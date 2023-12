Nackte, Prüde und Swinger. Hedonismus II passt sich dem Zeitalter der Pandemie an

Auf dem Weg vom Stadthaus, das der Arbeitgeber meines Mannes Javier im von Kokospalmen gesäumten Urlaubsparadies Negril für ihn gemietet hatte, begegneten wir ihnen am Seven Mile Beach vor dem Resort, wo sie vormittags eine Partie Boccia spielten oder zum Nacktbaden ins türkisfarbene Wasser wateten.

Manchmal begegneten wir ihnen, als sie vom Strand aus an Bord eines Schnorchelkatamarans stiegen, ohne auch nur einen Fetzen Kleidung in Sicht.

Das Gejohle, das ich manchmal von den Gästen des Resorts hörte, wenn ich am Strand vorbeikam, während der so genannten Autowäsche" - stellen Sie sich eine Version vor, bei der die Menschen sowohl die Autos als auch die Schrubber sind, und fügen Sie einfach Seife hinzu - hatte den Effekt, dass mein Leben im Vergleich dazu ziemlich gehemmt erschien.

Und einmal, als wir die Nacht im Hedonism II verbrachten, nachdem wir von der Firma meines Mannes während eines Hurrikans in die sichereren Gebäude evakuiert worden waren, war ich als schwangere und selbstbewusste Frau überrascht, wie "normal" alle wirkten, obwohl sie dem Thema des Abends entsprechend als sexy Schulmädchen und freche Schulleiter verkleidet waren. ("Hedo baby?", fragte mich ein freches Schulmädchen in der Buffetschlange und deutete auf meinen siebenmonatigen Babybauch, was das Eis brach und mich zum Lachen brachte).

In der Tat ist Hedonism II - wo das Mantra "Be Wicked for a Week" lautet - kein gewöhnliches Resort. Es ist ein Magnet für Nudisten, Swinger und Sonnenanbeter, die einen entspannten, tropischen Urlaub verbringen möchten, bei dem ein Urteil nicht Teil des Pakets ist, und es ist eines der ältesten und beliebtesten All-inclusive-Resorts auf Jamaika.

Als ich also hörte, dass es am 1. Juli wiedereröffnet wird (das Resort wurde am 21. März geschlossen, als Jamaika seine Grenzen für einreisende Reisende schloss), und das mitten in einer Pandemie, in der soziale Distanzierung zur Norm geworden ist, musste ich wissen, wie das ablaufen würde.

Ich habe Jamaika 2016 verlassen und lebe jetzt in Florida, also konnte ich nicht einfach am Resort vorbeischlendern, um es herauszufinden. Die neuen "Party Safely"-Richtlinien des Hotels sind auf der Website zu finden und beinhalten "Präventivmaßnahmen" wie die "Durchsetzung der vorgeschriebenen sozialen Distanzierung in allen Gemeinschaftsbereichen", "Temperaturmessung mit Infrarotsensoren" und "ständige Hygiene".

Aber ich wollte mehr wissen.

Also sprach ich am Telefon und per E-Mail mit dem Eigentümer von Hedonism II, Harry Lange, der das Hotel 2013 gekauft hatte und vor Ort in Negril war, um herauszufinden, wie der Ort, an dem man eine Woche lang verrucht sein kann, in diesen veränderten Zeiten wiedereröffnet wurde.

Neue Protokolle in einem der ursprünglichen All-inclusive-Resorts in Jamaika

Viele der neuen Maßnahmen des Resorts stehen im Einklang mit den neuen Hotelprotokollen der Pandemie-Ära weltweit.

"Wir geben allen Gästen bei ihrer Ankunft Handdesinfektionsmittel der Marke Hedo und eine Maske mit ins Zimmer", so Lange, 68, ein ehemaliger Fondsmanager, der in Michigan aufgewachsen ist und das Resort zum ersten Mal als Gast besuchte, acht Jahre bevor er es kaufte. Das Resort misst außerdem täglich die Temperatur aller Angestellten und aller Gäste bei ihrer Ankunft, sagte er.

An der Buffetlinie des Hauptrestaurants, die früher zur Selbstbedienung diente, gebe es jetzt Markierungen für den sozialen Abstand auf dem Boden, um sichere Abstände zu gewährleisten, und die Mitarbeiter des Resorts würden den Gästen das Essen auf Tellern servieren.

Die meisten öffentlichen Bereiche des Resorts sind unter freiem Himmel, und Masken sind nur in der Hotellobby und in der Boutique des Resorts erforderlich, sagte er, wo eine Vielzahl von Sexspielzeug und Kostümen zum Verkauf angeboten wird.

Bisher wurden keine Gäste des Hedonism II positiv getestet, während sie sich im Hotel aufhielten, oder sie mussten sich in Quarantäne begeben, so Lange.

"Jeder, mit dem ich gesprochen habe, wurde zu Hause negativ getestet, und einige wurden auch bei der Ankunft am Flughafen getestet. Ich persönlich habe fünf negative Tests gemacht. Jeder hier ist gesundheitsbewusst", sagte Lange.

Das Resort hat 20 Zimmer am Rande des Geländes für Quarantänezwecke zur Verfügung gestellt, sagte er, falls jemand erkrankt oder Symptome hat, während er im Resort ist.

"In der zweiten Junihälfte kamen zweimal Inspektoren der Regierung zu uns und erstellten die Protokolle", sagte Lange. "In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns nicht von den anderen Resorts.

Aber Hedonism II, das 1976 als Negril Beach Village (mit dem Motto "Be hedonistic for a week", so Lange) als eines der ersten All-inclusive-Resorts der Insel eröffnet wurde, unterscheidet sich in einigen bemerkenswerten Punkten von anderen karibischen Standard-Resorts.

Ein tropisches 'Lifestyle'-Resort

Hedonism II ist ein All-inclusive-Hotel mit 280 Zimmern direkt am Meer, das Gäste aus der ganzen Welt anzieht, wobei Amerikaner und Kanadier am stärksten vertreten sind, gefolgt von Europäern, wie Lange erklärt.

"Es ist ein Lifestyle-Resort", sagt Lange und verwendet den bevorzugten Fachausdruck für Swinger oder "einvernehmlich nicht monogam", den Psychology Today als "einen Oberbegriff für Polyamorie, Swinging und verschiedene andere Formen ethisch 'offener' Beziehungen" bezeichnet.

"Wir denken, dass etwa ein Drittel der Gäste sich als Swinger bezeichnen würde, ein Drittel könnte Exhibitionisten oder Voyeure sein und ein Drittel ist es nicht - sie sind eher Nudisten, die sich insgesamt bräunen wollen", so Lange.

Lange, der sich als Swinger bezeichnet und einräumt, dass öffentlicher Sex an Orten wie dem FKK-Poolbereich und einigen anderen sanktionierten Orten für PDA rund um das Resort stattfindet, sagte, dass das Personal des Resorts die Beziehungen zwischen den Gästen nicht überprüft, um sicherzustellen, dass Menschen, die sich gerade erst kennengelernt haben, sich im Zeitalter der sozialen Distanzierung nicht zu nahe kommen.

"Ich war seit dem 11. Juli jeden Tag am Pool und habe keine Paare gesehen, die sich mit Paaren, die sie gerade erst kennengelernt haben, getroffen haben. Natürlich könnten sie auf die Zimmer der anderen gehen", sagte Lange.

Vor der Pandemie kamen die meisten Gäste als Paare in organisierten Gruppen - oft mit Leuten, mit denen sie zuvor in der Anlage Urlaub gemacht hatten. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie haben die meisten Gruppen abgesagt, und die meisten Gäste kommen als einzelnes Paar oder zwei Paare zusammen, so Lange.

"Der meiste Sex findet mit den eigenen Partnern statt", sagte er. "Ich mache mir darüber nicht mehr Sorgen als über Leute, die zusammen tanzen oder eine Poolparty feiern."

Keine Schaumpartys und Autowäschen" mehr

Das Resort hat jedoch viele neue Protokolle - und gestrichene Aktivitäten - in Kraft gesetzt, um die Sicherheit der Gäste und des Personals während der Coronavirus-Pandemie zu gewährleisten. Bestimmte Veranstaltungen, die vor der Pandemie ein Markenzeichen des Resorts waren, wurden in Zeiten von Covid-19 auf Eis gelegt.

Laut Lange finden die regelmäßigen Schaumpartys des Resorts - ausgelassene, schweißtreibende Tanzpartys - wegen der Überfüllung und der räumlichen Enge vorerst nicht mehr statt. Auch die "Autowäsche" sei "keine gute Aktivität zur sozialen Distanzierung", sagte er.

"Wir wollen nicht, dass die Leute gegen ihren Willen in die Nähe von jemandem gedrängt werden", sagte Lange. "Wenn sie also einen Abstand von einem Meter haben wollen, ist das kein Problem.

Menschen, die diesen Lebensstil pflegen, bezeichnen sexuelle Handlungen häufig als "Spiel". Und derzeit ist der Haupt-"Spielraum" von Hedonism II - komplett mit Matratzen und Sofas, einer Glasdusche im exhibitionistischen Stil in der Mitte, einem Spender mit kostenlosen Kondomen in einem Bereich, der "Dungeon" genannt wird, und Fächern, in denen die Gäste ihre Kleidung verstauen können, wenn sie eintreten (Nacktheit ist im Inneren erforderlich, und ein Sicherheitsbeamter stellt sicher, dass nur Paare oder Singles in Begleitung eines Paares eintreten dürfen) - geschlossen, so Lange.

Ein kleinerer, nicht überwachter Spielbereich am Pool, der von den Gästen als "Happening Hut" bezeichnet wird, ist unter freiem Himmel, bietet nur wenigen Personen Platz und bleibt geöffnet, sagte er.

Die hauseigenen Animateure, die alles von Kabarett bis hin zu Fetisch-Shows aufführen, tun dies immer noch, nur mit Masken, die ihre Nasen und Münder bedecken. Und der Nacktpool des Resorts ist immer noch der Ort, an dem sich die Gäste zu Spielen oder Cocktails am Pool treffen.

Markierungen und Protokolle im Resort fördern die soziale Distanzierung, aber es liegt größtenteils an den Gästen, ihren Abstand zu wahren, so Lange.

Auf die Frage, ob er unverantwortlich handele, wenn er enge Kontakte in seinem Resort zulasse und damit möglicherweise das Virus verbreite, sagte Lange, dass Hedonism II die gleichen Sicherheitsprotokolle befolge, die von den staatlichen Inspektoren gefordert werden, wie die anderen Resorts auf Jamaika, und alle Inspektionen bestanden habe. Alle Sitzbereiche sind in sicheren Abständen angeordnet, alle Zimmer haben Kapazitätsgrenzen und es gibt "keine Orte, an denen sich Gruppen von Menschen auf engem Raum aufhalten", sagte er.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sicherer sind als jeder andere Ort, an dem ich in den zwei Monaten, die ich vom 9. Mai bis zum 10. Juli in den USA unterwegs war, gewesen bin", sagte er.

Wie Jamaika in Zeiten von Covid-19 wieder geöffnet wurde

Jamaika hat seine Grenzen am 15. Juni wieder geöffnet, nachdem sie im März geschlossen worden waren, und die jamaikanische Regierung verlangt derzeit von allen potenziellen Besuchern, dass sie sich auf der Website Visit Jamaica für eine obligatorische Reisegenehmigung registrieren.

Die Insel hat vor kurzem ihre Vorschriften für Covid-19-Tests für Einreisende aus Gebieten mit weit verbreiteter Infektion aktualisiert. Seit dem 20. August müssen Reisende ab 12 Jahren aus den Vereinigten Staaten, Brasilien, der Dominikanischen Republik und Mexiko einen negativen Covid-19-PCR-Test eines akkreditierten Labors nachweisen, der innerhalb von 10 Tagen vor der Ankunft auf der Insel durchgeführt wurde, um eine Reisegenehmigung zu erhalten, und den Test bei der Ankunft erneut vorlegen.

Diese Liste kann überprüft und geändert werden. Derzeit müssen Einreisende aus Arizona, Florida, New York und Texas Testergebnisse vorlegen.

An den drei internationalen Flughäfen von Jamaika in Montego Bay, Ocho Rios und Kingston wird bei der Ankunft durch Gesundheitsuntersuchungen, Risikobewertungen und Temperaturkontrollen festgestellt, ob Besucher einen Covid-19-Test vor Ort benötigen oder direkt in ihr Hotel fahren können.

Besucher, die in Hotels und Ferienanlagen innerhalb der beiden von der Regierung ausgewiesenen "Tourismuskorridore" Jamaikas übernachten, müssen für die Dauer ihres Aufenthalts im Hotel bleiben.

"Bei der Wiedereröffnung unserer Tourismusindustrie mussten wir sicherstellen, dass wir dies auf eine Art und Weise tun, die nicht nur für die ankommenden Touristen, sondern für jeden Jamaikaner und insbesondere für die Beschäftigten der Tourismusindustrie sicher ist", sagte Donovan White, Direktor für Tourismus beim Jamaica Tourist Board, in einem Telefoninterview.

Der Tourismus ist Jamaikas Industrie Nr. 1, sagte er, und trägt 9,5 % zum direkten BIP des Landes bei und etwa 34 % indirekt.

"Alle unsere Tourismusprodukte [Hotels, Restaurants, Verkehrsmittel, Attraktionen usw.] mussten vor ihrer Wiedereröffnung nach den Covid-Protokollen bewertet, überprüft und zertifiziert werden", bestätigte White auf die Frage nach Hedonism II. White antwortete nicht direkt auf Fragen zu engen Kontakten in einem Resort, das dafür bekannt ist, Swinger anzuziehen.

"Wir haben ein sehr vielfältiges Tourismusprodukt, und jeder Betreiber in unserem Tourismusbereich ist verpflichtet, unsere nationalen Protokolle für den Tourismus umzusetzen", sagte er. "Sie wurden von mehr als 20 Ländern als Benchmarks entwickelt. Wir konnten sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter in der Branche ordnungsgemäß in den Protokollen geschult sind."

Jamaika hat seit der Wiedereröffnung am 15. Juni mehr als 56.000 internationale Besucher verzeichnet, wie aus den Tourismusdaten hervorgeht, die CNN vorliegen.

Auf der Insel mit einer Bevölkerung von fast drei Millionen Einwohnern gab es insgesamt 14 Covid-Todesfälle und 1.106 bestätigte positive Fälle (Stand: 16. August), so die Zahlen der Johns Hopkins University, die CNN zur Verfolgung von Infektionen verwendet.

Einige Hedonism II-Wiederholungsgäste überdenken ihre Pläne

Um besser zu verstehen, wie Gäste, die einen Besuch des Resorts während der laufenden Pandemie in Erwägung ziehen, ihre Optionen abwägen, trat ich einer geschlossenen Facebook-Gruppe mit fast 15.000 Mitgliedern bei und bat um Einblicke von Personen, die Hedonism II seit der Wiedereröffnung besucht hatten oder demnächst eine Reise planen. Ich habe mit 10 Gästen gesprochen, von denen vier das Resort seit dem 1. Juli besucht haben.

Der allgemeine Konsens der Personen, mit denen ich gesprochen habe und die seit der Wiedereröffnung in der Anlage waren, war, dass sich die Dinge zwar geändert haben, aber dass es den Gästen überlassen bleibt, selbst zu entscheiden, wie sie sicher spielen können, wenn sie das wollen.

"Das Resort stellt Masken der Marke Hedonismus zur Verfügung ... und überall, wo man hinschaut, wird irgendetwas desinfiziert", sagte Mickey Gordon, 44, aus Orlando, Florida. Gordon, der ein Pseudonym verwendet (alle Gäste, mit denen ich sprach, stimmten Pseudonymen oder nur Vornamen zu), war am Eröffnungstag in der Anlage und ist ein Freund von Lange.

Zusammen mit seiner Frau Mallory (auch nicht ihr richtiger Name), 36, ist Gordon Gastgeber eines Podcasts, Casual Swinger (die beiden verbrachten ihre Flitterwochen vor 10 Jahren im Hedonism II und sind "im Lifestyle").

"Es gibt (jetzt) weniger Leute, so dass es einfacher ist, sich sozial abzugrenzen", sagt Gordon und fügt hinzu, dass der Sommer, die Hurrikan-Saison in der Karibik, typischerweise Nebensaison ist.

"Wenn das Resort voll ist, wird es einige einzigartige Herausforderungen geben", sagte er. "Es wird wirklich schwer sein, die Leute auseinander zu treiben.

Lange sagte, dass die Auslastung des Resorts Anfang August bei etwa 30 % lag, aber bis Oktober auf 80 % ansteigen könnte.

Cheryl, 59, eine Massagetherapeutin aus dem pazifischen Nordwesten, erzählte mir, dass sie plant, das Resort im Dezember erneut zu besuchen, und zwar mit einem Mann, den sie letztes Jahr während ihres ersten Besuchs im Hedonism II kennengelernt hat.

Und obwohl sie sagt, dass sie sich mit der Nacktheit und dem öffentlichen Sex, die im Resort üblich sind, sehr wohl fühlt, sagt Cheryl, dass sie "nicht unbesorgt über die Auswirkungen eines Urlaubs inmitten einer Pandemie" ist.

"Ich trage eine Maske und bin seit Anfang März ziemlich rigide, was die soziale Isolation angeht. In ein Flugzeug zu steigen und in ein anderes Land zu reisen, liegt also weit außerhalb meiner derzeitigen Komfortzone", sagte sie. "Meine größte Sorge gilt der Gesundheit von Jamaikanern. Ich möchte nicht möglicherweise Covid-19 einschleppen, um eine Woche in Hedo zu verbringen.

Einige Besucher wollen mehr Sicherheit, bevor sie "mit anderen spielen

Viele der Stammgäste des Resorts, mit denen ich in Kontakt stand - ob sie nun dem Lebensstil angehören, Nudisten sind oder einfach nur eine andere Art von Tropenurlaub suchen - sagten mir, dass die vorurteilsfreie Umgebung und die Vielfalt der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sie dazu verleitet, einen Urlaub in Hedonism II in Betracht zu ziehen, selbst während einer weltweiten Pandemie.

Es stellte sich heraus, dass die transformativsten Momente, die sie erlebten, selten etwas mit Sex zu tun hatten - sondern vor allem damit, dass die Menschen sich selbst und andere genau so akzeptierten, wie sie sind, und dabei vielleicht auch ihre eigenen persönlichen Grenzen ein wenig überschritten.

Ehemalige Gäste erzählten von den guten Freunden, die sie im Urlaub kennengelernt hatten und zu denen sie noch viele Jahre später Kontakt halten.

"Ich habe Studenten, Hausmeister, Techniker, Lehrer und einen Vizepräsidenten eines großen Unternehmens kennengelernt", sagt Brent, ein Unternehmer aus Ottawa, der Anfang 40 ist und mit seiner Frau bereits neun Mal in diesem Resort war.

Was die nächste Reise des Paares betrifft, so sagte Brent: "Wir warten mit der Buchung, bis wir uns mit den Protokollen in Bezug auf Tests, Rückverfolgung und Durchsetzung sicher fühlen."

"Wenn wir uns mit diesen drei Parametern einigermaßen sicher fühlen, dann würden wir wahrscheinlich buchen und uns sicher fühlen, mit anderen zu spielen", sagte er. "Wenn wir uns jedoch nicht sicher sind, haben wir beschlossen, zu warten.

Genauer gesagt, würde er gerne Tests mit sofortigen Ergebnissen sehen, "um in Jamaika anzukommen und wieder in den Ferienort zu kommen", oder eine "brauchbare Behandlung und/oder einen Impfstoff", der die Risiken des Virus erheblich reduziert.

Gedämpfte Party-Stimmung

Für einen Gast, der das Resort vor kurzem verlassen hat, ist die gute Stimmung, für die Hedo bekannt ist, zwar immer noch vorhanden, aber auf eine gedämpftere Art und Weise.

Das meiste "Spielen" fand in den Gästezimmern oder im Nackt-Whirlpool spät in der Nacht statt, sagte Jim, ein Gast aus Pennsylvania, der 31 Tage lang blieb.

"Die Leute sind spielerisch und diskret", sagte er. "Es ist weniger überfüllt. Alle Angestellten tragen Masken".

Lange sagte, er wolle den Gästen, die den vollen Preis zahlen, auch in Zeiten der Pandemie "das volle Hedo-Erlebnis" bieten.

Aber einige Gäste werden mit ihrem Besuch warten, bis die Dinge wieder einigermaßen normal sind.

Kim, 59, die ein eigenes Unternehmen in Wisconsin betreibt, hat den Ferienort bereits 26 Mal besucht, aber sie und ihr Mann verschieben ihre für Oktober geplante Reise auf 2021. Sie möchte nicht im Flugzeug krank werden oder bei der Ankunft in Jamaika abgewiesen werden, und viele der Freunde, die das Paar normalerweise im Resort trifft, haben abgesagt.

Kim besuchte Hedonism II zum ersten Mal im Jahr 2000, als sie eine Überraschungsreise über SuperClubs (eine Sammlung von All-inclusive-Resorts in der Karibik, die einst eine Beteiligung an Hedonism II besaß) gewann.

Sie erfuhr erst bei ihrer Ankunft in Jamaika, wo sie wohnen würde, sagte sie.

"Mein Mann war aufgeregt wegen all der Geschichten, und ich dachte, meine Ehe sei am Ende", erinnert sie sich, die sich selbst als ein "sehr starkes, katholisches Mädchen" bezeichnet.

Sie fügte hinzu, dass sie auf der prüden Seite des Hedonismus II bleibt und nicht "spielt", aber jedes Mal eine Menge neuer Freunde findet.

Für Kim ist es eine "schwer zu erklärende Freiheit", die sie immer wieder zurückkehren lässt.

"Es ist die Freiheit zu entscheiden, was man will, und nicht, was von einem erwartet wird.

Terry Ward ist freiberufliche Schriftstellerin in Florida und wurde einmal während eines Hurrikans nach Hedonism II evakuiert. Mehr über ihre Arbeit finden Sie unter terry-ward.com.

