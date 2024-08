Nach mehr als vier Jahrzehnten führt DNA-Beweis zu einer Festnahme wegen Mordes an einem Krankenschüler.

Diese Situation verlief nicht wie geplant. Stattdessen stieg jemand aus einem Auto aus, griff sie und fuhr mit ihr davon.

Ihre leblose Leiche wurde am nächsten Morgen entdeckt. Die Behörden erklärten, dass sie sexueller Gewalt, Strangulation und Schusswunden ausgesetzt war - und ihre Jagd nach ihrem Mörder begann.

45 Jahre nach diesem ungelösten Fall gab es eine wichtige Entwicklung: Die Polizei nahm einen 78-jährigen Mann fest, dessen genetisches Material mit Beweisen aus der Autopsie übereinstimmte, wie die Polizei Austin, Texas, in einer Pressemitteilung mitteilte.

Das Bezirksgericht von Austin erließ am Mittwoch einen Haftbefehl gegen Deck Brewer Jr. und beschuldigte ihn des Mordes im Zusammenhang mit Wolfes Tod. Das Massachusetts Department of Corrections hielt ihn bereits wegen anderer Vergehen fest.

Der Wendepunkt kam durch die DNA-Analyse, wie es in dem Polizeibericht heißt.

Der Tag, an dem sie die Krankenschwesternschule begann

Wolfe begann am 9. Januar 1980 an der University of Texas at Austin die Ausbildung zur Krankenschwester, wie es in den Polizeiakten heißt. Gegen 22 Uhr, auf dem Weg zu einem Freund, wurde sie etwa einen Block von ihrem Wohnort entfernt entführt.

Ein Zeuge erzählte der Polizei, dass ein Auto anhielt, der Fahrer ausstieg, Wolfe festhielt, ihren Kopf mit einer Jacke bedeckte und sie in das Auto zwang. Die Beifahrertür öffnete sich, aber der Zeuge konnte nicht sagen, was der Beifahrer während der Entführung tat. Der Zeuge beschrieb das Auto als einen 1970er Dodge Polara.

Wolfes Leiche wurde am nächsten Morgen in einer Gasse in Austin entdeckt. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass sie sexueller Gewalt, Strangulation und Schusswunden ausgesetzt war. Forensische Tests ergaben DNA-Beweise am Tatort.

"Innerhalb des ersten Jahres der Untersuchung verfolgten APD-Ermittler zahlreiche Spuren, untersuchten und verfolgten Autos, die der Augenzeugenbeschreibung entsprachen, identifizierten über 40 Personen von Interesse und verhörten mindestens sechs Verdächtige, einige sogar in New York State", hieß es in der Polizeimeldung.

Im April 2023 übergaben Ermittler der APD Cold Case Unit DNA-Beweise aus der sexuellen Gewalt an das Texas DPS Crime Laboratory. In diesem Jahr erfuhren die Polizei von einem möglichen Treffer im Combined DNA Index System (CODIS) von überführten Straftätern, ungelösten Tatorten und vermissten Personen.

Sie beschafften eine DNA-Probe von Brewer, der zugab, zum Zeitpunkt des Verbrechens in Austin gewesen zu sein.

"Brewer erklärte sein Recht auf einen Anwalt, nachdem er informiert wurde, dass seine DNA am Tatort eines Mordes gefunden wurde", hieß es in der Polizeimeldung.

"Aufgrund der gesamten Untersuchung bis dato fand das Bezirksgericht von Austin ausreichende Beweise, um einen Haftbefehl gegen Deck Brewer Jr. wegen des Mordes an Susan Leigh Wolfe auszustellen", fügte sie hinzu.

Bislang liegen keine Details über Brewers Anhörung und seine Rechtsvertretung vor.

Fortschritte in der DNA-Technologie

Ein Cold-Case-Analyst sprach mit der CNN-Tochtergesellschaft KEYE-TV über die technischen Fortschritte in der DNA, die es ermöglicht haben, dass in den letzten Jahrzehnten viele Cold Cases gelöst werden konnten.

Es ist möglich, dass initially nicht genügend DNA zur Verfügung stand, sagte Michael Arntfield von der Western University in Ontario, Kanada.

"Bis vor kurzem, mit Verbesserungen in der DNA-Technologie, war eine beträchtliche Menge an DNA erforderlich, um in das System hochgeladen zu werden", sagte er.

