angegriffen. Infolgedessen wurden vier Raketenabschussplätze und ein Militärposten in Syrien angegriffen.

Was heute wichtig ist

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hofft, über eine Resolution zur Linderung der humanitären Krise im Gazastreifen abstimmen zu können. Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Text fordert unter anderem ein Gewaltmoratorium, um den mehr als einer Million notleidenden Palästinensern mehr humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Die Abstimmung wurde mehrfach verschoben: Mitglieder des 15-köpfigen Sicherheitsrats versuchen seit Tagen, ein drohendes Veto des israelischen Verbündeten USA abzuwenden.

