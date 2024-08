- Nach der Wahl in Thüringen fordert Ökopolitiker dringend Maßnahmen

Madeleine Henfling, potenzielle Spitzenkandidatin der Grünen in Thüringen, erwartet, dass die AfD nach der Landtagswahl versuchen wird, die Regierungsbildung zu stören. Im Falle von schwerwiegenden Turbulenzen glaubt Henfling, dass die AfD die Situation ausnutzen könnte, um Rivalen beiseite zu schieben, sich in entscheidungsrelevante Prozesse einzuschalten und ultimately eine direkte Wahl des Landespremiers anzustreben. Nach ihrer Meinung könnte die AfD begierig auf eine unmittelbare direkte Wahl des Landespremiers sein.

Laut der Thüringer Verfassung soll innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl der neue Landtag eingerichtet werden. Henfling betont die Bedeutung dieses Zeitraums als kritische Phase.

Nach der Einrichtung des neuen Landtags ist eine direkte Wahl des Landespremiers möglich. Im dritten Wahlgang gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen ohne absolute Mehrheit.

Es besteht die Besorgnis, dass Björn Höcke, der AfD-Landesvorsitzende in Thüringen, kandidieren könnte, wenn die AfD bei der Landtagswahl die stärkste Partei wird. Nach Umfragen führt die als extremistisch etikettierte AfD die Umfragen seit mehreren Monaten an.

Georg Maier, Spitzenkandidat der SPD, teilt ebenfalls Bedenken regarding einer schwierigen Regierungsbildung. Maier glaubt, dass die AfD Unruhen auslösen wird, indem sie eine frühe direkte Wahl des Landespremiers oder Ähnliches fordert, um Koalitionsverhandlungen zu stören. Er betont, dass dies ihre Strategie sei, um die Demokratie von innen anzugreifen.

Voigt legt Bedingungen für Kandidatur fest

Mario Voigt, potenzieller CDU-Kandidat für die Thüringer Landeskanzlei als Regierungschef, erklärte in einem Interview mit "taz", dass er nur für eine direkte Wahl des Landespremiers kandidieren werde, wenn Thüringen und ihre demokratischen Institutionen geschützt sind. Voigt hat versprochen, keine Zusammenarbeit mit der AfD zu betreiben und Höcke als Bedrohung für die Nation zu betrachten.

Als man ihn fragte, ob sich Geschichte wiederholen könnte, wie am 5. Februar 2020, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt wurde, indem er AfD-Stimmen erhielt, betonte Voigt, dass sie aus dieser Erfahrung gelernt hätten.

Umfragen zeigen die AfD bei 28-30%, während die CDU von Voigt bei 21-23% stagniert. Dahinter folgt die BSW von Wagenknecht mit 19-21%. Dies könnte sich in einem Rennen um den zweiten Platz und das Amt des Landespremiers entpuppen, da keine andere Partei bereit ist, eine Koalition mit der AfD einzugehen.

Henfling äußerte ebenfalls Bedenken regarding Forderungen der BSW von Wagenknecht nach einem neuen Ansatz gegenüber der AfD. Sie ist besorgt über eine mögliche Allianz zwischen BSW und AfD aufgrund übereinstimmender Standpunkte in bestimmten Politikfeldern innerhalb ihrer Programme. Außerdem besteht die Gefahr, dass BSW-Mitglieder im politischen Bereich aufgrund ihres Mangels an Erfahrung überfordert sein könnten.

Mögliche Zustimmung zu AfD-Gesetzen

Katja Wolf, Spitzenkandidatin der BSW, sorgte für Aufsehen, als sie in einer Fernsehrunde sagte, dass ihre Partei AfD-Gesetze unterstützen könnte, wenn sie angemessen sind. Parteigründerin Sahra Wagenknecht bestritt später diese Strategie und sagte, sie habe versagt, die AfD zu stoppen.

Maier betrachtet die BSW als Alternative zur AfD, verhält sich aber letztendlich wie ein Koalitionspartner. Er bleibt skeptisch gegenüber der BSW und äußert Bedenken regarding ihrem Inhalt und Personal. Er betont, dass die SPD nicht an einer Regierung teilnehmen werde, die auf wechselnden Mehrheiten einschließlich der AfD beruht.

