NASCAR-Fahrer Jordan Anderson erleidet Verbrennungen zweiten Grades nach dem "schrecklichsten Moment meiner Rennfahrerkarriere

Der 31-Jährige beschrieb es als den "schrecklichsten Moment meiner Rennfahrerkarriere", als sein Fahrzeug in Flammen aufging, bevor es an der Innenwand zum Stehen kam.

Anderson wurde gesehen, wie er aus dem Fenster sprang, kurz bevor der Truck zum Stehen kam, und wurde von den Stewards schnell versorgt.

Der Fahrer wurde in das medizinische Zentrum der Rennstrecke gebracht, bevor er mit dem Flugzeug in ein nahe gelegenes Krankenhaus in Birmingham, Alabama, geflogen wurde.

"Ich bin so dankbar für all die Gebete und die Unterstützung. Ich bin bei den Krankenschwestern und Ärzten von NASCAR und UAB in guten Händen", twitterte Anderson.

"Kein Zweifel, Gottes Hand hat mich in diesem Moment beschützt. Das war der schrecklichste Moment in meiner bisherigen Rennkarriere."

Anderson, der auch Teambesitzer ist, startete zum fünften Mal in diesem Jahr in der Rennserie und lag gut im Rennen, als in der 19. Runde des 94-Runden-Rennens plötzlich Flammen unter seinem Chevrolet aufloderten.

Runde des 94-Runden-Rennens plötzlich Flammen unter seinem Chevrolet aufloderten. Das Fahrzeug schleuderte kurzzeitig um die Strecke, bevor es abrutschte und in einer Rauchwolke in die Begrenzungsmauer einschlug, ohne die anderen Fahrer im Rennen zu treffen.

"Am Ende hatte ich Verbrennungen zweiten Grades an Hals, Gesicht, rechtem Arm, Händen und beiden Knien", fügte Anderson hinzu.

"Heute Abend kann ich nach Hause gehen. Die Ärzte sagen, dass alles innerhalb von ein paar Wochen verheilt sein sollte.

"Ich werde alle über den Heilungsprozess auf dem Laufenden halten, aber ich bin einfach nur dankbar, dass es nicht schlimmer war."

