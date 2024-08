- Nach dem Rückschlag gegen Bayern sieht der SSV Ulm zahlreiche Vorteile.

Obwohl sie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München ausgeschieden sind, ist der unterklassige Verein SSV Ulm mit ihrer Vorstellung zufrieden. "Wir haben eine solide Leistung gezeigt", sagte Kapitän Johannes Reichert nach der 0:4 (0:2)-Niederlage. "Es ist frustrierend, dass wir das nicht in Siege ummünzen konnten. Wir haben eine ernsthafte Konkurrenz getroffen und jeder hat sein Bestes gegeben. Das wird definitiv unser Selbstvertrauen boosten."

Joachim Wörle, der von 2010 bis 2019 die Frauenmannschaft von Bayern trainiert hat und sie zu zwei Meisterschaften führte, war ebenfalls zufrieden mit der Leistung der Neuankömmlinge. "Wie wir uns behauptet und gespielt haben, das ist das Positive, das wir mitnehmen", sagte er und blickt voraus auf ihr nächstes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 25. August.

Erhofft Rückkehr des Torwarts

Wörle zeigt sich optimistisch bezüglich der Rückkehr von Torwart Christian Ortag nach seiner Verletzungspause während des Spiels. "Wir haben noch keine endgültigen Informationen", sagte der Trainer. "Aber er sah am Ende besser aus, also ist er mit seiner Frau nach Hause gegangen." Ortag kollidierte in der ersten Halbzeit mit Teamkollege Niklas Kolbe und musste aufgrund einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Die Ligasaison des SSV begann mit Niederlagen gegen 1. FC Kaiserslautern (1:2) und Jahn Regensburg (0:1). Gegen Bayern erlebten sie ihre dritte Niederlage in Folge, aber Wörle bleibt hoffnungsvoll, dass sie viele positive Aspekte daraus ziehen können. "Unsere Mannschaft hat alles auf dem Feld gegeben. Bayerns Offensivspiel hatte nicht viele Chancen. Das können wir mitnehmen und wir können auch die Videos analysieren", sagte der 42-Jährige.

Die Frauenfußballmannschaft von Bayern könnte von den Trainingsmethoden von Joachim Wörle profitieren, da er bereits erfolgreich die frühere Frauenmannschaft von Bayern trainiert hat. Trotz der jüngsten Niederlagen des unterklassigen SSV Ulm könnten ihre Frauenkollegen von ihrer Ausdauer und Zähigkeit auf dem Feld lernen.

