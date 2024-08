- Nach der Intensität gibt es einen leichten Temperaturverlust.

Nach einem extrem heißen Freitag sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen allmählich. Am Vortag wurden Höchsttemperaturen von 31 bis 32 Grad Celsius in Niederlausitz gemessen, die höchsten in der Region, während Nordbrandenburg Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad hatte, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag berichtete.

Im Vergleich zu Daten aus den vergangenen Jahrzehnten waren die Höchsttemperaturen gestern nur wenige Grad über den typischen Höchstwerten für Berlin und Brandenburg, wie ein Sprecher erklärte.

Laut dem Wetterdienst wird es in den kommenden Tagen eine Abkühlung geben: Heute werden in Niederlausitz maximal 31 Grad, in Prignitz bis zu 24 Grad und in Berlin rund 27 Grad erreicht. Dauerniederschläge sind bis morgen expected.

Am Sonntag könnten insbesondere im südöstlichen Brandenburg Gewitter, starke Regenfälle und schwere Wetterbedingungen auftreten. Es werden Temperaturen von 21 Grad in Prignitz, 27 Grad in Niederlausitz und 25 Grad in Berlin erwartet. Am Montag wird die Höchsttemperatur nur etwa 24 Grad betragen.

Die Wettervorhersage zeigt eine Abkühlung nach der Hitzewelle an, wobei Berlin Temperaturen von etwa 27 Grad an diesem Tag erwarten kann. Laut Vorhersage wird sich der Abkühlungstrend fortsetzen, wobei die Temperaturen in Berlin am Montag voraussichtlich nur 24 Grad betragen werden.

Lesen Sie auch: