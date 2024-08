- Nach einer langen Abwesenheit von 17 Jahren gewinnt Kali Rocha wieder an Bedeutung.

Die langlaufende US-Serie "Grey's Anatomy", die seit 2005 läuft, hat bewiesen, dass Charaktere, die die Show verlassen, nicht wirklich in Vergessenheit geraten. Doch die kommende Staffel wird dieses Konzept auf die nächste Stufe heben, da die US-Schauspielerin Kali Rocha (52) ihre Rolle als Sydney Heron 17 Jahre nach ihrem letzten Auftritt in der beliebten ABC-Medien-Dramaserie wiederaufleben lässt.

In einer seltenen Rückkehr eines Charakters zu einer laufenden Serie wird Rocha in drei Episoden der 21. Staffel zu sehen sein. Laut "Deadline" könnte dies möglicherweise auf ein Wiedersehen zwischen Sydney und Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson, 54) hinweisen. Darüber hinaus werden die Fans einen Einblick in Sydneys Leben in den vergangenen 20 Jahren erhalten, seit sie die Show verlassen hat.

Die Rückkehr von Sydney Heron als wiederkehrender Charakter

Sydney Heron wurde in der 15. Episode der zweiten Staffel als lebhafter vierter Jahrgang-Assistent eingeführt, der Miranda Bailey während ihrer Babypause vertrat. Beide betreuten die Praktikanten.

Rocha tauchte in der folgenden Staffel in fünf Episoden wieder auf und kehrte für weitere zwei Episoden in der vierten Staffel zurück und hatte ihren letzten Gastauftritt in der Serie in der Episode 8, die im November 2007 ausgestrahlt wurde.

Sydney fand sofort Anklang bei den Praktikanten dank ihrer unermüdlichen Optimismus und ihrer "Heile durch Liebe"-Philosophie, die sie nach einem Nervenzusammenbruch aufgrund des Verlusts eines Patienten und einer kurzen Pause in der Medizin annahm.

Anschließend bewarb sie sich erfolglos um den Posten des Chefarztes gegen Dr. Calliope "Callie" Iphigenia Torres (Sara Ramirez, 48) und Bailey und hatte sogar ein Date mit Dr. Derek Christopher Shepherd (Patrick Dempsey, 58). Schließlich erkannte sie jedoch, dass ihre Persönlichkeiten nicht zusammenpassten.

"Grey's Anatomy" und seine Tradition des Zurückkehrens

Es ist eine langjährige Tradition bei "Grey's Anatomy", dass bekannte Gesichter nach Jahren in Grey Sloan wieder auftauchen und den Zuschauern einen Einblick in ihr persönliches und berufliches Leben geben.

Die US-Schauspielerin Kate Walsh (56) kehrte in der 18. Staffel zurück, zehn Jahre nachdem ihre Figur Dr. Addison Adrianne Forbes Montgomery das letzte Mal zu sehen war.

In der vorherigen Staffel übernahm die Schauspielerin Jessica Capshaw (48) wieder ihre Rolle als Dr. Arizona Robbins nach einer fünfjährigen Pause.

Der Schauspieler Scott Speedman (48) wurde in der 19. Staffel ein regelmäßiges Ensemblemitglied, etwa dreiinhalb Jahre nach seinem Debüt als Dr. Nick Marsh in einer einzelnen Episode. Er ist seit zwei Staffeln in wiederkehrenden Rollen zu sehen und wird in der kommenden Staffel weitere Episoden haben.

Nach einer längeren Abwesenheit kehrt Kali Rochas Charakter Sydney Heron in die Welt von "Grey's Anatomy" zurück und bringt eine aufregende Wendung in die 21. Staffel. Diese Rückkehr wird Licht auf die Lebensentwicklungen von Sydney in den letzten 20 Jahren werfen und die Fans, die sehnsüchtig auf ihre Rückkehr gewartet haben, faszinieren.

