Naomi Osaka erreicht erstes Tennisfinale seit 2021

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin wird nun gegen die neue Nummer 1 der Welt, Iga Swiatek, um den Titel kämpfen. Es wird Osakas erstes Finale seit den Australian Open im vergangenen Jahr sein.

Osaka, die seit ihrer Sportpause um ihre Form kämpft, holte einen Satzrückstand auf und schlug ihre Schweizer Gegnerin in einem unterhaltsamen Halbfinale mit 4:6, 6:3 und 6:4.

"Ich habe nur mit meinen inneren Gedanken gekämpft und versucht zu wissen, dass ich einen Punkt nach dem anderen spielen und mich anpassen muss, wenn es nötig ist, aber ich versuche, mich nicht mit meinen Gedanken zu überwältigen", sagte sie gegenüber Reportern.

"Ich habe das Gefühl, dass ich das Match heute verloren hätte, wenn ich auch nur für den Bruchteil einer Sekunde negativ gewesen wäre.

"Ich muss mich immer wieder aufputschen und ich habe noch nicht so viele Matches gespielt wie viele dieser anderen Spielerinnen, also muss ich einfach weiter lernen."

'So dankbar'

Im vergangenen Monat wurde Osaka in Indian Wells zu Beginn ihres Zweitrundenmatches gegen Veronika Kudermetova von einem Zuschauer beschimpft.

Der Zuschauer schien zu schreien: "Naomi, du bist scheiße!", und Osaka sah erschüttert aus, verlor den ersten Satz mit 0:6 und das Match schließlich in zwei Sätzen.

Osaka hat inzwischen bestätigt, dass sie einen Therapeuten aufgesucht hat, um mit ihrer psychischen Gesundheit zurechtzukommen, nachdem sie im vergangenen Jahr an Depressionen gelitten hatte.

Aber es scheint, dass Osaka jetzt wieder zu ihrem besten Tennis findet und die Chance hat, einen weiteren Titel gegen eine unbekannte Gegnerin zu gewinnen.

Die beiden sind erst ein einziges Mal aufeinandergetroffen, wobei Osaka 2019 in zwei Sätzen gewann. Swiatek hingegen wird am Montag die Nummer 1 der Welt bei den Damen sein, die ihre Siegesserie von 16 Spielen fortsetzen will.

Das Finale wird am Samstag ausgetragen, und Osaka freut sich darauf, wieder auf den Platz zu gehen.

"Mann, ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin gerade so dankbar", tweetete sie. "Ein Hoch auf die Höhen und Tiefen des Lebens, die mich diesen Moment noch mehr schätzen lassen.

"Wir sind zurück in einem Finale, wir sehen uns am Samstag."

Quelle: edition.cnn.com