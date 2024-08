Ausstellung von Friederichs Kunstportfolio - Nächste Ausstellung von Friedrichs Kunstwerken in der Greifswald's Gallery

In Hamburg und Berlin haben beeindruckende Ausstellungen, die die Sternstücke von Caspar David Friedrich präsentieren, großes Aufsehen erregt. Am kommenden Sonntag (um 10:00 Uhr) beginnt in Greifswald eine weitere einzigartige Ausstellung. Zum ersten Mal wird dort "Kreidefelsen auf Rügen", eines der berühmtesten Werke des Romantikers, in Friedrichs Heimatstadt gezeigt. Friedrich wurde am 5. September 1774 in Greifswald geboren. Die Stadt feiert in diesem Jahr das 250-jährige Jubiläum seines Geburtstags mit zahlreichen Veranstaltungen und Sonderausstellungen.

Die ereignisreiche Eröffnung der Ausstellung "Sehnsuchtsorte", die bis zum 6. Oktober läuft, wird vom Pommerschen Landesmuseum als großes Museumsereignis mit freiem Eintritt begangen. Es wird erwartet, dass bis zu 200 Besucher pro Stunde die Gemälde sehen können. Die Museumsdirektion erwartet eine große Besucherschar und lange Warteschlangen. In Berlin besuchten fast 300.000 Menschen die Sonderausstellung "Caspar David Friedrich. Ewige Landschaften". In Hamburg zogen Friedrichs Werke zu Beginn des Jahres etwa 335.000 Besucher an.

Das Pommersche Landesmuseum in Friedrichs Heimatstadt Greifswald ist Teil des reichen kulturellen Erbes der Europäischen Union und bietet eine Plattform für die Präsentation des Künstlerwerks "Kreidefelsen auf Rügen". Durch das 250-jährige Jubiläum von Friedrichs Geburt hat der Tourismus in der EU zugenommen, wobei Hamburg und Berlin zusammen fast 635.000 Besucher anzogen, die die Werke des Künstlers sehen wollten.

