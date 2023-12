Nadal besiegt Federer und erreicht das 12. Finale der French Open

Das 39. Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Giganten erreichte zwar nicht die Dramatik des Wimbledon-Epos von 2008 oder des Australian-Open-Klassikers von 2017, wird aber wegen einer großen Sache in Erinnerung bleiben: dem Wind.

Die Organisatoren waren sicher erleichtert, dass der Regen, der am Mittwoch für Verwüstung gesorgt hatte, am frühen Freitag nicht wieder auftrat, da einige Prognosen einen weiteren kompletten Ausfall für möglich hielten. Doch Mutter Natur wollte trotzdem eingreifen. Und das tat sie auch.

Während der spannenden Halbfinalspiele der Frauen nieselte es leicht, bevor für die Halbfinalspiele der Männer eine steife Brise aufkam. Die Temperaturen kämpften sich zudem über 17 Grad Celsius (63 Fahrenheit).

Federer und Nadal, die zusammen 37 Majors gewonnen haben, hielten abwechselnd vor dem Aufschlag inne, während ihnen der Wind den Lehm in die Augen blies und der Ball in der Luft tanzte.

"Die Bedingungen da draußen waren heute so hart, so schwierig zu handhaben", sagte Nadal. "Es war der Tag, an dem man einfach fokussiert sein und alle Widrigkeiten akzeptieren musste. That's what I tried to do."

Der siegreiche Spanier wird erst am Samstag erfahren, auf wen er im Finale treffen wird, da das zweite Halbfinale zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und dem Vorjahresfinalisten Dominic Thiem überraschend im dritten Satz abgebrochen wurde, als Thiem gegen den 15-maligen Major-Champion 6:2, 3:6, 3:1 führte. Der Regen kam erneut zu Besuch.

Als das Spiel gegen 18:30 Uhr Ortszeit abgebrochen wurde, hatte der Regen jedoch aufgehört.

Ein verärgerter Djokovic, der zum zweiten Mal in seiner Karriere vier Grand-Slam-Turniere in Folge gewinnen möchte, hatte im ersten Satz eine Unterbrechung der Partie aufgrund der Spielbedingungen beantragt, was ihm jedoch von Supervisor Andreas Egli verwehrt wurde.

Wer auch immer am Ende gewinnt, wird am Sonntag einen erheblichen Nachteil haben, da ihm der übliche freie Tag zwischen dem Halbfinale und dem Finale fehlt, wenn er versucht, Nadal zu entthronen.

Ich bin selbst überrascht

Nadal sagte erst letzte Woche, dass er von einer Insel - Mallorca - stamme und an Wind gewöhnt sei und sich gut an solche windigen Bedingungen anpassen könne. Seine stark gedrehten Grundschläge helfen bei der Kontrolle.

Die Zahlen geben ihm recht, denn der gerade 33 Jahre alt gewordene Federer schlug 33 Winner und machte dabei nur 19 unerzwungene Fehler.

Federer war mit 25 Winnern und 34 unerzwungenen Fehlern keineswegs unterlegen.

Abgesehen vom Wind ist Sand der bevorzugte Belag von Nadal. Bei den French Open gewann er 6:0 gegen seinen 37-jährigen Freund und insgesamt 14:2 auf Sand.

Federers fünf Spiele andauernde Siegesserie gegen Nadal, die bis ins Jahr 2015 zurückreichte, verschwand ebenso wie die sommerlichen Bedingungen in der französischen Hauptstadt am vergangenen Wochenende.

Aber nach einer wahrscheinlichen Pause kann er zumindest anfangen, über den Rasen nachzudenken.

Für den 20-fachen Grand-Slam-Champion war es dennoch eine gelungene Rückkehr zu den French Open, nachdem er die letzten drei Ausgaben verpasst hatte, um sich auf seinen bevorzugten Rasen in Wimbledon vorzubereiten.

"Ich fand, es war ein tolles Turnier", sagte Federer. "Ich habe es wirklich genossen. Die Unterstützung des Publikums hätte nicht besser sein können. Vielleicht war es eines der besten Turniere, die ich in meiner 20-jährigen Karriere bei einem Slam-Turnier erlebt habe.

"Was das Spielen angeht, denke ich, dass ich wirklich gut gespielt habe. Ich glaube, ich habe mich selbst überrascht, wie weit ich in diesem Turnier gekommen bin und wie gut ich eigentlich durchgehend spielen konnte."

Größtes Bedauern

Federer bezeichnete seinen Australian-Open-Sieg gegen Nadal vor zwei Jahren als einen der schönsten Momente seiner Rekordkarriere, und ein Sieg gegen den 11-fachen Champion in Roland Garros hätte dies fast noch getoppt.

Doch dafür musste Federer jede halbe Chance nutzen - wie ein Underdog im Fußball gegen Barcelona oder Manchester City.

Obwohl es im ersten Satz darum ging, mit den Bedingungen zurechtzukommen, begann Federer gut genug, wie er sagte.

Der Champion von 2009 erspielte sich im ersten Spiel einen Breakball. Er konnte ihn nicht nutzen und Nadal gelang sofort das Break zum 2:0.

Obwohl Federer seinen Aufschlag zurückerobern konnte, stellte Nadal seinen Breakvorsprung wieder her, indem er seine sechste Chance zum 3:2 nutzte.

Der zweite Satz war, wie Federer zugab, wirklich seine Chance.

Er führte mit 2:0, drohte, konnte Nadal beim Stand von 4:3 aber nicht breaken, und wurde dann beim Stand von 4:4 von 40:0 gebreakt.

Die winzige Chance auf ein Comeback verpuffte.

"Im zweiten Satz bedauere ich es am meisten, mit dem Wind im Rücken bei 2:0 gebreakt zu werden", sagte Federer. "Wenn ich das vermeiden kann, wird der zweite Satz vielleicht anders verlaufen."

Seinen Namen skandieren

Nadal war nun in vollem Fluss und machte sein Ding.

Er schlug Rückhand-Passierschläge, rollte Vorhandbälle die Linie hinunter und verteidigte gut, wenn Federer angriff.

Federer bezeichnete ihn als einzigartig, obwohl er im Laufe seiner 20-jährigen Karriere viele Spieler kommen und gehen sah.

"Ich wüsste nicht einmal, wen ich suchen müsste, um mit jemandem zu trainieren, der so spielt wie er", sagte Federer.

"Das habe ich während des Matches gedacht. Es ist einfach erstaunlich, wie er aus der Tiefe spielt und dann in der Lage ist, von der Grundlinie hin und her zu springen. Es ist einfach sehr interessant."

Auf seinen Kommentar angesprochen, antwortete Nadal: "Ich finde auch keinen Sparringspartner, der so spielt wie Federer. Es gibt keine zwei Leute wie Federer auf diesem Planeten. Zum Glück, um ehrlich zu sein."

Frustriert, als ein Netzseil einen Volley beim Breakball zum 1:1 beeinträchtigte, schlug Federer einen Ball in den Himmel.

Nadals Kombination aus einem Drop Shot und einem Vorhand-Flick zum Break zum 4:1 im dritten Durchgang ließ einen Großteil des Publikums auf dem Philippe Chatrier in Jubel ausbrechen.

Doch beim zweiten Matchball von Nadal begannen die Zuschauer, Federers Namen zu skandieren, wohl wissend, dass dies sein letzter Auftritt in Roland Garros gewesen sein könnte.

Die Sprechchöre hielten an, als er abreiste, und Federer erklärte gegenüber Reportern, er sei sich nicht sicher, ob er wiederkommen werde.

"Nächstes Jahr, wie bei jedem anderen Turnier auch, weiß ich es nicht. Wir werden sehen, was passiert", sagte er.

Nadal verließ Roland Garros erneut als Sieger.

