Nadal, Djokovic und Murray kritisieren Wimbledon-Entscheidung, russische und weißrussische Sportler zu sperren

Wimbledon begründete seine Haltung damit, dass es "die Propagandamaschine des russischen Regimes nicht unterstützen" wolle.

Rafael Nadal, Andy Murray und Novak Djokovic, die zusammen 10 Wimbledon-Titel gewonnen haben, haben sich jedoch dem Widerstand der ATP und der WTA gegen das Verbot angeschlossen.

"Ich denke, es ist sehr unfair gegenüber meinen russischen Tenniskollegen", sagte Nadal am Sonntag auf einer Pressekonferenz vor den Madrid Open. "Es ist nicht ihre Schuld, was in diesem Moment mit dem Krieg passiert.

"Es tut mir leid für sie, Wimbledon hat einfach seine Entscheidung getroffen ... die Regierung hat sie nicht gezwungen, es zu tun. Mal sehen, was in den nächsten Wochen passiert, ob die Spieler in dieser Hinsicht irgendeine Entscheidung treffen werden."

Die ukrainischen Spieler haben das Verbot von Wimbledon weitgehend unterstützt, und Sergiy Stakhovsky - der Anfang des Jahres zurücktrat und seitdem der ukrainischen Armee beigetreten ist, um sein Heimatland zu verteidigen - verurteilte Nadals Haltung.

"@RafaelNadal wir haben zusammen gespielt ... wir haben gegeneinander auf der Tour gespielt", schrieb Stakhovsky auf Twitter.

"Bitte sag mir, wie es fair ist, dass ukrainische Spieler nicht nach Hause zurückkehren können? Wie kann es fair sein, dass ukrainische Kinder kein Tennis spielen können? Wie kann es fair sein, dass Ukrainer sterben?"

Die Entscheidung des All England Lawn Tennis Club (AETLC) ist das erste Mal, dass russische und weißrussische Spieler nach dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine von einer Elite-Tennisveranstaltung ausgeschlossen werden.

Mehrere hochkarätige Spieler, darunter die Nummer 2 der Weltrangliste bei den Herren, Daniil Medwedew, und die Nummer 4 der Weltrangliste bei den Damen, Aryna Sabalenka, werden nicht antreten können.

Murray, der sein gesamtes Preisgeld in dieser Saison für humanitäre Hilfe in der Ukraine spendet, sagte, dass er den Plan, russische und weißrussische Spieler aus Wimbledon zu verbannen, "nicht unterstützt", fügte aber hinzu, dass es keine "richtige Antwort" auf die schwierige Situation gebe.

"Ich habe die Richtlinien so verstanden, dass Russen und Weißrussen spielen können, wenn sie eine Erklärung unterschreiben, dass sie gegen den Krieg und das russische Regime sind", sagte er vor Journalisten bei den Madrid Open.

"Ich bin mir nicht sicher, wie wohl ich mich fühlen würde, wenn einem der Spieler oder seinen Familien etwas zustoßen würde.

In den Tagen nach dem Einmarsch in die Ukraine verabschiedete das russische Parlament ein Gesetz, das Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren für die Verbreitung von absichtlich gefälschten" Nachrichten über das Militär vorsieht, was die Risiken für einzelne Russen, die sich gegen den Krieg aussprechen, erheblich erhöht.

Djokovic verwies unterdessen auf seinen Ausschluss von den Australian Open, weil er nicht gegen Covid-19 geimpft war, als er zum zweiten Mal seinen Widerstand gegen das Verbot zum Ausdruck brachte.

"Es ist zwar nicht dasselbe, aber da ich Anfang des Jahres etwas Ähnliches erlebt habe, ist es frustrierend zu wissen, dass man nicht spielen kann", sagte Djokovic.

"Ich stehe immer noch zu meiner Position, dass ich die Entscheidung (in Wimbledon) nicht unterstütze. Ich denke, es ist einfach nicht fair, es ist nicht richtig, aber es ist, wie es ist."

Nach der Kritik aus der Tenniswelt verteidigte der AELTC seine Entscheidung in einer Pressekonferenz letzte Woche.

"Selbst wenn wir Anmeldungen von russischen und weißrussischen Spielern mit schriftlichen Erklärungen akzeptieren würden, würden wir riskieren, dass ihr Erfolg oder ihre Teilnahme in Wimbledon der Propagandamaschinerie des russischen Regimes zugute kommt, was wir nicht akzeptieren können", sagte der Turniervorsitzende Ian Hewitt am Dienstag gegenüber Reportern.

Die Spielerinnen haben noch keine koordinierte Reaktion angekündigt, aber die ATP und die WTA erörtern Berichten zufolge Gegenmaßnahmen, die auch den Entzug von Ranglistenpunkten in Wimbledon umfassen könnten.

In einem Interview mit CNN sprach die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostyuk kürzlich über die psychologischen Auswirkungen der russischen Invasion auf sie.

"Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, was mir sehr hilft. Aber wissen Sie, manchmal geht es so weit, dass die Gedanken, die einem kommen, beängstigend sind", sagte Kostyuk, die sich sehr bewusst ist, wie wichtig es ist, mit ihren Gefühlen umzugehen, und sagt, dass sie mit einem Psychologen zusammenarbeitet.

"Ich möchte die Worte nicht aussprechen, denn Sie können sich denken, was ich damit sagen will.

"Denn an diesem Punkt passieren so viele Dinge, man muss so viel auf einmal ertragen, dass man sagt: Ich kann das nicht mehr ertragen.

"Ich frage mich: Wo ist der Punkt, an dem das alles aufhört? Es hört nie auf, was soll ich jetzt mit meinem Leben machen? Wofür lebe ich?", sagte sie.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com