NBA-All-Star "Melo" Anthony bringt auf der New York Fashion Week eine Streetwear-Kollektion heraus

Die sieben Entwürfe, die im Rahmen der New Yorker Modewoche auf einem digitalen 3D-Laufsteg präsentiert wurden, wurden unter dem Motto "A Black Future" zusammengefasst und liefen in einem kurzen Online-Video als Avatare durch einen schwarzen Raum. Die Oberteile markieren den Start von Anthonys neuer Initiative, dem Stayme7o Propel-Programm, zur Förderung schwarzer Kreativität, das eine Erweiterung seiner Bekleidungs- und Lifestyle-Marke Stayme7o darstellt.

"Das Propel-Programm kommt zu einem perfekten Zeitpunkt", sagte Anthony am Telefon und bezog sich dabei auf den jüngsten Aufstieg der Bewegungen für soziale Gerechtigkeit. "Jeder versucht herauszufinden, was als nächstes kommt oder was zu tun ist. (Die Idee einer schwarzen Zukunft war schnell geboren, denn so können wir etwas zurückgeben, indem wir die Menschen nach vorne bringen.

Während die Einzelheiten der neuen Initiative noch nicht feststehen, sagte er, dass die Mode nur ihre erste Inkarnation sein wird. Sein Ziel ist es, Möglichkeiten für eine Vielzahl schwarzer Kreativschaffender zu schaffen, für die "unterversorgte und unterprivilegierte schwarze Gemeinschaft", die möglicherweise auf finanzielle oder andere Hindernisse stoßen, die ihre Karriere aufhalten könnten. Anthony ist daran interessiert, "kreative Köpfe zu unterstützen, die eine Vision und verschiedene Projekte haben... das kann das Entwerfen von Häusern sein, das Entwerfen von Möbeln" oder alles, was dazu beiträgt, "kreative Räume, die kulturelle Landschaft, mit Vielfalt neu zu gestalten. Und wir beginnen mit der Modeindustrie".

Ebenfalls ab sofort erhältlich ist ein Melo x Jordan-Kapuzenpullover mit dem berühmten Jordan-Swoosh auf der Vorderseite und dem Schriftzug "A Black Future" auf der Rückseite, der in Zusammenarbeit mit Michael Jordans gleichnamiger Sport- und Schuhmarke entworfen wurde und zeitgleich mit der Kapselkollektion verkauft wird. Anthony hat bereits früher mit Jordans Label zusammengearbeitet, u. a. bei einem limitierten Sneaker von Rag & Bone, und er war der erste Sportler, der einen Signature-Schuh von Jordan Brand erhielt.

Bei der Auswahl der Kollaborateure sagte Anthony, dass er Leute einbeziehen wollte, die er bereits unterstützt. "Wir haben versucht, ihnen zu helfen, wenn sie mehr Ressourcen oder Reichweite oder einfach eine Menge Stimme brauchten, also wollten wir damit anfangen und sie anleiten." Zu den glücklichen Teilnehmern gehören die Streetwear-Marken Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) und Tier NYC, Shakira Javonni, die maßgeschneiderte Designs herstellt, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Marke Demestik, das maßgeschneiderte Herrenbekleidungslabel Brooklyn Circus und das kulinarische und Design-Kollektiv Ghetto Gastro.

Die bemerkenswerte Ausnahme ist natürlich Michael Jordan, der kürzlich 100 Millionen Dollar für Black Lives Matter-Initiativen zugesagt hat und ein Unterstützer des Propel-Programms sowie Mitarbeiter und Partner von Stayme7o ist.

"Ich finde es bewundernswert, wenn eine Person des öffentlichen Lebens Stellung bezieht und ihre Plattform als Werkzeug nutzt, um systemische Unterdrückung abzubauen", sagte John Gray, Mitbegründer von Ghetto Gastro, über die Frage, warum es für Sportler wichtig ist, ihre Plattform zu nutzen, um ein Statement abzugeben oder aktiv zu werden. Das langärmelige T-Shirt des Kollektivs aus der Bronx zeigt auf der Vorderseite ein Zitat der Feministin Audre Lorde: "Revolution ist kein einmaliges Ereignis", und auf der Rückseite ist das Wort "Revolt" aufgedruckt.

"Wir bekräftigen unsere Macht in der Gegenwart und setzen uns für eine gerechte und selbstbestimmte Zukunft ein", so Gray weiter.

Athleten haben sich schon immer zu Wort gemeldet - von den Boxern Jack Johnson und Muhammad Ali bis hin zum Basketballspieler Bill Russell -, aber man hat ihnen auch gesagt, sie sollen still sein und die Klappe halten und das tun, was sie tun, nämlich Ball spielen", sagte Anthony.

"Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die Athleten die Macht unserer Stimme und die Macht unserer Reichweite erkennen.

Anthony hat sich schon früher in der Modebranche versucht, unter anderem mit einer Show auf der New York Fashion Week im Jahr 2018, die von Tarnfarben inspiriert war, und 2019, als er sich mit dem südafrikanischen Designer Laduma Ngxokolo zusammengetan hat, um eine Kollektion zu entwerfen, die sich auf Drucke konzentriert.

Bild oben: Ein Kapuzenpulli, der von Jordan Brand in Zusammenarbeit mit "Melo" Anthonys Capsule Collection entworfen wurde

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com