- Nach einer Reihe von Einbrüchen in Berlin haben die Strafverfolgungsbehörden zwei mögliche Täter festgenommen.

Nach einer Reihe von Einbrüchen in Berlin nahmen Polizeibeamte zwei Personen fest und durchsuchten deren Wohnungen. Die festgenommenen Personen, beide 19 und 21 Jahre alt, werden verdächtigt, verschiedene Orte in der Stadt ins Visier genommen zu haben, darunter einen Spätladen, eine Tankstelle, einen Lebensmittelgroßhändler und einen privaten Geldwechselautomaten, wie die Polizei und Justizbehörden mitteilen.

Die Ermittler verdächtigen die Männer, seit Mitte Juli sieben Einbrüche begangen zu haben. Dabei sollen die Verdächtigen ein Machete, ein Messer und eine Airsoft-Waffe verwendet haben und zwei Personen verletzt haben.

Es wird angenommen, dass das Duo am Vortag einen Einbruch in einem Spätladen in Friedrichshain begangen hat. Anschließend durchsuchten Polizei die Wohnungen der Verdächtigen in Wedding und Dahlem und fanden dort Diebesgut, eine bei der Straftat verwendete Waffe und Kleidung, die während des Einbruchs getragen wurde.

Die mutmaßlichen Einbrecher sollen heute einem Richter vorgeführt werden, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mitteilt. Der Richter wird die bereits erlassenen Haftbefehle bekanntgeben und entscheiden, ob die jungen Männer in Haft bleiben werden.

Die Verdächtigen wurden ursprünglich von der Polizei festgenommen, nachdem es in der Stadt eine Serie von Einbrüchen gegeben hatte. Wegen der Schwere der Verletzungen, die zwei Personen dabei erlitten haben, beantragt die Polizei nun, die Individuals in Haft zu behalten.

