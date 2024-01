Naomi Osaka kehrt nach über einem Jahr Tennispause mit einem Sieg beim Brisbane International zurück

Die vierfache Grand-Slam-Championesse besiegte in der ersten Runde des Brisbane International die Deutsche Tamara Korpatsch mit 6:3, 7:6 (11:9) und startete damit stilvoll in das neue Jahr.

Osakas letztes Match fand 2022 bei den Pan Pacific Open in Japan statt. Osaka, die als Titelverteidigerin in das Turnier gegangen war, zog sich aus dem Wettbewerb zurück, nachdem sie Unterleibsschmerzen hatte.

Es wurde erwartet, dass sie an den Australian Open 2023 teilnehmen würde, einem Turnier, das sie bereits zweimal gewonnen hat, aber sie zog sich zurück, als sie ihre Schwangerschaft bekannt gab.

Osaka, die seit 15 Monaten keine Wettkämpfe mehr bestritten hat und derzeit nicht in der Weltrangliste geführt wird, schlug in dem Match 36 Winner und machte 21 unerzwungene Fehler ( WTA). Bei ihrem glatten Sieg ließ sie Korpatsch 13 Winner zu.

"In den letzten Jahren, in denen ich gespielt habe, bevor ich meine Tochter bekam, habe ich nicht so viel Liebe zurückgegeben, wie mir gegeben wurde", sagte Osaka nach dem Match. "Ich habe das Gefühl, dass ich das auch in diesem Kapitel tun möchte.

"Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass die Leute herkommen, mich kennen und mich anfeuern, denn ich hatte das Gefühl, dass ich früher ein kleines Kind war, das seinen Vorbildern beim Spielen zusah. Daher fühlt es sich manchmal wirklich surreal an, auf diesen Plätzen zu spielen."

Osakas starker Aufschlag half ihr durch das Match und sie hatte im ersten Satz keinen Breakball.

Der zweite Satz war etwas härter, da die Spielerinnen Breaks austauschten und das Match in einen Tiebreak führten.

In einer dramatischen Schlussphase des Matches vergab Osaka zwei Matchbälle, sicherte sich aber im dritten Anlauf den Sieg mit einem Vorhand-Winner.

"Wenn ich jetzt auf das Match zurückblicke, bin ich ehrlich gesagt sehr stolz auf mich", sagte Osaka. "Ich habe das Gefühl, dass ich auf einem ziemlich guten Niveau gespielt habe.

"Ich denke, mein Gegner hat wirklich gut gespielt. Ehrlich gesagt, kann ich nur an die Nerven denken, die ich hatte. Ich habe dieses wirklich harte Match einfach überstanden und hoffe, dass ich darauf aufbauen kann."

Die 26-jährige Osaka trifft in der zweiten Runde auf Karolína Plíšková in einem Match zwischen zwei ehemaligen Nummer 1 der Welt.

Quelle: edition.cnn.com