Naomi Osaka: "Es kann verheerend sein, sich an Ruhm und Reichtum zu gewöhnen", sagt Tennisgröße Chris Evert

Die Tennisgröße gewann 1974 im Alter von nur 19 Jahren ihre ersten beiden Grand-Slam-Turniere und stand bei der Einführung der Computer-Rangliste im November 1975 an der Spitze, die sie insgesamt 260 Wochen lang innehatte.

Jetzt unterstützt Evert Naomi Osaka, nachdem die Nummer 2 der Weltrangliste am Montag ihre Teilnahme an den French Open mit der Begründung zurückgezogen hat, sie sei psychisch krank.

Die 18-fache Grand-Slam-Siegerin vermutet, dass Osaka nicht damit gerechnet hat, dass die Situation "so viel Aufsehen" erregen würde, als sie zum ersten Mal ankündigte, dass sie wegen der Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit nicht an den Medienkonferenzen teilnehmen würde.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten schaffen Tennisspielerinnen ihren Durchbruch in immer jüngeren Jahren, und viele von ihnen treten schon als Teenager auf die große Bühne.

Deshalb müssen die Medien "etwas Respekt" haben, denn Ruhm in so jungen Jahren kann oft "verheerend" sein, so Evert.

"Ich denke, die Presse muss einen Standpunkt einnehmen, sich auf eine andere Ebene begeben und etwas Respekt zeigen", sagte die 66-Jährige gegenüber Chris Cuomo von CNN.

"Ruhm und Reichtum in jungen Jahren, und Gott sei Dank hat der Frauentennisverband Ressourcen - Ressourcen für psychische Gesundheit, Ressourcen für Medientraining. Es gibt Hilfe für diese Kinder.

"Aber wenn man aus einer sehr engen Familie kommt, sehr bescheiden aufgewachsen ist und plötzlich die berühmteste Sportlerin der Welt ist und am meisten Geld und Trophäen gewonnen hat, dann verändert sich das Leben, und das kann auch ziemlich verheerend sein."

Die Verbesserung der Beziehungen zwischen Spielern und Medien liegt im Interesse aller, meint Evert.

"Ich denke, dass alle über eine Lösung sprechen müssen, um ein gesundes Umfeld für die Spielerinnen zu schaffen, denn wir sind alle gemeinsam daran interessiert, den Sport zu fördern."

Bewältigung

Am Montag erklärte Osaka in ihrer Erklärung, dass sie sich von den French Open 2021 zurückziehen werde, damit "sich alle wieder auf das Tennis in Paris konzentrieren können", und fügte hinzu, dass sie sich "eine Auszeit vom Tennisplatz nehmen" werde.

Osaka enthüllte, dass sie seit dem Gewinn ihres ersten Grand-Slam-Titels im Jahr 2018 "lange unter Depressionen gelitten" habe.

In der vergangenen Woche hatte Osaka aus Gründen der psychischen Gesundheit in den sozialen Medien gepostet, dass sie während der French Open nicht an Pressekonferenzen teilnehmen würde, in der Hoffnung, dass alle anfallenden Geldstrafen an eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit gehen würden.

Nach ihrem glatten Sieg in der ersten Runde am Sonntag wurde Osaka mit einer Geldstrafe von 15.000 Dollar belegt, weil sie nicht mit den Medien gesprochen hatte, teilte Roland Garros in einer Erklärung mit.

Am Dienstag gaben die Verantwortlichen der vier Grand-Slam-Turniere eine Erklärung ab, in der sie Osaka ihre Unterstützung anboten, sich aber nicht entschuldigten.

Die Verantwortlichen der Australian Open, der French Open, von Wimbledon und der US Open erklärten, sie würden Osaka "Unterstützung und Hilfe" anbieten und gleichzeitig "die Spielerfahrung bei unseren Turnieren weiter verbessern".

Der Umgang mit diesen oft von Männern dominierten Pressekonferenzen - etwas, das Kris Soutar, ein Berater von Tennis Scotland und der Judy Murray Foundation, die von der Mutter von Andy Murray gegründet wurde, als "Aasgeiergrube" bezeichnet - kann für die Spielerinnen einschüchternd sein, vor allem für die Verliererinnen.

Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams verriet nach ihrer Erstrunden-Niederlage gegen die Russin Ekaterina Alexandrova bei den French Open am Dienstag ihr Geheimnis im Umgang mit der Presse.

"Ich weiß, dass jede einzelne Person, die mir eine Frage stellt, nicht so gut spielen kann wie ich und es auch nie kann", sagte die 40-jährige Williams.

"Egal, was man sagt oder schreibt, man wird mir nie eine Kerze anzünden können. Das ist meine Art, damit umzugehen. Aber jeder Mensch geht anders damit um."

Am Dienstag äußerte auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic seine Unterstützung für Osaka.

"Ich unterstütze sie, ich denke, sie war sehr mutig, das zu tun", sagte er. "Es tut mir wirklich leid, dass sie so viel Schmerz und seelisches Leid durchmacht, wie ich gehört habe.

"Ich muss sagen, das war eine sehr mutige Entscheidung von ihr. Aber sie weiß, wie sie sich am besten fühlt, und wenn sie eine Auszeit braucht, um nachzudenken und sich zu erholen, dann ist es das, was sie tun musste, und ich respektiere das voll und ganz. Und ich hoffe, dass sie stark zurückkommen wird."

Sheena McKenzie und Kevin Dotson haben zu diesem Bericht beigetragen.

