Naomi Osaka wird mit einer Puppe geehrt, während Barbie ihren 60. Geburtstag feiert

Die Puppe ist eine Anerkennung für den Sieg der 21-Jährigen bei den US Open 2018 und ihren zweiten Grand-Slam-Titel in Folge bei den Australian Open Anfang des Jahres, als Osaka von der Nummer 72 der Weltrangliste an die Spitze der Weltrangliste aufstieg - als erste Asiatin, die diese Position innehatte.

Die Ankündigung, dass Osaka mit einer eigenen Puppe gefeiert werden soll, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Spielzeughersteller Mattel den 60. Geburtstag der Kultmarke feiert, während am Freitag, dem 8. März, auch der Internationale Frauentag begangen wird.

Osaka, deren Mutter Japanerin ist und deren Vater aus Haiti stammt, twitterte Anfang der Woche, dass sie stolz darauf sei, als einflussreiche weibliche Figur für junge Kinder angesehen zu werden.

Sie sagte: "In letzter Zeit sind viele Eltern auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass ihre Kinder zu mir aufschauen, und diese Worte haben mich regelrecht umgehauen. Ich war ehrlich gesagt so schockiert und fühlte eine große Verantwortung, weil ich mich daran erinnere, wie wichtig meine Vorbilder sind.

"Ein paar Tage später bin ich hier in Indian Wells und sehe all diese Kinder, die sich so freuen, mich zu sehen, und nach Fotos und Autogrammen fragen ... Ehrlich gesagt wollte ich weinen, weil sich mein Herz in diesen Momenten so voll anfühlt und ich merke, dass es nicht nur um Tennis geht, sondern darum, die nächste Generation zu inspirieren."

Nach der Enthüllung der Figur fügte sie hinzu: "Ich fühle mich geehrt, als Barbie Role Model ausgewählt worden zu sein, um die nächste Generation von Mädchen zu inspirieren", und fügte einen Hashtag hinzu, der besagte: "Du kannst alles sein".

Kristina Vogel

Osaka ist nicht die Einzige, die von Barbie für ihre inspirierenden Bemühungen gefeiert wird.

Kristina Vogel, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Radsport, die nach der Durchtrennung ihres Rückenmarks bei einem schweren Unfall im Juni 2018 gelähmt ist, wurde ebenfalls gewürdigt, wobei ihre Puppe in einem Rollstuhl sitzt.

"Ich bin einfach so stolz, junge Mädchen zu inspirieren, große Träume zu haben", twitterte Vogel, die sich der Politik zugewandt hat und sich darauf vorbereitet, im Mai in ihrer Heimatstadt Erfurt zu kandidieren.

Ihre Puppendarstellung folgt auf die Vorschau der Barbie-Reihe Fashionista im Februar, die eine Puppe mit einer Beinprothese sowie eine Puppe im Rollstuhl enthielt.

"Als Marke können wir die Diskussion über körperliche Behinderungen ankurbeln, indem wir sie in unsere Modepuppenlinie aufnehmen, um eine mehrdimensionale Sichtweise von Schönheit und Mode zu zeigen", erklärte Mattel letzten Monat.

Tessa Virtue, die kanadische Eistänzerin und fünffache Olympiamedaillengewinnerin, wurde ebenso geehrt wie die ehemalige neuseeländische Rugby-Union-Spielerin Melodie Robinson, die heute als bekannte Sportjournalistin arbeitet.

Ein Dollar von jeder verkauften Puppe kommt dem Dream Gap Project zugute, einer Initiative von Mattel, die sich dafür einsetzt, "die Chancen von Mädchen zu verbessern".

Zuvor wurden bereits die Fechterin Ibtihaj Muhammad, die bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio für die USA einen Hidschab trug, die Snowboard-Championesse Chloe Kim und die Boxerin Nicola Adams mit eigenen Puppen geehrt.

