NBA-Hall of Famer Bob Lanier stirbt im Alter von 73 Jahren

Lanier, der 14 Jahre lang in der NBA spielte, starb nach kurzer Krankheit im Kreise seiner Familie, teilte die NBA in einer Erklärung mit.

"Bob Lanier war ein Hall of Fame-Spieler und einer der talentiertesten Center in der Geschichte der NBA, aber sein Einfluss auf die Liga ging weit über das hinaus, was er auf dem Spielfeld geleistet hat", sagte NBA-Kommissar Adam Silver in der Erklärung.

"Sein enormer Einfluss auf die NBA zeigte sich auch in seiner Zeit als Präsident der National Basketball Players Association, wo er eine Schlüsselrolle bei der Aushandlung eines spielverändernden Tarifvertrags spielte."

Lanier diente auch als globaler Botschafter der Liga für mehr als 30 Jahre, "reiste um die Welt, um die Werte des Spiels zu lehren und einen positiven Einfluss auf junge Menschen überall zu haben", sagte Silver.

"Wir sprechen Bobs Familie und Freunden unser tiefstes Beileid aus", so Silver weiter.

Laut seiner NBA-Biografie spielte die NBA-Legende trotz seiner Größe von 1,80 m mit "flüssigen" Bewegungen auf der Centerposition. Er trat 1984 in den Ruhestand und wurde 1992 in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Detroit Pistons wählten Lanier 1970 als ersten Spieler aus St. Bonaventure aus, wie es in seiner Biografie heißt. Er wurde in das NBA-All-Rookie-Team der Saison 1970-71 berufen und erzielte in dieser Spielzeit durchschnittlich 15,6 Punkte. Er wurde 1974 zum wertvollsten Spieler der NBA-All-Stars ernannt.

"Die Organisation der Detroit Pistons ist zutiefst betrübt über den Tod von Bob Lanier, einer wahren Legende, die der Stadt Detroit und Generationen von Pistons-Fans so viel bedeutet hat", sagte Pistons-Besitzer Tom Gores am Mittwoch in einer Erklärung.

"So kämpferisch und dominant Bob auf dem Spielfeld war, so freundlich und einflussreich war er auch in der Gesellschaft", sagte Gores. "Als Botschafter der Pistons-Organisation und der NBA repräsentierte er unsere Liga, unsere Franchise und unsere Fans mit großer Leidenschaft und Integrität."

Lanier wechselte schließlich zu den Milwaukee Bucks und führte sie in der regulären Saison zu fünf Divisionssiegen in Folge.

"Ich habe so viel von Bob gelernt, indem ich einfach beobachtet habe, wie er mit Menschen umging. Er war ein enger Freund, den ich sehr vermissen werde, ebenso wie viele seiner Kollegen in der NBA, die von seiner Großzügigkeit inspiriert wurden", sagte Silver.

Quelle: edition.cnn.com