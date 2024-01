Naomi Osaka gewinnt zweiten WTA-Titel in Folge mit Dreisatzsieg gegen Ashleigh Barty

Das Duell der beiden aktuellen Weltranglistenersten enttäuschte nicht: Die Japanerin Osaka setzte sich in Peking nach einer Stunde und 50 Minuten mit 3:6, 6:3 und 6:2 durch.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Osaka hatte gerade ihren Sieg bei den Pan Pacific Open auf heimischem Boden errungen und auf dem Weg ins Finale die US-Open-Siegerin Bianca Andreescu und Titelverteidigerin Caroline Wozniacki geschlagen .

Die Vorzeichen standen nicht gut für die 21-Jährige, als sie zwei Doppelfehler machte, im sechsten Spiel gebreakt wurde und den ersten Satz verlor.

Die Aufholjagd von Osaka begann im sechsten Spiel des zweiten Satzes, als Barty mit einer langen Vorhand zum 2:4 zurückschlug.

Osaka hielt ihren Aufschlag und glich zu Beginn des zweiten Satzes mit einem sofortigen Break aus.

READ: Osaka ist eine Ikone des neuen Japan

Für Osaka war es der dritte Titel im Jahr 2019 und der fünfte insgesamt, aber sie verriet, dass sie sich nach ihren anfänglichen Schwierigkeiten im Finale selbst aufmunternde Worte geben musste.

"Im Grunde habe ich mir gesagt, dass ich weiterkämpfen soll, auch wenn meine Einstellung wirklich mies war. Das ist ein Finale, und ich bin wirklich privilegiert, überhaupt hier zu sein, also kämpfe weiter", sagte sie.

Die beiden werden ihre aufkeimende Rivalität Ende des Monats bei den WTA Finals in Shenzhen fortsetzen. Osaka hatte sich Anfang der Woche ihren Platz bei dem mit 14 Millionen Dollar dotierten Turnier gesichert.

READ: Murray und Osaka beeindrucken in Peking

Beim ATP-Turnier der Herren musste der topgesetzte Dominic Thiem ebenfalls einen Satzrückstand aufholen, um den Griechen Stefanos Tsitsipas im Finale mit 3:6, 6:4, 6:1 zu schlagen.

Es war der 15. ATP-Titel in seiner Karriere für den Österreicher Thiem, der auf dem Weg zum Titel den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray schlug.

Djokovic strebt nach Olympia-Gold

Mehr Glück hatte der Weltranglistenerste der Herren, Novak Djokovic, im Finale der Japan Open. Das serbische Tennis-Ass besiegte den australischen Qualifikanten John Millman mit 6:3 und 6:2.

Es war sein erstes Turnier seit der Absage der US Open wegen einer Schulterverletzung, und Djokovic signalisierte, dass er die Saison mit den ATP Finals in London im nächsten Monat stilvoll beenden will.

Doch Djokovic hat noch ein weiteres langfristiges Ziel: Er will zum ersten Mal in Japan spielen, um die Bedingungen im Ariake-Kolosseum, dem Austragungsort der Olympischen Spiele 2020 in Tokio, kennenzulernen.

Djokovic möchte seinen 16 Grand-Slam-Titeln noch olympisches Einzelgold hinzufügen, und dies war ein wichtiger erster Schritt für ihn.

"Ich bin sehr froh, jetzt zu sehen und zu erleben, wie ich (in Ariake) spiele, denn ich fühle mich wohl. Es ist ein tolles Gefühl, auf diesem Platz zu spielen... Ich hoffe, dass das auch bei den Olympischen Spielen der Fall sein wird", sagte er.

Als Nächstes steht für Djokovic die Verteidigung seines Titels beim Shanghai Masters an, wo er als Nummer eins gesetzt ist.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com