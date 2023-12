Nahezu vollständige Ausrottung einer lähmenden parasitären Krankheit ist eine der Säulen von Carters Vermächtnis

Carter schien sich fast mehr Sorgen um die Gesundheit der Menschen zu machen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und an einer vernachlässigten Tropenkrankheit namens Guineawurm erkrankt sind.

"Ich möchte, dass der Guineawurm vollständig ausgerottet wird, bevor ich sterbe", sagte er auf der Pressekonferenz. "Ich möchte, dass der letzte Guineawurm stirbt, bevor ich sterbe."

Wie seine Stiftung am Samstag mitteilte, befindet sich der 98-Jährige in einem Hospiz und möchte seine letzten Tage zu Hause im Kreise seiner Familie verbringen - doch im Laufe seines Lebens hat Carter einem zerstörerischen Parasiten, der die Menschen seit Jahrtausenden plagt, fast den Garaus gemacht.

Als er vor ein paar Jahren mit Reportern über seine Arbeit in Nigeria sprach, erinnerte sich der Friedensnobelpreisträger an eine Reise in ein Dorf, in dem es viele Fälle gab.

"Wir waren in einer großen Autokolonne unterwegs", sagte er 2017. "Wir fuhren entlang, und Grundschulkinder hatten ein großes Schild mit der Aufschrift 'Achtung, Guineawurm. Hier kommt Jimmy Carter.' Das war für mich fast so gut wie ein Nobelpreis."

Die Ausrottung ist eine hohe Messlatte. In ihrer fast 75-jährigen Geschichte hat die Weltgesundheitsorganisation nur zwei Krankheiten als vollständig ausgerottet erklärt: Pocken und Rinderpest. Die WHO hält auch zwei der drei Stämme des Poliovirus für ausgerottet.

Der Guineawurm steht möglicherweise kurz davor, sich dieser Liste anzuschließen, sagen Experten.

Mitte der 1980er Jahre, als Carter seine Aufmerksamkeit auf das Problem lenkte, waren etwa 3,5 Millionen Menschen mit dem Parasiten infiziert, doch nach vorläufigen Zahlen des Carter Centers ist die Zahl der Fälle bis 2022 auf nur noch 13 gesunken.

Die Tatsache, dass ein ehemaliger US-Präsident beschlossen hat, sich an die Spitze der Bemühungen zu stellen, die Welt von einem Parasiten zu befreien, der nicht einmal in den USA vorkommt, zeigt, was für eine Führungspersönlichkeit er ist, so sein Team.

"Es ist eine kühne und verblüffende Idee", sagte Emily Staub, Pressevertreterin für Gesundheitsprogramme des Carter Centers. "Ich spreche nicht nur von ihm allein. Ich spreche von einer ganzen Gruppe von Leuten im Carter Center, die beschlossen haben, eine Krankheit auszurotten, gegen die es keinen Impfstoff, keine Immunität und keine Medikamente gibt. Sie ist Tausende von Jahren alt und hat eine Inkubationszeit von einem Jahr. Die Chancen stehen völlig gegen Sie. Und die Menschen, die an der Krankheit leiden, sprechen Tausende von verschiedenen Sprachen, und einige haben noch nie mit Außenstehenden zu tun gehabt.

"Präsident Carter hat sich gleich mit zwei Füßen darauf gestürzt.

Adam Weiss, Leiter des Programms zur Ausrottung des Guineawurms, erzählte, dass er in den 1980er Jahren, bevor er seine Arbeit dort aufnahm, erfuhr, dass die Mitarbeiter des Carter Centers nach Möglichkeiten suchten, bei der Ausrottung der Krankheit zu helfen.

Zu diesem Zeitpunkt war der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen Carters ehemaliger Drogenbeauftragter, Dr. Peter Bourne. Er besuchte das Carter Center, um über Krankheiten zu sprechen, die von verunreinigtem Trinkwasser herrührten, darunter der Guineawurm. Niemand sonst wollte sich mit dem Problem befassen. Viele hielten es für zu entmutigend.

Das Carter Center - dessen Motto lautet: "Frieden schaffen, Krankheiten bekämpfen und Hoffnung schaffen" - beschloss, dass es die Herausforderung des Guinea-Wurms angehen konnte, ohne die Bemühungen anderer zu duplizieren.

"Er erkannte das Ausmaß des Problems und wusste, dass er handeln musste", so Weiss. "Wenn man es einmal gesehen hat, kann man nicht mehr wegsehen.

Auf seinen Reisen in Nigeria und Ghana hatte Carter die Auswirkungen der Krankheit aus erster Hand gesehen. In einem Dorf, das er besuchte, hatte fast jeder einen Guineawurm.

"Ich glaube, wie viele von uns, wenn man mit einem Problem konfrontiert wird und von dessen Ausmaß überwältigt ist, wusste er, dass er keine andere Wahl hatte, als etwas dagegen zu tun", sagte Weiss.

Heimsuchung mit kleinen Drachen

Die Guineawurm-Krankheit ist auch unter dem Namen Dracunculiasis bekannt, was lateinisch für "Krankheit mit kleinen Drachen" steht. Sie wird durch einen Parasiten namens Dracunculus medinensis verursacht, der Menschen und Tiere infiziert, wenn sie ungefiltertes, mit mikroskopisch kleinen Wasserflöhen verunreinigtes Wasser trinken.

Wenn die Wasserflöhe im Menschen oder Tier sterben, setzen sie Wurmlarven frei, die sich durch die Magen- und Darmwand bohren und im Bindegewebe des Bauches leben und sich dort paaren.

Ein trächtiges Wurmweibchen kann nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention bis zu einem Meter lang und so breit wie ein Strang gekochter Spaghetti werden.

Etwa ein Jahr nach der Erstinfektion, wenn es für das Weibchen an der Zeit ist, zu gebären, wandert es an eine Stelle direkt unter der Haut, normalerweise an den Beinen oder Füßen. Es bildet sich eine Blase, die aufplatzt, und der Wurm kommt langsam heraus, was starke Schmerzen verursacht.

Viele Menschen versuchen, ihre Schmerzen zu lindern, indem sie die Blase in Wasser einweichen. Doch wenn der Wurm mit Wasser in Berührung kommt, setzt er Millionen von Larven frei, die den Zyklus erneut beginnen. Stattdessen müssen sie die Menschen darüber aufklären, wie sich die Parasiten verbreiten, und sie darauf hinweisen, dass sie ihr Trinkwasser sauber halten müssen.

Der Parasit war schon im alten Ägypten ein Problem für die Menschen. In den 1700er Jahren fanden Archäologen in Manchester einen verkalkten Wurm in einer Teenager-Mumie, deren Füße und Unterschenkel amputiert worden waren, möglicherweise im Zusammenhang mit der Infektion. Einige Wissenschaftler glauben, dass die alten Israeliten, als sie in Numeri 21:6 beschrieben, dass sie von "feurigen Schlangen" verfolgt wurden, die der Herr geschickt hatte, in Wirklichkeit den Guineawurm beschrieben.

Neben dem schmerzhaften Auftreten des Wurms kann der Guineawurm Fieber und Schwellungen verursachen. Eine Person kann auch eine Sekundärinfektion wie Sepsis oder Infektionen entwickeln, die die Gelenke verformen oder blockieren können. Nach Angaben der CDC können die Behinderungen manchmal dauerhaft sein.

Es gibt keine spezielle Behandlung für den Guineawurm. Die Menschen wenden immer noch die gleiche Technik an, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt: Sie wickeln den Wurm um ein kleines Stäbchen oder ein Stück Gaze, wenn er herauskommt. Es kann sein, dass der Wurm in ein paar Tagen herauskommt, aber es dauert oft Wochen, bis er vollständig herauskommt, und die Person, die ihn entfernt, muss darauf achten, dass er nicht bricht und eine weitere Infektion verursacht.

Die Krankheit ist sehr störend und stellt eine erhebliche finanzielle Belastung dar, da die Betroffenen nicht arbeiten können, während der Wurm ausbricht. Und da es keine Immunität gegen den Parasiten gibt, können sie sich mehr als einmal anstecken.

Eine tatkräftige Führungskraft

Seit den 80er Jahren arbeitet Carter mit privaten und öffentlichen Partnern zusammen, um die Ausrottung der Krankheit zu unterstützen. Er hat mit lokalen Führungskräften, Präsidenten, Gesundheitsministerien und internationalen gemeinnützigen Organisationen wie der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und Gesundheitsorganisationen wie der WHO und dem CDC zusammengearbeitet.

Neben der Beschaffung von Geld und der Sensibilisierung für die Problematik richtete das Carter Center dörfliche Überwachungssysteme ein, klärte die Öffentlichkeit über die Ausbreitung des Parasiten auf, verteilte Larvizide, unterstützte den Bau sauberer neuer Brunnen und verteilte Wasserfilter aus Stoff.

Die Filter waren das Ergebnis eines Mittagessens, das Carter 1989 mit dem Seagram's-Likör-Erben Edgar Bronfman einnahm. Carter benutzte eine Serviette, um zu erklären, wie man das Wasser sicherer machen kann. Bronfman, der einen großen Teil des Chemieunternehmens DuPont besaß, ließ Wissenschaftler ein Material entwickeln, das das Wasser filtern konnte.

Carter war bei dem Guineawurm-Programm nie ein Aushängeschild, so Weiss. Er war von Anfang an und bis weit in seine frühen 90er Jahre hinein sehr aktiv. Er konnte drei Tage hintereinander achtstündige Sitzungen mit lokalen Interessenvertretern leiten und war immer noch motiviert, die nächste Aufgabe zu übernehmen.

"Ich bin 41, und ich war müde", sagte Weiss. "Aber dann hörte er nicht mehr auf. Er trat bei Jon Stewart auf, nahm einen Pfeifenfilter, hielt ihn hoch und sprach über den Guineawurm, und dann sprach er mit dem britischen Oberhaus und bat sie um Hilfe und erklärte, dass wir Großes erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und unsere technischen und finanziellen Ressourcen zusammenlegen. Dazu braucht es einen besonderen Menschen."

Carters Reisen in die betroffenen Gebiete waren ebenfalls hilfreich. Nach seinem Besuch, bei dem er mit Ugandas Präsident Yoweri Museveni über die Krankheit sprach, arbeitete das Programm des Zentrums mit den Einheimischen zusammen, um nach Fällen zu suchen. Es wurden Ausschüsse gebildet, um die Bemühungen zu koordinieren, neue Brunnen gebohrt und Larvizide und DuPont-Filter verteilt. Sie arbeiteten auch mit örtlichen Senioren zusammen , die die örtlichen Teiche bewachten, um sicherzustellen, dass niemand das Wasser verunreinigte, und Wasser für die Erkrankten holten.

"Diese Teich- oder Dammwächter sind großartig, und sie können dann die Leute aufklären, wenn sie vorbeikommen, und ihnen erklären, warum sie nicht ins Wasser gehen sollten, und auch Filter verteilen", sagte Weiss.

Cater handelte 1995 sogar einen viermonatigen "Guineawurm-Waffenstillstand" im sudanesischen Bürgerkrieg aus, der es den Gesundheitshelfern ermöglichte, fast 2.000 Dörfer mit Krankheitsfällen zu erreichen. Die Mitarbeiter verteilten Hunderttausende von Stofffiltern und Millionen von Strohfiltern, genug für jeden Menschen im Sudan. Und es hat funktioniert. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit im Jahr 2011 gab es im Südsudan null registrierte Fälle bei Menschen und nur einen einzigen Fall bei Tieren. Im Jahr 2022 waren es nur noch eine Handvoll Fälle.

Millionen von Fällen abgewendet

"Vernachlässigte Tropenkrankheiten heißen nicht umsonst vernachlässigte Tropenkrankheiten", sagt Dr. Kimberly Paul, außerordentliche Professorin für Genetik und Biochemie an der Clemson University, deren Forschung sich auf eine andere Tropenkrankheit konzentriert: Trypanosomiasis, die afrikanische Schlafkrankheit. "Vernachlässigte Tropenkrankheiten sind in den Ländern, in denen sie endemisch sind, verheerend, aber die Außenwelt weiß kaum etwas über sie. Und es gibt dort keinen wirtschaftlichen Markt für die Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen.

"Eine Krankheit wirklich vollständig auszurotten, ist eine große Herausforderung", fügte sie hinzu. "Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass sie es überhaupt versuchen, anstatt einfach zu sagen: 'Oh nein, das können wir auf keinen Fall schaffen'. "

Es wird schwierig sein, die letzten verbleibenden Guineawurm-Fälle zu finden, sagte Paul, und erfordert "eine Menge detektivische Kleinarbeit." Wenn in einem Dorf seit Jahren kein Fall mehr aufgetreten ist, könnten die Einwohner versucht sein, zu den alten Methoden zurückzukehren. "Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Weile an der Grenze zur Ausrottung stehen werden", sagt sie, aber sie ist zuversichtlich.

"Jeder hat ein Leben in Würde verdient", sagte Paul. "Ich habe gelernt, wie zersetzend diese Infektionskrankheiten sind, weil sie den Kreislauf der Armut verstärken und diese Länder am Boden halten. Diese Bemühungen sind wichtig."

Carters Bemühungen haben nach Angaben des Carter Centers dazu beigetragen, die Krankheit in 17 Ländern auszurotten und mindestens 80 Millionen Fälle unter den ärmsten und am stärksten vernachlässigten Menschen der Welt" zu verhindern.

Die WHO hat inzwischen 200 Länder, Gebiete und Territorien als frei von der Guineawurm-Krankheit zertifiziert. Um zertifiziert zu werden, muss das Land keine Fälle von Übertragung melden und die Krankheit mindestens drei Jahre in Folge überwachen. Der Sudan befindet sich in der Vorzertifizierungsphase, so dass nur sechs Länder noch nicht als seuchenfrei zertifiziert wurden.

Laut Mark Suzman, CEO der Bill & Melinda Gates Foundation, hat die Kampagne Auswirkungen auf die Bekämpfung verschiedener Krankheiten gehabt.

Erhalten Sie den wöchentlichen Newsletter von CNN Health

Melden Sie sich hier an, um jedenDienstagThe Results Are In mit Dr. Sanjay Guptaevom CNN Health-Teamzu erhalten.

"Präsident Carter hat nie aufgehört, Leben zum Besseren zu verändern", schrieb Suzman in einer E-Mail an CNN. "Sein Mitgefühl und sein heldenhafter Geist haben die Führungskräfte und Mitarbeiter der Gates Foundation über die Jahre hinweg inspiriert. Wir sind stolz darauf, mit ihm und dem Carter Center zusammengearbeitet zu haben, um die Belastung durch vernachlässigte Tropenkrankheiten zu verringern und zu beseitigen und so die Gesundheit und das Leben derjenigen zu verbessern, die in größter Armut leben."

Teammitglieder wie Weiss haben beobachtet, wie Carters Bemühungen, mit lokalen Führern in Afrika zusammenzuarbeiten, um den Guineawurm auszurotten, zu dauerhaften Regierungsstrukturen in Ländern wie dem Südsudan geführt haben.

Die Kampagne diente der Ausrottung der Krankheit, so Weiss, aber Carters Arbeit hinterlässt ein breiteres Erbe.

"Es ist einfach erstaunlich, dass Präsident Carter mit seiner Einberufungskraft und all den großartigen Menschen, die er im Laufe der Jahre zusammengebracht hat, Menschenrechte, Sicherheit und Führungsmöglichkeiten zusammengebracht hat", sagte Weiss. "Wenn er sich an den Tisch setzt, verstehen die Menschen, dass sie Verantwortung übernehmen und zusammenarbeiten müssen, und das bringt Verantwortlichkeit, und gemeinsam sind die Menschen motiviert, es besser zu machen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com