Naomi Osaka wird Laureus-Sportlerin des Jahres, während Lewis Hamiltons Einsatz für soziale Gerechtigkeit gewürdigt wird

Die 23-Jährige wurde nach dem Gewinn ihres zweiten US-Open-Titels zur Laureus-Sportlerin des Jahres 2021 ernannt, aber es war nicht nur ihr Erfolg auf dem Tennisplatz, der ihr die Auszeichnung einbrachte.

Während ihres Grand-Slam-Erfolgs in Flushing Meadows und inmitten der "Black Lives Matter"-Kampagne trug Osaka bei jedem Match eine andere Gesichtsmaske, auf der jeweils der Name eines schwarzen Opfers mutmaßlicher Polizei- oder rassistischer Gewalt in den USA stand.

Nachdem sie so viele ihrer "Vorbilder" mit dem Preis ausgezeichnet hat, sagte Osaka, dass es ihr "viel bedeutet", ihn selbst entgegennehmen zu können.

"Was meinen Aktivismus auf dem Platz angeht, denke ich, dass es wichtig ist, meine Stimme zu nutzen, denn ich habe das Gefühl, dass ich mich oft zurückhalte und mir Sorgen mache, was die Leute von mir denken, aber wenn man eine Plattform hat, ist es sehr wichtig, dass man sie nutzt", erklärte sie.

"Wenn ich in die Zukunft blicke, hoffe ich, so vielen Menschen wie möglich geholfen zu haben und hoffentlich ein besserer Mensch zu sein."

Die Laureus Awards, normalerweise eine glitzernde Veranstaltung mit rotem Teppich, die den Spitznamen "Oscars des Sports" trägt, wurden in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie in digitaler Form durchgeführt.

Die Preisverleihung erzählte die "inspirierenden Geschichten von Menschen, die sich unermüdlich für die Bekämpfung der Pandemie eingesetzt haben, und hob das Engagement von Sportlern hervor, die ihre einflussreiche Position genutzt haben, um einen starken Einfluss auf Themen und Konflikte zu nehmen, die über den Sport hinausgehen", heißt es in einer Erklärung von Laureus.

Seine Plattform nutzen

Wie Osaka nutzte auch Formel-1-Superstar Lewis Hamilton seine Plattform, um im Jahr 2020 auf soziale Ungerechtigkeiten und Rassenungleichheit aufmerksam zu machen.

Hamilton hat nicht nur Michael Schumachers Rekord von sieben F1-Weltmeisterschaften eingestellt, sondern sich nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis auch gegen Polizeibrutalität und Rassenungerechtigkeit ausgesprochen.

Der Mercedes-Pilot trug einen Black-Lives-Matter-Helm zu einem schwarzen Rennanzug, ging vor jedem Grand Prix auf die Knie und ermutigte seine Kollegen, es ihm gleich zu tun. Sein Auto war schwarz lackiert, um das Engagement des Teams für Vielfalt zu unterstreichen.

Hamilton, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Lionel Messi als Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde, erhielt daraufhin den ersten Laureus Athlete Advocate of the Year Award für 2021 "für sein Engagement im Kampf gegen Rassismus".

"Das vergangene Jahr war für viele unglaublich schwierig, aber es war auch ermutigend zu sehen, wie die Kraft unserer kollektiven Stimmen neue Gespräche und Veränderungen ausgelöst hat", sagte Hamilton.

"Der Einfluss von jedem Einzelnen von Ihnen, der aufgestanden ist, ist so inspirierend, dass ich Ihnen danken möchte. Bitte kämpfen Sie weiter und lassen Sie Ihr Licht nicht ausgehen.

"Der weltweite Aufstand gegen das langjährige Problem des systemischen Rassismus und der Ungleichheit in unserer Gesellschaft war monumental, aber wir müssen weiter kämpfen.

"Wir alle müssen uns für einen positiven Wandel in unserer Welt verantwortlich fühlen und uns selbst zur Rechenschaft ziehen, damit die Versprechen des letzten Jahres in die Tat umgesetzt werden. Ich glaube fest daran, dass wir es gemeinsam schaffen werden, und deshalb stehe ich an Ihrer Seite, wenn wir weiter vorankommen."

Die Geschichte abschließen

Neben Hamilton erlebte auch Rafael Nadal ein historisches Jahr 2020.

Im Juni gewann der Spanier seinen 13. French-Open-Titel und stellte damit den Rekord von Roger Federer ein, der in seiner Karriere 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen hatte.

Als Anerkennung wurde Nadal zum Laureus-Sportler des Jahres 2020 ernannt, seine vierte Laureus-Auszeichnung.

"Ich hatte einige erstaunliche Konkurrenten: Der Rest der Sportler hat die Trophäe wahrscheinlich genauso verdient wie ich, aber dies war das Jahr für mich und ich kann nicht glücklicher sein", sagte der 34-Jährige.

"Die French Open zu gewinnen und mit dem 20. Grand Slam von Roger Federer gleichzuziehen, war ein unvergesslicher Moment. Es bedeutet mir sehr viel, mit meinem großen Rivalen, aber gleichzeitig auch mit meinem großen Freund gleichzuziehen. Das ist etwas ganz Besonderes nach all der Geschichte, die wir auf und neben dem Platz miteinander erlebt haben", fügte Nadal hinzu.

"Die Pandemie, mit der wir konfrontiert sind, ist etwas noch nie Dagewesenes, und ich möchte allen Familien, die gelitten oder jemanden verloren haben, eine Botschaft der Unterstützung schicken."

Quelle: edition.cnn.com