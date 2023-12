Nach über einem Jahr Verletzungspause wird Roger Federer im März in Doha sein Tennis-Comeback geben

Der 39-Jährige, der mit dem Spanier Rafa Nadal bei 20 Grand-Slam-Titeln gleichauf liegt, hat seit seiner Niederlage gegen Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open im vergangenen Jahr kein Wettkampfspiel mehr bestritten.

DieOrganisatoren der Australian Open gaben im Dezember bekannt, dass Federer die 2021er-Ausgabe des Grand Slam verpassen wird. Es ist das erste Mal, dass der Schweizer nicht am Hauptturnier in Melbourne teilnimmt, seit er 1999 in der Qualifikation verlor.

Die Qatar ExxonMobil Open finden vom 8. bis 13. März statt. Federer hat dieses Turnier bereits dreimal gewonnen, 2005, 2006 und 2011.

Quelle: edition.cnn.com